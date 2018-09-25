«Дети дают показания об ужасах в «Символе жизни», но их не признают потерпевшими»

В деле детского «концлагеря» в Казани появились две новых уголовных статьи

В уголовном деле «Символа жизни», которое расследует татарстанский Следком, добавилось статей: кроме 110-й — о доведении до самоубийства, появились еще 132-я — о насильственных действиях сексуального характера и 133-я — о принуждении к действиям сексуального характера. Кроме того Кировский суд Казани удовлетворил иск районного прокурора о прекращении деятельности «концлагеря» для трудных подростков. Подробности в материале «Реального времени».

Одна потерпевшая и две уголовные статьи



В уголовном деле закрывшегося детского центра «Символ жизни» или концлагеря, как его прозвали в СМИ, появился еще один эпизод. Об этом «Реальному времени» сообщила помощник руководителя СУ СКР по РТ Эльвира Газизова. Подробности не указала, заметив, что Следком расследование этого дела «не комментирует в интересах следствия». Однако, по данным источника «Реального времени» в правоохранительных органах, новое дело возбудили по заявлению 17-летней москвички. По данным следствия, в марте-апреле этого года к девушке применили одно из практиковавшихся в центре наказаний за непослушание — вывезли в реабилитационный центр для взрослых алкоголиков и наркоманов «Триумф» в Константиновке, где заставили оголиться ниже пояса и приседать перед взрослыми мужчинами.

Девушка, которая подверглась этому наказанию, была вынуждена самостоятельно обратиться в правоохранительные органы, поскольку мать, отдавшая ее на перевоспитание в «Символ жизни», не сочла нужным поднимать шум по поводу, мягко говоря, нетрадиционных методов воспитательного воздействия. Как выяснило «Реальное время», представлять ее интересы на безвозмездной основе были готовы правозащитники из организации «Зона права», но действовать без договора с законным представителем они не могут. А мать девушки не сочла нужным его заключить.

— Я обращалась к ней, предлагала это сделать, но она ответила, что мне следует беспокоиться о своем ребенке, — сообщила «Реальному времени» москвичка Наталья Фадеева, которая первой забила тревогу по поводу методов перевоспитания, которые использовали организаторы «концлагеря» для трудных подростков.

Следком расследование этого дела «не комментирует в интересах следствия». Фото Ирины Плотниковой

В настоящее время в отношении второй потерпевшей, как ранее в отношении сына Натальи Фадеевой, назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы — стандартная процедура в таких случаях. Ее целью является выявить наличие или отсутствие ущерба, причиненного «воспитательными мерами» здоровью детей, а также установить, насколько правдивы их показания. Все следственные действия и экспертизы в отношении второй потерпевшей будут проводиться в Москве.

Ни деятельности, ни помещения, ни директора

Как сообщили «Реальному времени» в суде, вынесено заочное решение, обязывающее ООО «Символ жизни» прекратить деятельность по оказанию услуг несовершеннолетним. Решение в законную силу не вступило — на его обжалование у администрации ООО по закону имеется 30 дней. Правда, приостановить работу организации решили вовсе не за пытки, а за антисанитарию в центре.

Решение о запрете деятельности «детского концлагеря» было вынесено заочно: в судебное заседание не явились ни представители ООО «Символ жизни», ни представители Роспотребнадзора. Отсутствие первых выглядит вполне логично: организация, похоже, осталась без руководителя. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 9 сентября Людмила Литке (мать Елизаветы Платоновой, фигурировавшей прежде на сайте «Символа жизни» как «руководитель» центра) заявила в ЕГРЮЛ, что сведения о ней как о директоре недостоверны. А вот тот факт, что суд проигнорировали в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ, вызывает недоумение: Роспотребнадзор является заинтересованной стороной в этом деле, и там, по идее, должны были отнюдь не формально отнестись к вопросу, который напрямую касается благополучия детей.

Ранее прокурор Кировского района заявлял ходатайство о приостановлении деятельности организации «Символ жизни», и оно было удовлетворено судом. А на одной из интернет-площадок недавно появилось объявление о сдаче внаем «презентабельного офиса» площадью 98,7 кв. м на втором этаже в здании по адресу: Адмиралтейская, 3. Это то самое здание, оба этажа которого занимал «концлагерь» для трудных подростков.

