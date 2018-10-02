«Избитый» епископ Пармен о нападении паствы Головина: палками не били, но «психологически и морально давили»

Из виртуального пространства перебранка между чистопольскими священниками вырвалась в реальное

В Татарстане получил продолжение конфликт между священниками Чистопольской епархии. Сторонники епископа Чистопольского Пармена, заявили, что паства опального протоиерея Владимира Головина, которого уличили в нехристианском поведении — платных молитвах через интернет и советах смотреть порно, — во время службы с благословения Головина напала на Пармена с дубинками и порвала рясу. «Реальное время» выяснило подробности.

«Только прибывшие полицейские помогли епископу Пармену вырваться из сектантского оцепления»

Скандал в Чистопольской епархии вышел на новый виток. В соцсетях обсуждают «нападение» сторонников опального протоиерея из Болгара Владимира Головина, который 3 сентября указом епископа Чистопольского и Нижнекамского Пармена был запрещен в служении сроком на три месяца в связи с «продолжением деятельности, вносящей соблазн в жизнь Церкви».

После этого паства Головина обвинила татарстанскую митрополию в травле, сам он организовал кипучую деятельность в интернете — был создан сайт, на котором собирали подписи в защиту протоиерея, сняты несколько роликов для YouTube. И вот из виртуального пространства противостояние переместилось в реальное.

Как пишет на своей странице в соцсети диакон Артемий Сильвестров (служащий, кстати, не в Татарстане, а в Новосибирске), 27 сентября сторонники Головина напали на епископа Пармена, подписавшего «запретительный» указ. Вот как описывает происходящее Сильвестров, с пометкой «со слов очевидцев».

Как пишет на своей странице в соцсети диакон Артемий Сильвестров, 27 сентября сторонники Головина напали на епископа Пармена, совершавшего богослужение в храме села Три Озера. Фото tatmitropolia.ru

«Епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен совершал богослужение в храме села Три Озера… На богослужении присутствовал Головин в одном подряснике и без креста (как и полагается запрещенному в служении священнику). Всю службу он простоял в храме немым укором в окружении своих фанатов. По окончании службы запрещенный протоиерей не подошел под благословение к своему архиерею и сразу же уехал. Немедленно по его отъезде группа агрессивно настроенных людей попыталась устроить владыке «допрос» — мол, как, да почему «наш дорогой батюшка» запрещен в служении. Епископ Пармен начал объяснять ситуацию с Головиным, но разъяренные головинцы буквально «зажали Владыку и всех, кто с ним в тиски». Кое-как архиерею и новому благочинному удалось пробраться в трапезную, но агрессивные головинцы (говорят с палками) ворвались и туда. Епископу Пармену (со слов очевидцев) пришлось полтора часа успокаивать обезумевшую головинскую паству. Тем ни менее, владыку не отпускали, и участковому села Три Озера пришлось вызвать наряд полиции из райцентра. Только прибывшие полицейские помогли епископу Пармену вырваться из сектантского оцепления. Говорят, в процессе перемещения владыки из храма в трапезную распоясавшиеся от безнаказанности агрессивные головинцы порвали ему рясу. Вот такие дела творятся в Татарстане. Вот такие плоды приносит столь рекламируемая запрещенным протоиереем Головиным «молитва по соглашению», — делает выводы Сильвестров (орфография и пунктуация источника сохранены).



«Они подоставали штативы, элементы фото-монтажевые и начали беспрецедентные нападки на тех, кто служил в алтаре божьем»



Епископ Пармен рассказал «Реальному времени», как он видит произошедшее в храме. Как следует из его слов, никакой травли по отношению к Головину не было, это протоиерей натравил свою паству на правящего архиерея.

— Там были люди, которые все снимали на камеры, телефоны, — не стал в подробностях описывать происходившее епископ. — С учетом своей занятости не могу ни о чем говорить, ибо все сказано. Посмотрите на сайте «головиных» — они же «ютюбятся», они все записывали, но ничего не выкладывали, потому что выглядели очень неправильно, мягко говоря. Если бы они все выложили, то они бы выглядели и юридически, и духовно под приговорную статью! Поведение было вызывающим, некорректным, безнравственным, бездуховным!

Тот же Артемий Сильвестров со слов очевидцев пишет, что «некоторые головинцы были вооружены палками, а владыке Пармену в процессе «мирной дискуссии» порвали рясу. Итогом «ассамблеи» оказался вызванный на место «религиозного диспута» наряд полиции, которые и освободил епископа Пармена от «удушающих объятий» почитателей Головина».

Епископ Пармен это опровергает — никто с палками на него не нападал и физического воздействия не оказывал, но «психологически и морально давили».



— Человек (Головин, — прим. ред.) привел эту команду и сотворил аморальные поступки, которые не к лицу ни христианам, никому. Полиция по просьбе участкового приехала. Он [участковый] видел назревающий конфликт, который мне пришлось дипломатически устранять. Люди провоцировали такую ситуацию — подталкивание локтями, крики, вопли, сование микрофона в лицо архиерею — это психологический прессинг, — говорит епископ.

