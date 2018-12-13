Власти Татарстана представят новую терсхему по МСЗ в 2019 году

Власти Татарстана готовят новую территориальную схему, предполагающую строительство мусоросжигательного завода в Казани.

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что согласование терсхемы МСЗ пока идет, в открытом доступе она появится уже в 2019 году.

«Минстрой готовит новую схему с учетом замечаний, которые касались общественного обсуждения. Хочу заметить, на период, когда готовили терсхему, не было оснований, как она должна приниматься, поэтому в таком виде подготовили, только потом вступили такие требования. По терсхеме, насколько знаю, заканчивается процедура формирования, скоро должна появиться, думаю, уже в 2019 году», — предположила Галимова.

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Напомним, что предыдущая территориальная схема была отвергнута. Прокуратура нашла нарушения при ее принятии.