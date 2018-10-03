Понастроили: в Казани разваливаются построенные по республиканской программе детсады

Спустя два года после открытия новым садикам уже нужен капремонт. Интересно, что строил все объекты один подрядчик

Едва построены, а уже требуют капитального ремонта детские сады в Казани. Как выяснило «Реальное время», острую проблему вынесли на заседание антикоррупционной комиссии у президента РТ, а по ее итогам градоначальник лично осмотрел названные садики, дав поручение устранить недочеты. Возведенные в аврале, чтобы успеть к красивой дате, и торжественно принятые чиновниками из высоких кабинетов дошкольные учреждения разваливаются на глазах детей, воспитателей и заведующих. Последние стали заложниками нерадивых подрядчиков. Устранять брак строители не хотят, вынуждая руководителей садиков заниматься поборами с родителей на ремонт. Интересно, что все детсады, к которым есть нарекания, возводил один и тот же подрядчик. Подробности в материале «Реального времени».

Сказка заканчивается, садик разваливается

Тема некачественного строительства детских садов была поднята на совещании по вопросам антикоррупционной политики и, по данным источников «Реального времени», вызвала серьезное недовольство со стороны президента республики. За последние годы в Татарстане были построены десятки дошкольных учреждений. Каждое открытие сопровождается торжественными речами, показательной экскурсией для чиновников из высоких кабинетов по новеньким игровым и выступлением нарядных детей.

На открытии руководство города аплодирует застройщикам и благодарит за «качественные работы, выполненные в максимально короткие сроки». «Построить за 3 месяца — это абсолютный рекорд!» — восхищались работой подрядчика на открытии одного из детских садов. Но быстро — не значит качественно, и с завершением праздничного концерта, как в сказке, карета превращается в тыкву, а заведующие, вместо того чтобы налаживать образовательный процесс, устраняют строительный брак.

Вопрос: откуда им взять денег на то, чтобы переделывать за строителями? Не иначе как воровать или собирать с родителей. Но поборы — это тоже преступление, уже коррупционного характера.

В 2014 году в Казани по федеральной дорожной карте открыли 28 детских садов. Один из них — детский сад №81 «Ласточка» в Кировском районе



Лестницы из песка, стены из гипсокартона, болото в подвале

В 2014 году в Казани по федеральной дорожной карте открыли 28 детских садов. Один из них — детский сад №81 «Ласточка» в Кировском районе. Строительство началось в марте, а в середине сентября учреждение торжественно приняли. Сейчас здание рассыпается на глазах. Корреспондент «Реального времени» прошелся по периметру и увидел трещины в стенах, вздутый пол на веранде, выпадающие из кладки кирпичи. Это только внешние проблемы.

Главная, по словам родителей, — внутри. Это затопленный подвал, где вода держится практически круглый год. По информации источников «Реального времени», побывавших с комиссией в детском саду, основание одной из внешних стен выполнено из гипсокартона, а часть конструкций построена без бетона. Вскрыв лестницу, например, эксперты цемента не обнаружили — один песок.

Новенькие санузлы и душевые не работают, в медблоках отслаивается плитка, на улице проваливается асфальт. Аналогичная ситуация в детсадах №82, 134, 133, 123.

Заведующие детскими садами в интервью «Реальному времени» не отрицают, что строительный брак есть, но выгораживают застройщиков перед СМИ: мол, все замечания устраняются в рабочем порядке. Однако, по информации источников издания, подрядчики не выполняют своих обязательств, заказчики — ГИСУ и УКС Казани — на просьбы не реагируют, иначе эта тема не поднималась бы на столь высоком уровне. Между тем любые замечания к состоянию зданий строители должны устранять за свой счет в течение гарантийного срока, который составляет 5 лет.

Любые замечания к состоянию зданий строители должны устранять за свой счет в течение гарантийного срока, который составляет 5 лет



Капитальный ремонт в садике, который сдали 2 года назад

Начальник Управления президента РТ по вопросам коррупционной политики Марс Бадрутдинов поставил на контроль исполкома Казани устранение брака. Не прошло и недели после совещания в Кремле, где устроили разнос нерадивым строителям и тем, кто принимал сады, как делегация мэрии навестила самые проблемные объекты.

— В некоторых местах у нас протекает кровля, местами сыплется потолочное покрытие. Сегодня у нас потолки полностью обновляются. Есть вопросы к ливневой канализации, подтапливает подвал, не справляется вентиляция. Работы уже ведутся, нам обещают все исправить. Уже полностью заменили цоколь, уложили новую плитку, — рассказала проверяющим Елена Убанкина, заведующая детским садом №123.

Заменили цоколь, полностью обновили потолки — и это все в здании, построенном в 2016 году! Неужели дети могли разгромить садик за 2 года или все-таки учреждения принимали с такими недостатками?

Напомним, что с журналистами заведующие общаться отказывались и просили за комментариями обращаться в Управление образования исполкома Казани. Там, судя по ответу, считают, что строительные недоделки проявились в ходе эксплуатации и своевременно устраняются подрядчиками.

