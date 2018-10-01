«Следствие и судебное разбирательство проведены предвзято!»: как дольщики за Рашида Аитова заступались

Часть пострадавших покупателей квартир на «лишних» этажах «Золотой середины» в суде потребовали наказать чиновников, а не застройщика, главу же «Свея» просили освободить

Фото: Мария Горожанинова

Потерпевшие дольщики помогали сегодня в суде двум адвокатам Рашида Аитова защищать главу «Свея», настаивая на том, что он не один повинен в предъявленных ему преступлениях. В защиту застройщика снова звучали доводы, что часть ответственности за строительство и продажу жилья на «лишних» этажах «Золотой середины» лежит на сотрудниках Росреестра и исполкома Казани, а дом изначально строился 18-этажным. Выступившие в прениях пострадавшие просят убрать из обвинения один эпизод и пополнить скамью подсудимых новыми фигурантами дела. Подробности — в материале «Реального времени».

Ответственность пора разделить

Сегодня в прениях по делу Рашида Аитова в Московском райсуде очередь выступить дошла до потерпевшей стороны — дольщиков. Говорить были готовы двое мужчин — оба постоянные слушатели процесса по «Свею». Один из них традиционно просил не указывать своего имени и не фотографировать, второй, Виктор Кульневский, напротив, не возражал против огласки. Тем не менее оба дольщика выступили со схожей позицией: они уверены, что отвечать за проблемы застройщика должен не только гендиректор компании, но и местные власти, которые позволили довести объекты до такого состояния. В частности, речь пошла о «лишних» этажах «Золотой середины».

— Я, как потерпевший, считаю, что предъявленные Аитову обвинения в ходе судебного следствия не нашли своего полного подтверждения. По моему мнению, это стало возможно, потому что следствие и судебное разбирательство проведено предвзято, с обвинительным уклоном в сторону одного Аитова, а участие должностных лиц в этом преступлении не изучено, — отметил первый мужчина, не желающий представляться.

Мужчина пояснил, что под должностными лицами имеет в виду чиновников из исполкома Казани и руководство регистраторов из татарстанского управления Росреестра, поскольку, купив квартиру на 12-м этаже в «Золотой середине», мужчина без проблем ее зарегистрировал.

В частности, речь пошла о «лишних» этажах «Золотой середины». Фото Олега Тихонова

— У Росреестра по Республике Татарстан не было никаких оснований отказать мне в регистрации указанного договора долевого участия. Позже мне стало известно, что такой квартиры в указанном доме на 12-м этаже не существует, потому что он состоит из 9 этажей. Мои многочисленные попытки получить ответы от государственных учреждений Республики Татарстан, призванных контролировать долевое строительство, ни к чему не привели. Указанные учреждения вместо помощи сами целенаправленно вводили меня в заблуждение, всячески скрывая реальное положение дел, — уверен дольщик.

Разобраться в ситуации он попросил депутатов Госдумы РФ, после чего больным вопросом занялись первый заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Александр Васильев. Они направили запросы в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет РФ. Потом дольщика пригласили в администрацию президента России, которую депутаты также проинформировали о «лишних» этажах. Мужчина предоставил парламентариям весь имеющийся у него пакет документов.

Тюрьмы недостоин?

На запрос депутата Лысакова в Управление Росресстра по РТ по основаниям, по которым зарегистрировали договор долевого участия на несуществующем этаже дома, в ведомстве за подписью Азата Зяббарова сообщили, что Росреестр проводил по регистрации договора долевого участия правовую экспертизу представленных застройщиком документов, направив запросы в уполномоченный орган исполкома Казани. Согласно официальным ответам из Управления жилищной политики и Управления градостроительных разрешений исполкома Казани, у застройщика было разрешение на строительство 18-этажного дома. Собственно, поэтому Росреестр и зарегистрировал договор долевого участия, уверен пострадавший.

В свою очередь, татарстанская прокуратура после запросов депутатов Госдумы прислала свой ответ. Ведомство напомнило, что начальник Управления градостроительных разрешений исполкома города Казани Салихов давал указания своим подчиненным выдавать фиктивные разрешения на строительства 18-этажного дома, и в январе 2016 года по данному факту возбудили уголовное дело.

Прокуратура также выяснила, что Следком проводил проверку в отношении регистраторов Росреестра и обнаружил признаки преступления — противозаконную регистрацию договоров долевого участия на несуществующих этажах. Фото Ирины Плотниковой

— Однако по непонятной причине в дальнейшем Салихов был освобожден от уголовного преследования, и мы его не видим на скамье подсудимых рядом с Аитовым, — обратился к суду потерпевший. В исполкоме Казани на запрос «Реального времени» пояснили, что судебные разбирательства до вынесения решения они не комментируют.

Прокуратура также выяснила, что Следком проводил проверку в отношении регистраторов Росреестра и обнаружил признаки преступления — противозаконную регистрацию договоров долевого участия на несуществующих этажах.

— Но они почему-то тоже освобождены от уголовной ответственности, — недоумевает дольщик.

По его мнению, гособвинитель должен был дать юридическую оценку вышеперечисленным действиям. Кроме того, он рассказал, что ходатайствовал о приобщении к материалам дела некоторых из вышеозвученных документов, но ему в этом отказали. Завершил свое выступление дольщик предложением применить к Аитову наказание, не связанное с лишением свободы. В числе аргументов был приведен еще один — до сих пор теплящиеся надежды на то, что на свободе он сможет достроить их многострадальные дома.

Напомним, что прокуратура попросила главе «Свея» 13 лет колонии — по сравнению с другими похожими уголовными делами срок впечатляющий.

Кульневский полагает, что обвинение Аитова по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности) подлежит сомнению. Фото Марии Горожаниновой



Еще один «адвокат»

Выступление второго потерпевшего, Виктора Кульневского, как и первого, походило на попытку защитить Рашида Аитова. Он сделал акцент на том, что в «Золотой середине» дом изначально закладывался с «лишними» этажами, что отражено в показаниях свидетелей и в техническом обследовании, которое проводил «Татинвестгражданпроект» в 2016 году.

— Достаточно хотя бы сравнить два проекта — 9-этажного и 18-этажного дома — и увидеть разницу: какие сваи там заложены и какую загрузку несут, — рассказал Виктор Кульневский. Эскизы 18-этажного дома, по его словам, подписаны главным архитектором Казани.

В части полученных разрешений он согласился со словами своего коллеги по несчастью. По его словам, на совещаниях в Управлении жилищной политикой еще в 2014—2015 годах дольщикам «однозначно говорили, что дом строится 15—18-этажным. И только потом мы узнали, что строительство дома 9-этажное».

Таким образом, Кульневский полагает, что обвинение Аитова по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности) подлежит сомнению.

— Считаю, что строение заложено изначально на фундаменте не 9-этажного дома, а 18-этажного, — заявил дольщик.

Еще трое потерпевших от выступления в прениях отказались, но поддержали озвученные доводы других дольщиков.

Для обеспечения явки других несостоявшихся жильцов домов «Свея» заседание отложили. После того, как всем желающим дадут возможность высказаться, наступит черед адвокатов Аитова и самого обвиняемого.