Стоп буркини: в Казани прокуратура проверит бассейн, откуда выгнали мусульманку

После двух лет посещений администрация спорткомплекса указала на дверь 71-летней женщине в мусульманском купальнике

В Казани разгорелся очередной скандал на почве дискриминации по религиозному признаку. 71-летняя пенсионерка Ираида Шафигуллина два года свободно посещала бассейн в «Акварене» в специальном мусульманском купальнике — буркини. Однако на прошлой неделе администрация спорткомплекса неожиданно заявила постоянной клиентке, что данный вид одежды запрещается внутренними правилами организации. Пожилая женщина попыталась решить вопрос мирным путем, но не вышло — в бассейн ее больше не пускают и предлагают сдать абонемент. Узнав о случившемся, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин поручил разобраться в ситуации — на место выехал совет аксакалов ДУМ РТ. Кроме того, ситуацию взяли на контроль в прокуратуре Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

В буркини вход заказан

Жительница Казани Ираида Шафигуллина два года посещает бассейн «Акварена» по медицинским показаниям. Согласно своему вероисповеданию, пожилая женщина ходит на водные процедуры в мусульманском купальнике, и до сих пор ее вид ни у кого не вызывал вопросов. Однако в прошлую пятницу ее прямо из воды попросили пройти в отдел регистрации, пояснив, что, внутренними правилами плавательного комплекса запрещено носить буркини.

— Меня там все устраивает — теплая вода и так далее. Но я в исламе, учусь в медресе, поэтому хожу в мусульманском купальнике. Когда я два года ходила, ни у клиентов, ни у руководства — ни у кого не было никаких вопросов, — рассказала «Реальному времени» расстроенная пенсионерка.

Когда Ираиду Шафигуллину в первый раз попросили отказаться от буркини, она поинтересовалась у сотрудников бассейна, почему на входе нет информации о запрете на мусульманские купальники? На это ей ответили, что правило прописано в некоей синей папке. Правда, клиентка не нашла такую папку в фойе. В пятницу, 28 сентября, поговорить напрямую с исполняющей обязанности директора комплекса Ляйсан Масленниковой женщине не удалось, поэтому она оставила свой номер телефона. Вскоре ей действительно перезвонили, правда, посещать бассейн в буркини так и не разрешили. Ираида Шафигуллина готова была подать заявление с просьбой сделать для нее исключение, однако не нашла понимания и предупредила, что придет в следующий вторник, так как у нее абонемент на месяц. Но в этот день на входе ее встретила большая команда сотрудников и не пустила в спорткомплекс.

— Я хочу решить вопрос по-доброму, просто не понимаю, чем я для людей неудобства создаю. Целостности России я мешаю? Что-то разрушаю? Объясните мне! — недоумевает пожилая женщина. — Я до последнего старалась решить вопрос без шума, потому что с моими исламскими убеждениями это никак не вяжется.

Запрет на буркини женщине объяснили так: «Они говорят, мы не видим, что у вас под купальником». Возмущенный таким отношением к матери сын Шафигуллиной решил предать этот случай огласке.

«Я хочу, чтобы меня поняли»

— Я не ожидала. Мне уже 71 год, и я должна понимать, что есть вещи, которые запрещены. Но я до сих пор не понимаю, почему я у себя в Татарстане не могу купаться в бассейне, который меня устраивает по месту жительства. Что я такого опасного несу? — удивляется пожилая женщина.

После того, как история попала в прессу, сотрудники «Акварены» на связь с пенсионеркой не выходили, хотя ее сотовый у них есть. Ей предложили лишь вернуть деньги за абонемент. Но собеседницу издания это не устраивает — Ираида Шафигуллина говорит, что ей нравится спорткомплекс, и она хотела бы продолжить его посещать.

— Я хочу, чтобы меня поняли, а шумиху создавать не хочу. Если бы им кто-то задал вопрос: «Товарищи, ну вы поняли? Давайте жить дружно!» — меня бы это устроило, если бы кто-то благоразумно предложил или поправил их, что так нельзя. Я в бассейне все положенное выполняю, никаких вопросов никогда не было, — отмечает пенсионерка.

