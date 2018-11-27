Новости происшествий

14:02 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Калининграде облили краской памятник и могилу Канта

13:35, 27.11.2018
В Калининграде облили краской памятник и могилу Канта
Фото: vk.com/typikal

В Калининграде неизвестные облили краской могилу Иммануила Канта, памятник, а также мемориальную табличку философу.

Как сообщает «Новый Калининград», рядом с памятником были разбросаны листовки, в которых Кант назывался «врагом». Кроме того, в них студентов Балтийского федерального университета призывали «вымарывать» имя философа из документов.

Имя философа Канта участвует в конкурсе на присвоение имени калининградскому аэропорту «Храброво». Оно долгое время лидировало, но сейчас уступает имени императрицы Елизаветы Петровны.

Некоторые депутаты Госдумы РФ считают, что имя философа не должно участвовать в состязании на основании положения о конкурсе.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты