Скандалы недели: казанский бассейн против буркини, пожизненный долг Мусина и «избитый» епископ Пармен

Чем запомнились татарстанцам уходящие семь дней

Фото: Ирина Плотникова

На уходящей неделе разразился новый шпионский скандал — сразу три страны обвинили Россию в кибершпионаже. Тем временем Владимир Путин продолжил отправлять в отставки губернаторов. В Татарстане мощный резонанс вызвал очередной скандал на почве дискриминации по религиозному признаку — администрация одного из казанских спорткомплексов не пустила в бассейн пенсионерку в буркини. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Продолжение «губернаторопада»

Как и прогнозировали эксперты «Реального времени», на уходящей неделе продолжились отставки в губернаторском корпусе. Об уходе со своих постов объявили губернатор Курганской области Алексей Кокорин и Липецкой области Олег Королев. Президент России Владимир Путин распорядился о назначении новых глав регионов. Так, врио в Курганской области стал Вадим Шумков, в Липецкой — Игорь Артамонов.

Также президент отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и предложил ему возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. Стать временно исполняющим обязанности губернатора Северной столицы Путин предложил полномочному представителю в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову.

Вместе с тем мэр Ярославля Владимир Слепцов досрочно прекратил исполнение полномочий. Он занимал эту должность с сентября 2016 года. Как сообщает ТАСС, он планирует возглавить Солнечногорский район Московской области. Вместо Слепцова исполнять обязанности мэра будет один из его заместителей. Об отставке по собственному желанию также сообщил мэр Владивостока Виталий Веркеенко.

Об отставке по собственному желанию сообщил мэр Владивостока Виталий Веркеенко. Фото Валентина Труханенко (vostokmedia.com)



Новый шпионский скандал

В четверг США, Великобритания и Нидерланды обвинили российскую разведку в кибератаках. По их мнению, сотрудники ГРУ взламывали данные антидопинговых агентств, химических лабораторий, а также компанию, занимающуюся атомной энергетикой.

Глава Минобороны Нидерландов объявила о высылке из страны четверых россиян: Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина. Местное правительство считает, что эти люди связаны с ГРУ. В свою очередь, Минюст США выдвинул обвинения в адрес семерых россиян: Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Ивана Ермакова, Артема Малышева, Дмитрия Бадина, Олега Сотникова и Алексея Минина.

Российский МИД незамедлительно ответил на выдвинутые обвинения. По мнению дипломатов, «симптоматично, что на фоне раздуваемой на Западе паранойи относительно «всесильных русских кибершпионов», которые при этом, «по логике западных политиков, живут в «отсталой России», любой россиянин с мобильным устройством воспринимается как шпион». Произошедшее было названо российской стороной «очередной срежиссированной пропагандистской акцией».

США, Великобритания и Нидерланды обвинили российскую разведку в кибератаках. Фото belsat.eu

Смерть в клинике по борьбе с лишним весом, аквапарк против буркини и отравление духами в Арске

В Казани разгорелся очередной скандал на почве дискриминации по религиозному признаку. Администрация спорткомплекса «Акварена» не пускает пенсионерку купаться в бассейне в специальном мусульманском костюме — буркини. В обстоятельствах инцидента разбираются совет аксакалов ДУМ РТ и Прокуратура Татарстана.

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала ситуацию следующим образом: «Повлиять на коммерческую организацию мы никак не можем. С точки зрения вопроса морали, думаю, в таких ситуациях всегда можно найти компромисс. Можно было поступить гораздо лояльнее по отношению к человеку». Представитель властей Татарстана также подчеркнула, что ситуация находится на контроле аппарата президента РТ.

Тем временем качество услуг частного медцентра «Идеалия» в Казани получит оценку в рамках уголовного дела. Поводом стала смерть 50-летней пациентки — после двух месяцев корректирующих вес процедур. Руководство медцентра считает, что связи между лечением и смертью нет. Однако в Росздравнадзоре пришли к выводу — если бы оздоровительные процедуры назначались с учетом высокого артериального давления пациентки, результат мог быть иным. Следователей же заинтересовали изъятые в «Идеалии» письменные обязательства сотрудников — выполнить личный план по заключению договоров на 1—2 млн рублей.

Также странное отравление произошло в педагогическом колледже в Арске. Сигнал из больницы о массовой госпитализации несовершеннолетних в Следком поступил в пятницу. Предварительная информация: у 18 студентов признаки отравления парами духов. Предварительно установлено, что флакончик объемом 50 мл с надписью на французском «туалетная вода «Charme pretence» марки Marc Bernes на уроки принесла 17-летняя студентка, а ее 16-летняя подруга подушилась содержимым. С этого все и началось. Подробности произошедшего — в нашем материале.

Администрация спорткомплекса «Акварена» не пускает пенсионерку купаться в бассейне в специальном мусульманском костюме — буркини. Фото vk.com/akvarena



Иск на 21,5 млрд рублей к Мусину и дольщики, вступившиеся за Аитова

На этой неделе «Татфондбанк» в лице АСВ предъявил требования к бывшему главе кредитной организации Роберту Мусину на 21,5 млрд рублей. Решением суда госкорпорация признана гражданским лицом в рамках уголовного дела в отношении экс-главы ТФБ по факту хищения средств банка. В заявлении агентства сообщается о трех эпизодах преступной деятельности Мусина. В частности, о хищении имущества «Татфонда» под видом замещения прав требования по кредитам через фирму МИГ и «Бинбанк», выдачи займов компаниям из ГК «DOMO», а также получении кредитных денег подконтрольной фирмой «Аида и Д».

Также с серьезной претензией в адрес бывшего предправления «Татфондбанка» в суд обратился руководитель четвертого отдела Следкома РТ Станислав Столяров. По его мнению, обвиняемый необоснованно затягивает процесс ознакомления, пытаясь таким образом избежать уголовной ответственности. В итоге казанский суд не стал ограничивать Мусину срок чтения уголовного дела.

Тем временем потерпевшие дольщики помогали на этой неделе в суде двум адвокатам Рашида Аитова защищать главу «Свея», настаивая на том, что он не один повинен в предъявленных ему преступлениях. В защиту застройщика снова звучали доводы, что часть ответственности за строительство и продажу жилья на «лишних» этажах «Золотой середины» лежит на сотрудниках Росреестра и исполкома Казани, а дом изначально строился 18-этажным. Выступившие в прениях пострадавшие просят убрать из обвинения один эпизод и пополнить скамью подсудимых новыми фигурантами дела.

Потерпевшие дольщики помогали на этой неделе в суде двум адвокатам Рашида Аитова защищать главу «Свея». Фото Марии Горожаниновой

Реконструкция Храма всех религий, снос вокзала «Казань-2» и интервью со Светланой Персовой

На уходящей неделе стало известно, что в общественном фонде «Культурно-просветительский центр Ильдара Ханова» задумали масштабную реконструкцию Храма всех религий. В планах отремонтировать и достроить комплекс, благоустроить набережную, построить пристань с отелем-теплоходом, разбить парк с домом-музеем знаменитого художника, возвести банкетный зал на 400 человек, а за железной дорогой — центр реабилитации для больных наркоманией и алкоголизмом.

Вишенкой на торте станет скульптура Даши Намдакова «Хранительница», которой не нашли место в Болгаре, но обещают приютить наследники Ханова в Аракчино. Как выяснило «Реальное время», фонд уже получил разрешение на строительство набережной, а «Татинвестгражданпроект» разрабатывает техническое задание для медучреждения по эскизам Ильгиза Ханова — брата живописца. Правда, благие начинания омрачают разногласия последнего с руководителем фонда Рустемом Сагдеевым.

В то же время, как и предвещали градозащитники, экс-замминистра культуры РТ Светлана Персова перешла в команду Ивана Гущина — председателя недавно созданного Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Несмотря на уход из Минкульта, она осталась работать в стенах министерства в своем прежнем кабинете, но уже в новой должности. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» Персова рассказала о том, как будет выстроена работа ее ведомства, что сейчас происходит в Дворянском собрании, домах Свешникова, Дружининой и Дротоевского, о сложных переговорах с инвесторами и о том, как будут спасать изъятые у недобросовестного собственника дома Щетинкина.

Также выяснилось, что ради создания в Казани полноценной набережной не будут жертвовать железной дорогой на берегу Волги, зато недавно построенный вокзал «Казань-2» на улице Декабристов снесут вместе со складами ради реализации проекта нового вокзала для ВСМ-2.

Недавно построенный вокзал «Казань-2» на улице Декабристов снесут вместе со складами ради реализации проекта нового вокзала для ВСМ-2

Развитие конфликта жильцов с УК «Комсервис» и разваливающиеся детские сады в Казани

Едва построены, а уже требуют капитального ремонта детские сады в Казани. Как выяснило «Реальное время», острую проблему вынесли на заседание антикоррупционной комиссии у президента РТ, а по ее итогам казанский градоначальник лично осмотрел названные садики, дав поручение устранить недочеты. Возведенные в аврале, чтобы успеть к красивой дате, и торжественно принятые чиновниками из высоких кабинетов дошкольные учреждения разваливаются на глазах детей, воспитателей и заведующих. Последние стали заложниками нерадивых подрядчиков. Устранять брак строители не хотят , вынуждая руководителей садиков заниматься поборами с родителей на ремонт. Интересно, что все детсады, к которым есть нарекания, возводил один и тот же подрядчик.

Также свое развитие получило противостояние между УК «Комсервис» и ТСН «Завойского-25» (обе структуры хотят управлять многоквартирным домом в Казани), вылившийся ранее в неприятный инцидент с нападением на жильцов. На этой неделе в УК «Комсервис» заявили о непричастности к нападению. В управляющей компании считают, что тогда во дворе произошел «личностный конфликт» главы ТСН с одним из подрядчиков. Кроме того, в «Комсервисе» настаивают, что жильцы сами выбрали их компанию в качестве управдома. Однако в товариществе собственников недвижимости поправляют: выбравших — не более 10%.

Едва построены, а уже требуют капитального ремонта детские сады в Казани. Фото kzn.ru

«Избитый» епископ Пармен

В Татарстане продолжился конфликт между священниками Чистопольской епархии. Сторонники епископа Чистопольского Пармена заявили, что паства опального протоиерея Владимира Головина (3 сентября указом Пармена он был запрещен в служении сроком на три месяца в связи с «продолжением деятельности, вносящей соблазн в жизнь Церкви») во время службы с благословения Головина напала на Пармена с дубинками и порвала его рясу. Подробности случившегося — в нашем материале .

Банкротство Надыра Хайруллина, «Татсоцбанк» vs. «Галерея вин» и помехи в деле Швецовых

Подчиненные Павла Николаева отреагировали на заявление дочери Николая Колесова — возбудили дело в отношении соучредителя казанской «Галереи вин» Якова Цейнштейна. Как стало известно «Реальному времени», должника «Татсоцбанка» подозревают в четырех эпизодах мошенничества и в афере с получением кредита в том самом банке. Семья Цейнштейна считает претензии силовиков безосновательными и воспринимает преследование как очередной виток «войны» с банком Анастасии Колесовой.

Во вторник Верховный суд Татарстана признал законным водворение в СИЗО свидетеля и потерпевшего по уголовному делу Следкома. Это юрист Павел Попов и гендиректор ПАО «ПАК» Марат Исламов, которые ранее дали показания против семьи Швецовых, а 19 сентября были арестованы по обвинению следователей МВД в незавершенной афере на 26 млн рублей. Первый в апелляции назвал эту меру способом давления, второй заявил о незаконности возбуждения дела по заявлению миноритариев с долей 0,048%. Адвокат дочери бывшего вице-премьера РТ Эллины Шайер не исключает новых эпизодов в деле Исламова.

Хайруллина обвиняют в мошенническом хищении 24 млн рублей в обмен на обещание узаконить таунхаусы на улице Менделеева. Фото Олега Тихонов

А в четверг в Арбитражном суде Татарстана прошло заседание по иску о банкротстве депутата Казгордумы и бизнесмена Надыра Хайруллина. В среду прокуратура запросила для него же пятилетку колонии общего режима. Напомним, Хайруллина обвиняют в мошенническом хищении 24 млн рублей в обмен на обещание узаконить таунхаусы на улице Менделеева. Депутат вину не признает. Чтобы доказать свою правоту, потерпевшие прошли проверку на «детекторе лжи». О том, что показал полиграф, — в материале «Реального времени».

Казус Фемиды и дело о полицейской погоне со смертельным исходом

На этой неделе стало известно, что начальника казанской ИК-19 Алмаза Тазеева не отправят за решетку на 9 лет и не заставят платить штраф в 40 млн рублей. Во вторник Верховный суд Татарстана отменил суровый приговор «гражданину начальнику» и отправил дело о взятках в колонии сразу в прокуратуру, констатировав, что и прокуратура, и первая судебная инстанция в ходе тянувшегося больше года процесса проглядели серьезные нарушения в обвинительном заключении. Защита относит к таковым две вмененные Тазееву взятки, якобы полученные им… после ареста в 2016 году.

В пятницу Верховный суд Татарстана начал разбираться в деле о полицейской погоне со смертельным исходом. По версии следствия, в ночь на 27 апреля нетрезвый и лишенный прав Артур Сатрутдинов на BMW, уходя от преследования, пролетел на красный 19 перекрестков. А на очередном — у Московского рынка в Казани — протаранил «Ладу» сотрудников ДПС, которые пытались заблокировать гонщику путь в центр города. Как выяснило «Реальное время», жертвами тарана могли стать другие сотрудники полиции, но их УАЗ Сатрутдинов объехал. На финише следствия из обвинения исчезла относительно мягкая в плане наказания статья о нарушении ПДД с тяжкими последствиями. Так что гонщику грозит от 12 до 20 лет колонии.

Бой Макгрегора с Нурмагомедовым и обвинение Криштиану Роналду в изнасиловании

В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе состоится бой, который многие называют главным событием года в смешанных единоборствах: российский боец Хабиб Нурмагомедов будет драться с ирландцем Конором Макгрегором. Напомним, на пресс-конференции, предварявшей бой, Макгрегор жестко оскорбил Нурмагомедова, пройдясь по семье противника и даже упомянув Владимира Путина.

Криштиану Роналду обвиняют в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. Фото Максима Платонова

Также на этой неделе разгорелся серьезный скандал вокруг Криштиану Роналду. Футболиста обвиняют в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, которое якобы имело место в 2009 году в том же Лас-Вегасе. Сразу после инцидента девушка подала заявление в полицию, не называя при этом имени насильника. Но через год подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это $375 тыс. В четверг стало известно, что нападающего «Ювентуса» отстранили от сборной Португалии. Роналду не сыграет в матче Лиги наций против Польши 11 октября и в товарищеской игре с Шотландией 14 октября.

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