В целях заботы о чистоте и гигиене

В «Акварене» нашему изданию сообщили, что прокомментировать ситуацию может только директор организации, но сейчас она в отпуске. Корреспонденту «Реального времени» предложили перезвонить после 16 октября. На наш письменный запрос организация также не ответила.

На официальном сайте спорткомплекса в правилах посещения бассейна действительно можно найти запрет на ношение мусульманских купальников. Он значится последним, 16 пунктом:

«В целях заботы о чистоте и гигиене запрещено плавать в гидрокостюме, буркини (мусульманский костюм), в длинных плавках-шортах (ниже колен), в шапочках для душа», — говорится в своде правил.

Тем не менее Ираида Шафигуллина отмечает, что видела там и других женщин в буркини.

— В прошлом году я видела одного или двух человек в буркини. Но, знаете, у них прям страх — они говорят: «Хорошо, мы вам разрешим. А что, если тогда все начнут?» Как будто целая толпа 80-летних бабушек строем придет и прямо там что-то у них устроит, — говорит пожилая женщина.

Вместе с тем ранее уже были недовольные политикой «Акварены» в отношении мусульманок. В декабре 2017 года возмущенные жительницы Казани уже жаловались, что им запрещают плавать в буркини без объяснения причин, сославшись на свод правил на сайте организации. Но тогда, по словам девушки, про мусульманские купальники там пункта не было, а говорилось лишь о гидрокостюме.

На тот момент будучи еще заместителем директора, Лейсан Масленникова объяснила такое решение тем, что в бассейне не требуют справку от врача, а медиков, которые осматривали бы кожный покров, у них нет. В конце она добавила: «Я не понимаю, почему мусульманки возмущаются, им самим, в принципе, практически никуда нельзя ходить».

Согласно тому же самому своду правил, в бассейн не допускаются лица «с явными признаками кожных заболеваний». Судя по всему, в «Акварене» рассчитывают, что именно запрет на мусульманские костюмы и гидрокостюмы поможет обезопасить посетителей от непредвиденных болячек.

Ущемление прав потребителей

Резонансный случай, который уже привлек внимание татарстанских телеграм-каналов, не обошел вниманием и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. По его поручению в администрацию комплекса выехал совет аксакалов ДУМ РТ:

— Не дожидаясь широкого обсуждения в СМИ, по поручению муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина совет старейшин сегодня выехал на место инцидента для выяснения обстоятельств. У нас уже есть опыт положительного решения подобных вопросов, например, с ношением платков в казанских школах. В вопросах национального и религиозного характера важно не допускать обострения межнациональной розни и словоблудия, необходимо придерживаться выверенных высказываний. Считаем недопустимым зарабатывать на этой теме какие-то имиджевые баллы. Все мы — разумные люди, важно мирно урегулировать этот вопрос. С руководством бассейна мы провели переговоры и держим ситуацию на контроле. О результатах и предпринятых мерах мы сообщим дополнительно, — прокомментировал «Реальному времени» ситуацию председатель совета аксакалов ДУМ РТ Айрат хазрат Аюпов.

Главный казый РТ Джалиль Фазлыев также полагает, что руководство бассейна не должно запрещать носить своим клиентам мусульманские купальники: «Буркини же никому не мешает. Руководство поступает неправильно — это ущемление прав мусульман», — считает религиозный деятель.

Как пояснил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, подобная ситуация с запретом носить буркини может быть основанием для проверки компетентных органов. Информация об этом конкретном случае передана для изучения в прокуратуру.

Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по РТ Ирина Ахметшина пояснила, что в СанПиНах и ГОСТе указано, что плавать в бассейне в непредназначенной для этого одежде нельзя, но разграничений по купальникам в них нет. Сложившуюся же ситуацию специалист расценивает, как ущемление прав потребителей.

— Условия должны быть одинаковы для всех, так как оказание услуг является публичным договором. Ограничение для кого-то при оказании услуг не допускается. Мы придерживаемся такого мнения. В данном случае, если есть такое условие, то оно ущемляет права потребителей, — говорит Ирина Ахметшина.

Напомним, что проблема ношения буркини в Татарстане ранее широко не поднималась. Вместе с тем ее активно обсуждают в Европе. Как писало «Реальное время», еще в августе 2016 года власти города Канны после теракта в Ницце запретили ношение мусульманских купальников. Правда, в этом же месяце суд отменил это решение.