Микрофон, который «совали» епископу Пармену, — это, вероятно, микрофон YouTube-канала «Духовный маяк», ведут который сторонники Головина и на котором публикуются интернет-проповеди протоиерея. Отметим, что канал не похож на любительский. Ролики качественно сняты (многие с двух камер) и профессионально смонтированы. А палки, которыми, как показалось очевидцам, были «вооружены» сторонники Головина, слова которых публиковал у себя на странице диакон из Новосибирска, — штативы. Это подтверждает и Пармен.

— Они подоставали штативы, элементы фото-монтажевые и начали беспрецедентные нападки на тех, кто служил в алтаре божьем, — описывает происходящее епископ Пармен.

«Реальное время» спросило епископа, как на церковной службе оказался участковый, который вызывал подкрепление? Значит ли это, что «нападение» было спланировано? По словам епископа, «видно, что акция была спланирована протоиереем Владимиром». А полиция оказалась на службе, потому что «в Татарстане участковые часто смотрят за порядком, он увидел толпу Головина и попросил, чтобы подтянули силы посерьезнее».

— Нам надо было отстоять свою порядочность, духовность и церковность. Нам важно, чтобы мы выглядели достойно и на нас физических притязаний не было, — заключил епископ Пармен.

Прямых контактов опального батюшки нет, корреспондент издания отправил запрос по форме обратной связи на одном из сайтов Головина и его паствы, но ответ не пришел. Фото vk.com

«Беседа была мирная»

«Реальное время» попыталось выяснить у сторонников Владимира Головина, что же происходило на самом деле в храме села Три Озера 27 сентября. Но связаться с ними, несмотря на множество страниц в социальных сетях и сайтов с видеопроповедями и сбором пожертвований, оказалось непросто. Прямых контактов опального батюшки нет, корреспондент издания отправил запрос по форме обратной связи на одном из сайтов Головина и его паствы, но ответ не пришел.

Ни на одном из YouTube-каналов Владимира Головина и его сторонников нет видео со скандальной службы, которое могло бы подтвердить или опровергнуть факт «нападения» на епископа Чистопольского.

Пролить свет на происходившее «Реальное время» попросило главу Трехозерского сельского поселения Наталью Емелюшину. По словам чиновницы, она прочитала в соцсетях и СМИ о потасовке в храме и, мягко говоря, была удивлена. Потому что, по ее словам, встреча противоборствующих сторон происходила мирно.

— Беседа была мирная. Приехал протоиерей Головин вместе со сторонниками, они хотели узнать, почему его отстранили, задавали ему [епископу Пармену] вопросы, он посадил их в трапезную и они разговаривали. Никаких конфликтов я не видела. Участкового вызывали, но только для того, чтобы был обеспечен порядок, а нарядов полиции, усиления не было, — рассказала Емелюшина «Реальному времени».

Советует прихожанкам смотреть порно и консультирует по выбору нижнего белья

Напомним, что конфликт в татарстанской митрополии начался с того, что на Рождественских чтениях в Москве в начале этого года настоятель новосибирского собора во имя святого благоверного князя Александра Невского отец Александр (Новопашин) выступил с докладом «Коммерческо-религиозный проект протоиерея Владимира Головина», в котором раскритиковал деятельность болгарского батюшки, создавшего и раскрутившего в интернете практику «соборных молитв по соглашению». Присоединиться к ней можно за деньги — 700 рублей за один акафист на один календарный год. При выборе четырехкратного чтения акафиста в течение суток предлагаемое пожертвование на одно имя — 1 500 рублей.

Дворкин высказал предположение, что через «болгарскую группировку проходят такие сумасшедшие деньги, что пресловутый «бог Кузя» отдыхает». Фото rpcne.ru

Известный борец с сектами профессор Александр Дворкин говорит, что за последние 4 года получал немало жалоб на деятельность Владимира Головина: люди писали, что их близкие постоянно ездят в Болгар, встают по ночам, чтобы совершить «соборную молитву», переводят солидные суммы, в результате советов Головина разрушилось несколько семей. Дворкин высказал предположение, что через «болгарскую группировку проходят такие сумасшедшие деньги, что пресловутый «бог Кузя» отдыхает».



В своих видео-«ответках», Головин поясняет, что у него с доходами и расходами все прозрачно, «можно прийти и ознакомиться», а затем предлагает своим оппонентам «снять ценники в храмах», перестать брать с паствы плату за исполнение треб и открыто отчитаться в суммах, которые собирает церковь, как это делают светские предприятия и организации.

Чистопольское епархиальное управление, посмотрев несколько видеопроповедей Головина, уличило его в неподобающим для сана священника поведении. К примеру, пастырь предлагает своим прихожанам «воспевать богослужебный гимн во время близости с супругой, советует смотреть непристойные фильмы тем женщинам, чьи мужья их смотрят», а также «консультирует женщин о выборе фасона нижнего белья». Батюшка действительно очень экстравагантен для священнослужителя. Чего стоит фотография, где он сидит в шелковом халате леопардовой расцветки, приобняв молодого мужчину.

Отметим, что скандал в Чистопольской епархии играет только на руку Головину. Получив запрет на реальное служение, он продолжает работать в интернете. Паства у Головина разбросана по всему миру, а YouTube-канал насчитывает более 170 тыс. подписчиков.