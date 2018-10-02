Путин назначил новых губернаторов Липецкой и Курганской областей

Президент России Владимир Путин распорядился о назначении новых глав Липецкой и Курганской областей.

Исполняющим обязанности губернатора в Курганской области стал Вадим Шумков, Липецкой — Игорь Артамонов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее губернатор Липецкой области Олег Королев попросил Путина отправить его в отставку. Причиной отставки губернатора Курганской области Алексея Кокорина называют то, что при нем регион так и остался депрессивным, с низким уровнем социально-экономического развития.