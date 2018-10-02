Казус Фемиды: Верховный суд нашел ошибки в обвинительном заключении начальнику ИК-19

Апелляционная инстанция отправила дело по новой в прокуратуру, защита говорит о ряде курьезных нарушений в приговоре

Фото: Максим Платонов

Начальника казанской ИК-19 Алмаза Тазеева не отправят за решетку на 9 лет и не заставят платить штраф в 40 млн рублей. Сегодня Верховный суд Татарстана отменил суровый приговор «гражданину начальнику» и отправил дело о взятках в колонии сразу в прокуратуру, констатировав, что и прокуратура, и первая судебная инстанция в ходе тянувшегося больше года процесса проглядели серьезные нарушения в обвинительном заключении. Защита относит к таковым две вмененные Тазееву взятки, якобы полученные им… после ареста в 2016 году. Подробности — в материале «Реального времени».

Первая инстанция проглядела?

В уголовном деле в отношении начальника ИК-19 Алмаза Тазеева и его подчиненного, начальника оперативного отдела Сергея Герасимова новый, неожиданный поворот — сегодня Верховный суд РТ на апелляции отменил вынесенный Приволжским райсудом Казани приговор и отправил дело даже не на пересмотр в суд, а в Приволжскую прокуратуру. Как выяснило «Реальное время», обвинительное заключение по делу в 2017 году утверждал лично заместитель прокурора Приволжского района Ленар Муллануров. В формулировке резолютивной части прозвучало, что дело возвращается «для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела в суде».

Меру пресечения двум фигурантам Верховный суд изменять не стал, оставив обоих в СИЗО и продлив срок содержания под стражей до 2 декабря 2018 года. Что интересно, и Тазеев, и Герасимов до сих пор числятся действующими сотрудниками ФСИН — как рассказала «Реальному времени» адвокат начальника колонии Наталья Фарукшина, их никто не увольнял.



Напомним, что в июне Приволжский суд Казани после полуторагодового рассмотрения приговорил начальника колонии к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 40 млн рублей. Тазеев был признан виновным по 17 эпизодам по ч. 1 и ч. 3 ст. 286 и ч. 5 ст. 290. Сергея Герасимова суд приговорил к 3,5 года общего режима за два эпизода превышения полномочий.

Осужденные оспорили приговор. Апелляционная инстанция провела четыре заседания по делу и сегодня пришла к выводу — устранить выявленные ошибки не может ни Верховный суд, ни суд первой инстанции. Это должны делать прокуроры и следователи.

В июне Приволжский суд Казани после полуторагодового рассмотрения приговорил начальника колонии к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 40 млн рублей. Фото Марии Горожаниновой

Чехарда с эпизодами и растущая в суде сумма ущерба

Адвокат начальника колонии Наталья Фарукшина отмечает, что в ее практике дело из апелляции в прокуратуру уходит впервые:

— Я очень надеялась на то, что решение будет как минимум об отмене приговора. Когда он был вынесен, я изначально говорила о том, что он в корне незаконный.

Причины, по которым Верховный суд принял решение об отмене приговора и возврате дела в прокуратуру, станут понятны после публикации мотивировочной части решения судебной коллегии. Вместе с тем защита в своей апелляционных жалобах указала ряд доводов в пользу отмены приговора.

— Мы говорили о том, что там есть процессуальные нарушения и нашему подзащитному вменены одни и те же эпизоды по два, по три раза, чего по закону быть не может. Суд первой инстанции, в принципе, мог в этом разобраться, но решил не разбираться, — начала перечислять защитник Тазеева.

Так, по словам адвоката, ее клиенту вменили превышение и получение взятки сначала общим эпизодом с суммой не менее 1,65 млн рублей, а затем эту же сумму в уголовном деле разбили на отдельные эпизоды. Кроме того, у Приволжского суда общий размер незаконных вознаграждений оказался на 200 тыс. рублей больше, чем установлено предварительным следствием, рассказывает Наталья Фарукшина.

— Все эпизоды нам вменены по предварительному сговору с Герасимовым. А Герасимову наши эпизоды не вменены, — продолжает адвокат.

Более того, Тазееву вменили два эпизода с получением взятки в сентябре и октябре 2016 года, хотя он с августа уже находился под арестом. Оценку этому райсуд не дал, подчеркивает Фарукшина.

Наталья Фарукшина отмечает, что в ее практике дело из апелляции в прокуратуру уходит впервые. Фото vk.com



Заявителя «выселят» из Татарстана

Супруга осужденного на 16 лет за убийство и разбойное нападение Сергея Сиваченко Гульнара Аббасова, написавшая заявление на Тазеева, не верит, что решение Верховного суда вынесено на законных основаниях.

— Проплатили и нашли выходы. Сегодня все ждали вообще их полного освобождения. Герасимов вообще возмущался, что его домой не выпустили, — говорит Аббасова, присутствовавшая на заседании.

По ее словам, осужденному мужу после вынесения приговора легче не стало — сейчас его отправляют отбывать наказание за пределы Татарстана.

— Его отправляют вообще за пределы Татарстана сидеть, якобы здесь не могут госзащиту ему обеспечить. Хотя разницы я не вижу — здесь ее обеспечивать или не здесь. Просто никто не хочет этим заниматься, вот и все, — рассказывает супруга Сиваченко.

Кроме того, Гульнара Аббасова недовольна, что за 3 года им дали одно свидание на сутки. Женщина и ранее жаловалась на невозможность навещать своего мужа. Она считает, что таким образом коллеги Тазеева пытаются на них надавить:

— Он сидит уже три года в одиночной камере, его даже элементарно не водят в баню, он месяцами не моется, на прогулки не выходит — вот и вся наша госзащита. Вы представляете, человек сидит один в камере три года, хотя ему приговором Верховного суда назначена колония строгого режима и он находится на облегченных условиях содержания, согласно которым раз в три месяца ему положено длительное свидание на трое суток, передачи каждые два месяца, короткие свидания четыре раза в год.

В пресс-службе Верховного суда РТ заявили, что беспрецедентным для республики возврат дела из апелляции в прокуратуру не является. Впрочем, сходу вспомнить пример не смогли. Фото Максима Платонова

***

В пресс-службе Верховного суда РТ заявили, что беспрецедентным для республики возврат дела из апелляции в прокуратуру не является. Впрочем, сходу вспомнить пример не смогли. Не так давно Верховный суд республики оценивал законность другого приговора в отношении офицеров менделеевской колонии. И, несмотря на вскрытые защитой нарушения по части посмертных допросов свидетелей-зэков, приговор был признан законным.