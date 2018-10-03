уПАКовали: что общего у «друга» Швецовых с Миллером и Сечиным

Верховный суд Татарстана оставил под стражей гендиректора «ПАКа» Исламова, не вняв доводам о неправомерном вмешательстве силовиков в войну акционеров

Фото: Ирина Плотникова

Накануне Верховный суд Татарстана признал законным водворение в СИЗО свидетеля и потерпевшего по уголовному делу Следкома. Это юрист Павел Попов и гендиректор ПАО «ПАК» Марат Исламов, которые ранее дали показания против семьи Швецовых, а 19 сентября были арестованы по обвинению следователей МВД в незавершенной афере на 26 млн рублей. Первый в апелляции назвал эту меру способом давления, второй заявил о незаконности возбуждения дела по заявлению миноритариев с долей 0,048%. Адвокат дочери бывшего вице-премьера РТ Эллины Шайер не исключает новых эпизодов в деле Исламова.

Арбитражный процесс завершила посадка



В заседании Верховного суда РТ по рассмотрению жалоб на свой арест Попов и Исламов участвовали по видеосвязи с казанским СИЗО-2. Оба при этом сидели в одной «клетке» и в перерыве о чем-то общались друг с другом. Причем конвой обмен информацией между обвиняемыми по одному делу не пресекал.

Напомним, под стражу юриста-частника и гендиректора челнинского ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» привел договор о том, что первый найдет покупателя на имущество ПАКа и получит за оформление и ряд услуг 15 процентов от выкупной цены. В итоге с 172 млн рублей Попову причиталось 25,8 млн рублей, но ПАК ему не заплатил. Юрист заручился решением третейского суда о взыскании этой суммы, в отсутствие возражений со стороны Исламова, и обратился в Арбитражный суд РТ за выдачей исполнительного листа.

Но арбитраж в июле 2018 года усомнился не только в обоснованности «гонорара» новичку с опытом работы год, но и в том, что услуги по договору оказывал именно он. В итоге в прокуратуру ушло представление по признакам притворной сделки и попытке неосновательного обогащения, а прокуроры после проверки направили материал в МВД, где 5 сентября возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество, а 19-го Вахитовский райсуд арестовал обвиняемых в этом Исламова и Попова.

Нюанс в том, что скандальное решение арбитража не вступило в силу, и следующее заседание по его обжалованию намечено на 4 октября. Но из СИЗО отстаивать свою точку зрения юрист да и директор ПАКа не могут! А ведь этот процесс для автокомбината не единственный, и практически во всех его интересы защищал ныне арестованный Попов.

Адвокат обвиняемого Гузель Тухватуллина поддержала клиента, отметив, что никаких препятствий в расследовании дела МВД он не оказывал



«Я нахожусь в недоумении от произвола»

Павлу Попову — 25 лет, холостяк, индивидуальный предприниматель. Свое выступление из камеры СИЗО он начал со ссылки на законодательный запрет об избрании ареста в отношении подозреваемых-обвиняемых предпринимателей по делам об их бизнесе. По мнению Попова, дело строится на гражданско-правовом договоре. «Иных деяний не вменяется, поэтому полагаем — здесь деяние именно в сфере предпринимательской деятельности, поэтому как в отношении Исламова, так и в отношении Попова не могла быть избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — заявил суду арестованный.

— Нарушены мои конституционные права. Я фактически парализован как юрист — не могу оказывать юридические услуги, извлекать прибыль из своей деятельности. В том числе исполнять договор, который так не нравится акционерам, — продолжил он.

Адвокат обвиняемого Гузель Тухватуллина поддержала клиента, отметив, что никаких препятствий в расследовании дела МВД он не оказывал — «сам неоднократно являлся на вызовы к следователю, и именно явившись в очередной раз был задержан». В жалобах защиты акцент делался и на деле Швецовых, которое на первый взгляд никакого отношения к истории про 26 млн не имеет и находится в производстве Следкома. Однако у адвоката иное мнение:

— Избранная данная мера пресечения в отношении Попова, как полагает защита, предусмотрена именно тем, чтобы оказать на Попова давление как на свидетеля обвинения по вышеуказанному уголовному делу Швецовых, — сообщила Тухватуллина Верховному суду республики.

Она просила отменить постановление райсуда об аресте. Ну а ее клиент дал понять, что будет отстаивать правду на всех уровнях:

— Я уже две недели нахожусь в недоумении от происходящего — от произвола, допущенного следственными органами, а также судом, который допустил нарушение оперативной нормы УПК РФ. Я нацелен и буду обжаловать любые судебные акты, нарушающие мои права на судебную защиту, вплоть до надзорных инстанций.

По мнению прокурора Рустема Гатауллина, никаких нарушений судом первой инстанции допущено не было. К такому же выводу пришел судья ВС РТ Айрат Миннуллин, оставив Павла Попова под стражей до 5 ноября.

По мнению прокурора Рустема Гатауллина, никаких нарушений судом первой инстанции допущено не было

«Мы являемся владельцами 91% акций»

56-летнего гендиректора ПАКа и отца трех детей в суде защищали адвокаты Андрей Петров и Илья Гумиров. В оглашенных судом жалобах также звучал их довод о деле Швецовых и уголовном преследовании Исламова как способе давления, впрочем, сам арестованный на заседании об этом говорить не стал. Марат Исламов сходу перешел к защите по существу обвинений. По его мнению, заявление о преступлении было подано ненадлежащими лицами, в связи с чем необходимо исследовать документы, подтверждающие статус этих заявителей как акционеров ПАК.

