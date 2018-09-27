Путинский губернаторопад — 2: «Гнать надо всех, кроме Минниханова!»

Политологи о причинах вчерашних и грядущих массовых отставок глав регионов: власть сделала неправильные выводы

В России началась новая волна губернаторских отставок: вчера Владимир Путин в течение часа уволил трех губернаторов, сменив их на «и. о.», и политологи уверены — этим дело не кончится. Кто в ближайшее время рискует из потенциального кандидата на должность превратиться в кандидата «на вылет», как в этот список угодил глава Башкортостана Рустэм Хамитов и почему президент Татарстана может не беспокоиться по этому поводу, а также решит ли смена глав наболевшие проблемы в регионах — читайте в материале «Реального времени».

Скорость падения — три губернатора в час



«Губернаторопад» — 2 устроил вчера президент России Владимир Путин, отправив в отставку в течение часа глав сразу трех регионов — Приморья, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Судьбу Андрея Тарасенко решили скандальные выборы, а вот со смещением с руководящих постов Юрия Кокова и Александра Жилкина все было не так однозначно, хотя вполне предсказуемо, считают эксперты «Реального времени». Ни у того, ни у другого, по оценке политологов, практически не было шансов усидеть в руководящих креслах, поскольку ситуация в этих регионах дошла до точки кипения.

На этом кадровые перестановки, как полагает политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, не закончатся, и прогнозирует новые отставки в ближайший месяц.

— Я думаю, что в зоне риска все те главы [регионов], у которых заканчиваются полномочия в следующем году, а особенно те, которые сидят уже не по одному сроку, — пояснил он «Реальному времени». — Полагаю, что ключевые факторы риска — это возраст и длительность нахождения в должности. Для них ротация крайне вероятна. К тому же обкатка новых глав регионов — это фактически обкатка управленческого слоя накануне большой перезагрузки элиты в 2021—2024 годах.

Но фамилий новых кандидатов и «кандидатов на вылет» Минченко называть не стал, объяснив это тем, что все точки над «i» будут в ближайшее время расставлены в аналитическом докладе, который готовится выпустить коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг».

Однако ряд политологов уже высказали свои предположения о том, что лишиться кресел скоро могут губернаторы Липецкой области (Олег Королев), Курской (Александр Михайлов), Челябинской (Борис Дубровский), Мурманской (Марина Ковтун), Курганской (Алексей Кокорин), Оренбургской (Юрий Берг), Санкт-Петербурга (Георгий Полтавченко), главы Республики Алтай (Александр Бердников) и Башкортостана (Рустэм Хамитов).

Катализатором, ускорившим начало череды губернаторских отставок, которого с учетом завершения полномочий многих глав регионов ждали не ранее октября, политологи единодушно называют итоги выборов.

— Это стало настоящим шоком для Кремля, — считает журналист, политолог и политик Максим Шевченко. — Они (единороссы, — прим. ред.) этого не ожидали, они полагали, что везде, где приезжают господа, все проходит гладко. Там пели и плясали Бабкина, хор Турецкого… Раньше это работало. А сейчас нет. Они думают теперь — где же сбой?.. Эти выборы нам показали, что если не бояться, то победа вот она: руку протяни — и она твоя.

— Да, новая волна ротаций началась резко, — отмечает генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. — Думаю, эту тенденцию задал Кожемяко, которого Путин отправил во Владивосток. И раз уж президент начал кадровый подбор, он решил его продолжить. Десять ли губернаторов [уйдут] — это вопрос, всего в ротацию до 2020 года должны будут попасть 15—20, может, и больше. В этом цикле, я полагаю, 10—15. Среди них те, кого ротируют по возрасту, — это Королев, Волков, Бердников, Михайлов, возможно, Артамонов, и те, кто не имеет хорошей федеральной поддержки, — Ковтун, Берг, Дубровский, а также те, кого могут отправить на повышение, — Голубев, Полтавченко, и те, у кого возникли проблемы на территориях, — Бочаров, Морозов, Руденя. Ну и отдельно регионы СКФО — там рокировки еще не закончены, еще две-три замены могут иметь место…

КБР и Астрахань — близнецы-братья

— Юрия Кокова убрали с губернаторского поста за Кёнделен (конфликт в балкарском селе Кёнделен, жители которого 18 сентября отказались пропустить через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, что закончилось столкновением с силовиками и задержаниями активистов, — прим. ред.) и за то, что он буквально превратил республику в кладбище, — резко сформулировал причины отставки экс-главы Кабардино-Балкарии в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Максим Шевченко. — Там умерло все! Коков устроил войну с бизнесом, который расцвел при Арсене Канокове, он не решил проблем с балкарцами, хотя у него жена балкарка, и Кёнделенские события стали последней каплей.

Также логичной и обоснованной считает Шевченко смену руководителя Астраханской области:

— Там губернатора надо было гнать давно!.. Область за рамками центра Астрахани тоже представляет собой кладбище. Я был там зимой — это просто разорение сплошное, ад какой-то. Приходит ко мне мать пятерых детей и спрашивает, как ей прожить на 12 тысяч… А в центр Астрахани вы приезжаете — и там черная икра, театр, построенный под Машу Максакову… И всякие прочие прелести «Единой России»…

А глянуть «изнутри» на ситуацию, которая привела к смене главы Кабардино-Балкарии, нашему изданию помог шеф-редактор портала «Кавказская политика» Беслан Успанов. Он подчеркнул, что отставка Юрия Кокова была делом времени, а конфликт в Кёнделене — когда «фактически столкновение произошло не между балкарцами и кабардинцами, а между балкарцами и росгвардейцами». И конфликт, переполнивший чашу, считает Успанов, произошел вовсе не на национальной почве, а на самой обычной — «из-за нерешенного вопроса о земле, которой на Кавказе очень мало». Стало быть, делает он вывод, и отставка Юрия Кокова связана с тем, что за время его руководства самые болезненные вопросы, включая главный — земельный, не были решены. А Кабардино-Балкария при нем превратилась в «полностью информационно изолированное, типичное полицейское государство, которое контролируется силовиками».

Назначения по привычке

— То, что на смену Юрию Кокову пришел его однофамилец — Казбек Коков, сын бывшего главы республики, это очень мудрое назначение, — считает Максим Шевченко. — Это очень уважаемый человек в республике, который, между прочим, является очень давним заочным оппонентом Юрия Кокова. С приходом Казбека Кокова многие связывают достаточно большие надежды, в частности, еще и потому, что помнят его отца. Тем более что Казбек приобрел большой опыт работы в администрации президента России и имеет очень серьезные политические связи на самом высоком уровне.

— Что же касается Приморья и назначения туда Олега Кожемяко — он местный, он там имел бизнес еще в 90-е годы, имеет очень большие связи. И его, как человека нормального, делового, который работает не только на себя, но и на людей тоже, характеризуют те, кто отнюдь не склонен лизать власти никакие места, — заметил Шевченко. — Он очень известный и достаточно уважаемый в Приморском крае человек, это умный выбор. Он способен противостоять кандидату-коммунисту, которому проиграл Тарасенко, и у него есть все шансы выиграть выборы… Тарасенко никто не знал, и его откровенно презирали.

Беслан Успанов также считает вполне разумным назначение однофамильца и земляка Юрия Кокова на освобожденное им место главы Кабардино-Балкарской Республики. Шеф-редактор «Кавполита» заметил, что в республике традиционно имеют значение семейные связи, а покойный отец Казбека Кокова — Валерий Коков успешно руководил КБР более десяти лет. Имя Казбека Кокова не запачкано какими-либо коррупционными скандалами и сомнительными историями, а работая в администрации президента России, он набрался опыта.

— Федеральный центр опять использует семейную, клановую систему не потому, что не было другой кандидатуры, и это происходит уже третий раз, это было опробовано в Чечне и Дагестане, — подчеркнул он. — Но это не столько кавказская, сколько российская привычка, у нас везде — в правительстве, в Думе, в администрации президента найдутся родственники, друзья, однофамильцы. Это российская модель. А позитивное отношение жителей республики к смене руководства, я считаю, связано не столько с назначением Казбека Кокова, сколько с уходом Юрия Кокова.

Прогноз неясный

Самым сложным для политологов оказался вопрос о перспективах главы Башкортостана Рустэма Хамитова. А на этом фоне замаячил и вовсе нереальный вопрос — о будущем президента Татарстана Рустама Минниханова. Перспективы этих двух политиков эксперты единодушно расценили по-разному.

— Татарстан и Башкирия стоят особняком, как ресурсные регионы, — заметил Илья Гращенков. — Там если смена и произойдет — то по сценарию, в котором Москва и республиканские элиты все согласуют. И если про смену Хамитова разговоры идут, и такой вариант вполне возможен в эту ротацию, то Минниханов, я полагаю, пока не готов уступить свое место преемнику.

— У Рустэма Хамитова в следующем году истекает срок, и замена очень даже возможна, — согласен с этим политолог, в прошлом — замруководителя администрации президента РБ Аббас Галлямов. — Он работает главой региона с 2010 года и изрядно всем поднадоел. Если его не сменят, то его ждет судьба Зимина или Орловой.

Предсказывать же, кто придет на смену лидеру Башкортостана в свете его возможной замены, и вовсе никто не рискнул.