«При обнаружении строительных недоделок в ходе эксплуатации зданий учреждений образования Управлением образования г. Казани в адрес заказчика строительства данного объекта направляется письмо с целью устранения подрядной организацией, проводившей работы по строительству, выявленных дефектов. После чего заказчиком строительства инициируется комиссионный выезд на данный объект с целью составления акта обследования и указанием сроков устранения замечаний, относящихся к гарантийным. После устранения указанных в акте замечаний подрядная организация подписывает у эксплуатирующей организации (учреждение образования) акт выполненных работ и направляет в адрес заказчика», — ответили в мэрии «Реальному времени».

«В некоторых местах у нас протекает кровля, местами сыплется потолочное покрытие. Сегодня у нас потолки полностью обновляются. Есть вопросы к ливневой канализации, подтапливает подвал, не справляется вентиляция. Работы уже ведутся, нам обещают все исправить», — рассказала проверяющим Елена Убанкина



Чаще всего, следует из ответа, выявляются усадочные трещины, провалы асфальтового покрытия. Красноречивые фотографии появляются в «Народном контроле». «Во дворе сада на Симонова образовалась огромная яма, в которую могут упасть дети», — пишут родители.

Настроил детсадов и школ на 2 миллиарда

Что за подрядчик, после которого в новеньких детских садах приходится проводить капитальный ремонт? В репортаже пресс-службы мэрии с обхода градоначальником проблемных учреждений, об этом деликатно умолчали.

Но в Министерстве строительства РТ скрывать не стали. Как сообщили «Реальному времени», все проблемные детские сады были построены по республиканской программе, а в документах практически везде фигурирует ООО «ГрэйтСтрой». К примеру, в детском саду №81 генподрядчиком выступил «Казаньцентрстрой», а субподрядчиком «ГрэйтСтрой» (стоимость контракта 73 млн рублей), в садике №123 «ГрэйтСтрой» был уже генподрядчиком, а субподрядчиком — «ЖИК-Строй».

«ГрэйтСтрой» являлся исполнителем контракта на 412 млн рублей по строительству детсадов №79, 128, 134, 133, к качеству строительства последних двух на заседании антикоррупционной комиссии тоже высказывались большие претензии.

Согласно данным портала госзакупок, «ГрэйтСтрой» в 2015 году получил добро на строительство 17 детсадов в Казани и районах Татарстана на общую сумму 1,09 млрд рублей. Кроме этого, компания строила несколько домов в «Салават купере». Общая сумма госконтрактов, по данным rusprofile.ru, 2,1 млрд рублей, а основной заказчик — ГИСУ РТ.

Также «ГрэйтСтрой» выступал в качестве технического заказчика строительства ТЦ «Радужный» в Осиново.

Генеральным директором «ГрэйтСтроя» является Владимир Никишов (на фото — слева). Фото tatarstan.er.ru



Строитель, врач и депутат

Генеральным директором «ГрэйтСтроя», чью репутацию так трепетно оберегает мэрия Казани, является Владимир Николаевич Никишов — единоросс, кандидат медицинских наук (работал врачом-хирургом в Клиническом онкологическом диспансере) и депутат Казгордумы. Грешки в строительстве за Никишовым не впервые. В 2013 году по иску Госстройнадзора Зеленодольский районный суд лично его, как директора, оштрафовал за некачественное выполнение работ в недостроенной школе (номер школы не указан).

В постановлении сказано, что «деформационные швы заштукатурены и поверх установлены пластиковые нащельники, то есть работы по устройству деформационных швов выполнены с отступлением от проекта», «уплотнение вентиляционных коробов в местах прохождения через стены, перекрытия не выполнено», «в монолитных конструкциях стенки чаши бассейна имеются недопустимые трещины с шириной раскрытия до 0,6 мм», «рабочий шов монолитной железобетонной стены чаши бассейна не перпендикулярен оси бетонирования (нарушений требования п. 2.13 СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции», «лестница из ж/б ступеней по косоуру демонтирована, лестница выполнена из металлических ступеней, согласование от проектантов на замену не представлено, то есть устранение выполнено частично». Сумма штрафа, кстати, составила смешные 7 тыс. рублей.

В отношении организации открыты 37 дел в Арбитражном суде, в большинстве которых «ГрэйтСтрой» выступает в качестве ответчика по искам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств.

«Реальное время» попросило Владимира Никишова прокомментировать, чем вызваны дефекты в строительстве детсадов, однако сходу на вопрос отвечать он не стал, попросив перезвонить по окончании рабочего дня. Мы опубликуем ответ, как только его получим.

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Качество детских строек вызвало беспокойство со стороны властей, вероятно, еще и потому, что впереди масштабная программа по увеличению мест в ясельных группах. На эти цели Татарстану из федерального бюджета на 2018—2019 годы предоставлена субсидия в размере 500 млн рублей. В ближайшие 2 года про программе планируется построить 29 детских садов, из них шесть — в Казани.