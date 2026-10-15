В Казани установят мемориальную доску экс-министру сельского хозяйства ТАССР

Доска появится на доме №14 по улице Малая Красная в Казани, где он жил с 1971 по 1992 год

Кабинет министров Татарстана принял решение об установлении мемориальной доски бывшему министру сельского хозяйства ТАССР (1971–1983) Усману Зиганшину в Казани. Сейчас документ проходит антикоррупционную проверку.

Доска появится на доме №14 по улице Малая Красная в Казани, где он жил с 1971 по 1992 год.

Текст памятного знака будет размещен на русском и татарском языках. Муниципальным властям Казани поручено определить балансодержателя мемориальной доски.

Напомним, ранее сообщалось, что на одном из казанских домов хотят установить памятную табличку автору трудов о сибирских татарах.

Зульфат Шафигуллин