— Я думаю, не только в Башкортостане будет играть роль, насколько человек будет готов по первой указке сверху пойти на любые действия, даже во вред своему народу, — осторожно высказался о качествах, которые потребуются от кандидатов, Беслан Успанов. — Мой прогноз — вполне вероятно, что руководителя Башкортостана поменяют, но это будет означать, что в республике неспокойно. То есть менять будут по принципу: как ты мог допустить такое…

Секрет успеха ищи в причинах поражения

— Они, я считаю, меняют шило на мыло, — охарактеризовал ротацию Максим Шевченко. — Замена одного единоросса на другого не меняет сути дела, ведь идеология у них одна — грабеж страны, любой ценой вывоз за границу и имперско-шовинистическое русское доминирование. Я не оцениваю вероятность отставок, но считаю, что гнать надо всех, кроме Минниханова. Минниханов, я считаю, вполне адекватный лидер Республики Татарстан. А на кого менять, я не знаю, я считаю, что «Единая Россия» должна уйти в отставку в максимальном количестве регионов. Потому что это же не какие-то плохие губернаторы виноваты, это «Единая Россия» привела к существующей ситуации. Это идеология партии — ставка на крупный капитал, пренебрежение социальными институтами и нормой Конституции, что Россия — это социальное государство, сокращение социальных расходов, оптимизация школ и дошкольных учреждений. Их политика привела к такому обнищанию и унижению народа, которое я наблюдаю во многих регионах. Там, где хорошо, — это не благодаря, а вопреки этой идеологии. «Единая Россия» должна уйти в отставку, побыть в оппозиции, переформулировать программу, подумать… Ничего в этом страшного нет.

Путь к успеху политолог видит в отстранении от проигравшей выборы партии:

— Минниханов — он на самом деле не единоросс, он татарин прежде всего. Он национальный лидер, как и Минтимер Шаймиев. И партия тут не имеет значения, их партия — прежде всего Татарстан. Ради него они готовы быть хоть «Единой Россией», хоть КПРФ, это просто форма.

Неправильные выводы

Причиной поражения нынешней «ведущей и направляющей» Шевченко считает отрыв единороссов от народа и едва ли не слово в слово повторяет ленинский постулат про революционную ситуацию, когда верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому:

— Кремль стремится к сохранению «статус-кво», его главная стратегическая цель — так называемая стабильность. Но стабильности уже нет, это доказывает ситуация во Владимирской области, где губернаторшу просто вынесли из кабинета. Поражение Орловой — это не просто поражение кандидата Орловой. Она представитель «Единой России», так называемый «актив» президента. Ее поддержали Путин, Медведев… Все руководство «Единой России» во главе с Неверовым приезжало, чтобы ее поддержать, и, несмотря на это, она проиграла почти 20 процентов элдэпээровцу во втором туре!

— Первое, что сейчас мне приходит в голову: в Кремле из того, что случилось в Приморье и Орловской области, выводы сделали неправильные, — вторит Шевченко социолог и публицист Борис Кагарлицкий. — Хотели укрепить контроль над регионами, но начали еще больше, чем обычно, сомневаться в лояльности региональных элит. Поэтому, с одной стороны, явно видна попытка продолжать жестко ставить на ключевые посты своих людей, а с другой — возникает вопрос, а будут ли эти люди выбороспособны.

Попытка решить сразу две проблемы, по мнению эксперта, безнадежна, проблему Кагарлицкий видит совсем в другой плоскости:

— Произошло изменение общественного сознания, потеря обществом — и населением, и региональными элитами — доверия к власти. Эта проблема фундаментальная, а ее не осознают и пытаются решить чисто техническими методами, пытаются найти «правильную» кандидатуру, «правильных» политтехнологов и так далее… Но проблема-то даже не политическая, а скорее социально-культурная и социально- историческая!

— Они же будут сейчас смотреть на Хабаровскую, Владимирскую области — это станет тестом: провалится Сергей Фургал в итоге или не провалится? И все будут смотреть. И если Фургал не провалится, это резко поменяет общественную ситуацию в регионах. Потому что региональные элиты почувствуют определенный вкус к самостоятельности, а население поймет, что без него не может удержаться ни один губернатор. Значит, губернатор должен будет не просто договориться с местными элитами и нравиться Кремлю, он должен договориться с местными элитами и нравиться населению. Значит, все будет по-другому, партийная принадлежность, например к ЛДПР, коммунистам, уже будет не так важна. Ну а от «Единой России» не ждут ничего хорошего, это партия повышения пенсионного возраста.

По мнению Кагарлицкого, проблему можно будет решить технически, губернатор может выдвигаться на выборах от другой партии или идти в качестве самовыдвиженца, и такое уже было, однако «это не решит проблемы общества». Поэтому «для нынешней власти выхода уже нет», полагает он и проводит аналогию с советской властью, которая зашла в тупик при сходных обстоятельствах. И закончиться это, делает вывод собеседник «Реального времени», может не «ремонтом», а демонтажем действующей власти:

— Нас ждет постепенная потеря контроля, и чем активнее власти будут стараться поддерживать существующий порядок, тем будет хуже. Они не будут проводить какую-то определенную линию, поскольку никакой стратегии у них нет, а будут технически решать отдельные частные вопросы, как это сейчас и делается. И это самый худший вариант, это всегда приводит к полной потере контроля, не всегда быстро, но всегда необратимо.

На брифинге в казанском Кремле, где обычно поднимают любые резонансные темы, сегодня решили обойти стороной тему губернаторских отставок: «Как мы можем комментировать решения главы государства? Он такие решения принял, значит, для этого у него есть свои основания», — ответила Лилия Галимова на вопрос «Реального времени».