Власти Татарстана представят новую терсхему по МСЗ в 2019 году
Власти Татарстана готовят новую территориальную схему, предполагающую строительство мусоросжигательного завода в Казани.
Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что согласование терсхемы МСЗ пока идет, в открытом доступе она появится уже в 2019 году.
«Минстрой готовит новую схему с учетом замечаний, которые касались общественного обсуждения. Хочу заметить, на период, когда готовили терсхему, не было оснований, как она должна приниматься, поэтому в таком виде подготовили, только потом вступили такие требования. По терсхеме, насколько знаю, заканчивается процедура формирования, скоро должна появиться, думаю, уже в 2019 году», — предположила Галимова.
Подробнее читайте в материале «Реального времени».
Напомним, что предыдущая территориальная схема была отвергнута. Прокуратура нашла нарушения при ее принятии.ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым