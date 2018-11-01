Башкирский спектакль «Зулейха открывает глаза» выдвинули на «Золотую маску», у Татарстана 9 номинаций

Спектакль Башкирского драматического театра «Зулейха открывает глаза», поставленной по книге татарстанской писательницы Гузель Яхиной, выдвинули на театральную премию «Золотая маска» в шести номинациях.

Непосредственно от Татарстана в список номинантов попали спектакль театра им. Камала «Тормышмы бу?..» и опера фонда поддержки современного искусства «Живой город» под названием «Сны Иакова, или Страшно место». Они получили шесть и три номинации соответственно.

Спектакли-номинанты будут показаны в Москве с февраля по апрель 2019 года. «Золотую маску» вручат 16 апреля на сцене Большого театра, сообщается на сайте премии.

Напомним, что в этом году артист из Казани Нурбек Батулла стал лауреатом премии «Золотая маска» за спектакль «Зов начала (Алиф)».