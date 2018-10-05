Это вам не «Новичок»: «Просто девочка обильно подушилась дешевыми духами!»

Как «шарм» за 47 рублей отправил в больницу несовершеннолетних студенток из Арска

Флакончик туалетной воды «Charme pretence» стал главным доказательством в уголовном деле о массовом отравлении девчонок 16 и 17 лет в Татарстане. Одна из студенток педагогического колледжа на уроке психологии почувствовала себя плохо, позже на тошноту, головокружение и скачки давления стали жаловаться и другие. В итоге в больницу госпитализировали 18 из 22 студенток, находившихся в аудитории. «Переборщила девушка, очень обильно подушилась перед уроком», — объясняет ЧП директор.

«Цепная реакция пошла»



Аудитория, в которой произошло отравление, сейчас опечатана. В колледже работают следователи, врачи, ждут представителей Роспотребнадзора из Казани. По словам директора колледжа Гульнары Гариповой, персонал на месте и чувствует себя нормально.

— Никакого странного запаха нет! — уверяет руководитель учебного заведения. — Просто очень обильно девушка подушилась духами дешевыми. Очень обильно! Ну, бывает, в транспорте, когда едем и чужие духи чувствуем, в висках начинает давить. Вот и тут, переборщила девушка…

По словам Гульнары Гариповой, побрызгалась духами одна из студенток еще на перемене, примерно в 11.30 — перед уроком психологии. А плохо себя почувствовали эта девушка и ее соседки только к концу урока.

— Может, душновато было немножко в аудитории. Время шло к обеду, после этого урока был обеденный перерыв. И вот они стали бледнеть, жаловаться на головную боль, нехватку воздуха. У кого-то поднялось давление, у кого-то опустилось… Преподаватель в конце урока сопроводила девушку в медпункт, потом обратилась вторая, и цепная реакция пошла…

По словам директора колледжа, из 22 двух будущих специалистов дошкольного образования пострадали 18. Преподаватель на самочувствие не жаловался. «Тут цепная реакция. Им стало плохо, потому что другим стало плохо — начали жалеть, плакать. В настоящее время медицинская помощь девочкам оказана. Я не врач, но вроде бы ничего их здоровью не угрожает. Улыбаются уже».

«Французский» аромат за 47 рублей

Как выяснило «Реальное время», в самом колледже поговаривают — дешевые духи студентка заказала через интернет. «Они говорят, что всегда там заказывали. Но за 50 рублей нормальные духи могут быть?» — рассуждает директор учебного заведения.

Сигнал о массовой госпитализации несовершеннолетних в Следком из больницы поступил примерно в 13 часов. Предварительная информация: по скорой доставлены 18 студентов с признаками отравления парами духов. Предварительно установлено, флакончик 50 мл с розовой пластмассовой крышкой и надписью на французском «Туалетная вода «Charme pretence» марки Marc Bernes на уроки принесла 17-летняя студентка, но ее 16-летняя подруга взяла их подушиться. С этого все и началось.

Самое странное — флакончик не был новым. По предварительным данным, «французский» аромат жительница Арска приобрела всего за 47 рублей и уже пользовалась флакончиком несколько раз, не испытывая никаких проблем со здоровьем, вот только сейчас не помнит — как и где была сделана эта покупка. Выяснить это сотрудники Арского межрайонного следственного отдела Следкома по РТ планируют уже в рамках уголовного дела, говорит руководитель отдела Эдуард Закиров: «Проводится проверка, где данный парфюм приобретен. Пока не исключены как заказ по интернету, так и приобретение в обычном магазине».

Дело возбуждено по признакам такого преступления, как производство, хранение или сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По такой же статье, в частности, расследуются дела о контрафактном алкоголе, который встречается даже в приличных с виду заведениях общепита.

Флакончик изъят и будет направлен на экспертизу в Казань, как и пробы воздуха в «отравленной» аудитории. Занятия в ней временно решено не проводить. До получения результатов экспертиз следователи предпочитают именовать содержимое флакона веществом неизвестного происхождения. Не исключают, что оно действительно может представлять опасность.

Жизни и здоровью студенток ничего не угрожает?

Свои проверки по факту отравления запахом в Татарстане начали прокуратура, МВД и Роспотребнадзор. По данным Минздрава республики, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, но 16 человек все еще находятся в клинике. В то же время в Следкоме говорят — всех уже выписали.

На популярных веб-сайтах по заказу парфюмерной продукции наделавшая переполох в Арске туалетная вода продается за 90—120 рублей. Линию женской парфюмерии Charme производит смоленское ООО «Позитив Парфюм Продукт». Судя по данным на официальном сайте, компания разрабатывает и производит парфюмерию категории масс-маркет (80—490 рублей) на территории РФ. Продукция представлена в Белоруссии, Казахстане, ведутся поставки на Украину. В серии Marc Bernes представлены как женские, так и мужские ароматы.

По данным портала rusprofile.ru, выручка вышеназванного ООО за последний отчетный год составила 661 млн рублей, а прибыль 7 млн. «Реальному времени» удалось дозвониться для производителя и поговорить с не пожелавшей представиться сотрудницей. Она сообщила, что никаких официальных претензий по продукции компания не получала, и вообще усомнилась в том, что туалетная вода, изъятая в Арске, произведена именно их предприятием: «Мы вообще не реализуем товары в розницу — только оптом. Соответственно, быть этого не может. Я уверена, что это не наш товар. Работаем уже несколько лет, таких случаев не было!»

Ответ на официальный запрос в адрес ООО «ППП» редакция планирует опубликовать сразу после его получения.