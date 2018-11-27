В Калининграде облили краской памятник и могилу Канта

В Калининграде неизвестные облили краской могилу Иммануила Канта, памятник, а также мемориальную табличку философу.

Как сообщает «Новый Калининград», рядом с памятником были разбросаны листовки, в которых Кант назывался «врагом». Кроме того, в них студентов Балтийского федерального университета призывали «вымарывать» имя философа из документов.

Имя философа Канта участвует в конкурсе на присвоение имени калининградскому аэропорту «Храброво». Оно долгое время лидировало, но сейчас уступает имени императрицы Елизаветы Петровны.



Некоторые депутаты Госдумы РФ считают, что имя философа не должно участвовать в состязании на основании положения о конкурсе.