Роспотребнадзор является заинтересованной стороной в этом деле, и там, по идее, должны были отнюдь не формально отнестись к вопросу, который напрямую касается благополучия детей. Фото kazangost.ru

Тайны следствия

В конце августа следствие задержало двоих подозреваемых по уголовному делу о доведении до самоубийства в казанском «концлагере» для трудных подростков — экс-директора «Символа жизни» Геннадия Поповича и сына учредительницы ООО Лилии Ходыкиной Константина Ходыкина. Однако до ареста дело не дошло — оба, по словам источника, оставлены под подпиской о невыезде.

А новых подозреваемых по делу о «концлагере для трудных подростков» пока не появилось, и это очень беспокоит Наталью Фадееву и других родителей, которые считают, что привлекать к ответственности надо совсем других сотрудников «Символа жизни» — тех, которые отдавали распоряжения в качестве наказания заставлять детей ночи напролет приседать, ходить на корточках, писать в тетрадях бесконечные упражнения, лишать их еды и прогулок…

Фадеевой в соцсетях пишут другие дети, которые побывали на перевоспитании в «Символе жизни». К примеру, одна девочка описывает пребывание в «реабилитационном центре так: «Много чего не совпадает с описанием этого центра. На сайте сказано: «Восстанавливаем режим сна»… Да там поспать 4 часа в сутки была такая радость для нас, потому что обычно мы вообще не спали либо спали по два часа… Еще там сказано, что 5-разовый режим питания… Кормили там 3 раза в день и крохотными порциями… Уют. Про него тоже наврали. Там было по 8—12 человек в комнате… да и спали мы на голых матрасах в одежде и укрывались полотенцами… Там даже туалетной бумаги не было… Готовили мы там сами, и если дежурные к определенному времени не успели, мы либо ели недоваренное, либо вообще не ели… Я вот на самом деле так рада, что прикрыли этот «Символ смерти», потому что это был кошмар».

— Дети дают показания об ужасах, которые испытали в «Символе жизни», но их почему-то не признают потерпевшими, они проходят по делу как свидетели, — удивляется Фадеева. — Мало того, складывается ощущение, что следствие им еще и не верит. И не назначает им психолого-психиатрическую экспертизу, которая наверняка помогла бы отделить правду от фантазий. Да и в свидетели берут не всех, опрашивают детей выборочно. Такое впечатление, что ищут не доказательства вины, а доказательства невиновности сотрудников центра!

Сучков дал понять, что закрытость следствия, которое не дает практически никакой информации о ходе расследования журналистам, может объясняться тем, что должностные лица не заинтересованы широко обсуждать проблему коммерческих «реабилитационных» центров. Фото Ирины Плотниковой



Интересы Натальи Фадеевой и ее сына в деле о пытках в «Символе жизни» представляет юрист правозащитного проекта «Зона права» Андрей Сучков. По его словам, пока заметных сдвигов в расследовании потерпевшие не ощутили:

— В Следкоме нам говорят, что дело расследуют, сообщили, что назначили экспертизы, но что фактически делается — нам непонятно. Поэтому мы намерены заявить следствию ходатайство с перечнем свидетелей, которых мы считаем необходимым опросить, поскольку их показания будут иметь существенное значение. Они могут помочь установить реальную картину происходившего в «Символе жизни» и других учреждениях, куда детей перевозили без согласия родителей.

Сучков также дал понять, что закрытость следствия, которое не дает практически никакой информации о ходе расследования журналистам, может объясняться тем, что должностные лица не заинтересованы широко обсуждать проблему коммерческих «реабилитационных» центров — ведь тогда им придется объяснять, почему этому сомнительному бизнесу позволили так вольготно чувствовать себя в Татарстане.

А еще, по словам юриста, правозащитников удивляет позиция тех родителей, которые не хотят защищать права своих детей. Координатор же проекта «Зона права» Булат Мухамеджанов говорит, что, не владея всей полнотой информации, правозащитники не могут судить, прочему того или иного ребенка следствие рассматривает не как потерпевшего, а как всего лишь свидетеля, но они готовы изучить материалы и документы по другим эпизодам, связанным с насилием в «Символе жизни», равно как и в других так называемых реабилитационных центрах, если родители побывавших в них детей такие материалы предоставят.

— При наличии оснований мы готовы впоследствии представлять интересы пострадавших детей, — заверил Мухамеджанов.