Суд согласился с Исламовым и сообщил — статус потерпевших в деле на 26 млн получили Вероника Дьяконова и Оксана Морозова. «Имеются выписки из реестра, что Морозова и Дьяконова являются акционерами ПАКа», — сообщил судья. Далее выяснилось — доля обеих дам в ПАО не достигает и процента, к примеру, у Дьяконовой — 0,048%. Однако этого хватило, чтобы признать их потерпевшими — ведь даже незавершенное мошенничество предполагает наличие лица, которому хотели причинить ущерб.

— В данном случае потерпевшим может признаться (орфография сохранена, — прим. ред.) только акционерное общество, руководителем которого являюсь я или орган, который уполномочен меня назначать руководителем — совет директоров или собрание акционеров, — обратился к суду Исламов. — Вы только что прочитали — у них [заявителей] 48 тысячных, а я и члены моей семьи являемся владельцами 91% акций.

Адвокат Андрей Петров заявил, что акционер может быть заявителем лишь по делам предприятий с государственной либо муниципальной долей, каковым ПАО «ПАК» не является. «В противном случае, все уголовные дела, которые без заявлений компании возбуждены, подлежат прекращению», — добавил он и привел пример:

— Если следовать логике следствия, то достаточно приобрести любому человеку хотя бы одну акцию Роснефти или Газпрома и дальше, узнав из СМИ, например, что господин Миллер или Сечин строят «Северный поток-2», и будучи с этим не согласным, считая, что это бьет по нему как по акционеру, обратиться в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении господина Сечина или Миллера. Я понимаю, масштабы несравнимые, но суть одна и та же!.. И что, считаете, правоохранительные органы возбудят уголовное дело в отношении них? Да нет же, конечно!

56-летнего гендиректора ПАКа и отца трех детей в суде защищали адвокаты Андрей Петров и Илья Гумиров

Впрочем, далее адвокат заметил, что упомянутые им компании в отличие от ПАКа все же имеют госдолю. Хотя и продолжил гнуть свое: «И вот теперь мы пришли к такой парадоксальной ситуации — суд арестовал человека по незаконно возбужденному делу! А этот вопрос рано или поздно встанет, и что дальше делать — продолжать держать Исламова под стражей, усугублять эту ошибку?..»

Адвокат Гумиров акцентировал внимание на том, что выбранная мера пресечения его клиенту-бизнесмену жесткая вдвойне — он ранее «даже к административной ответственности не привлекался». Прокурор Гатауллин вновь просил признать решение об аресте законным, и судья Верховного суда РТ Миннуллин оставил в СИЗО и Исламова.

В деле против Исламова участвует дочь Швецова

Уже после заседания «Реальному времени» удалось выяснить, заявившие на Исламова с Поповым являются бывшими сотрудницами ПАКа. Причем представлять свои интересы в уголовном деле МВД на 26 млн рублей обе доверили Инессе Дроздецкой — сестре Владимира Швецова-младшего и Эллины Шайер, которые являются обвиняемыми в деле Следкома по целому ряду эпизодов. Их отец — бывший вице-премьер Татарстана и замглавы департамента строительства Москвы Владимир Швецов также получил в этом деле статус подозреваемого. Причем по первому эпизоду — о незаконном, по версии следствия, требовании 60 млн рублей в обмен на освобождение из-под залога имущества ПАК, потерпевшим признан Марат Исламов.

Адвокаты Попова и Исламова уже подали жалобу в адрес руководства МВД о незаконном, по их мнению, возбуждении дела. В свою очередь московский защитник Эллины Шайер Вадим Лебедев, ранее предавший гласности историю со взысканием сделки с Поповым на 15%, считает, что запись вчерашнего заседания суда может стать одним из доказательств против Исламова:

— Он заявил, что им принадлежит 91 процент акций предприятия. Мы попросим, чтобы следствие дало этому оценку — при каких обстоятельствах Исламов и члены его семьи стали собственниками?..



Адвокаты Попова и Исламова уже подали жалобу в адрес руководства МВД о незаконном, по их мнению, возбуждении дела

По словам Лебедева, Швецовы все время утверждали — акции ПАКа принадлежат совместной компании — ЗАО «ФК Дорстройнвест», где в свою очередь Швецовым принадлежит половина. «Мы настаивали на проверке, полагая, акции гендиректор ПАК Исламов получил преступным путем! Однако Следственный комитет полностью игнорировал эти сведения, не желая признавать, что хищения 60 млн не было, Швецовы имеют право на эти средства! Адвокат Исламова теперь ссылается на этот пакет акций, как на доказательства законности действий своего подзащитного», — говорит адвокат.

Лебедев подтвердил, что их сторона обладает подлинными документами, подтверждающими права Швецовых на акции АО «ФК Дорстройинвест», но в настоящее время предъявлять эти доказательства в Следственный комитет, который ведет дело против Швецовых, не собирается.

«Мы посмотрим, что следствие напишет в обвинительном заключении. Если укажут, что мы не являемся акционерами АО «ФК Дорстройинвест», то предъявленные документы будут свидетельствовать о ненадлежащем и одностороннем расследовании. Если следствие признает нас акционерами, то следует сразу же возбуждать уголовное дело в отношении Исламова, который похитил эти 91% акций ПАКа у АО «ФК Дорстройинест». Тогда встанет вопрос, почему же следствие раньше не возбудило дело», — объяснил позицию защиты Вадим Лебедев.

А еще он выразил сочувствие «молодому юристу» Попову, предполагая, что в истории с попыткой увода 26 млн рублей его могут сделать крайним.