Епархия уполномочена заявить: за что в опалу попал священник из Болгара

«Попасть под запрет»: сетевые структуры, проповеди на YouTube и богословские вольности

В Чистопольской епархии сложилась нештатная ситуация — протоиерей Владимир Головин, настоятель храма из Болгар, отправлен под запрет. Это довольно-таки серьезное наказание в РПЦ и прибегают к нему при крайних мерах. В ситуации попыталось разобраться «Реальное время».

Епархия уполномочена заявить

О протоиерее Владимире Головине из Болгар известно уже несколько лет. Говорили, что проповеди его интересно слушать, что батюшка харизматичен и даром исцеления обладает. И вот — как гром с ясного неба: неделю назад Чистопольская епархия делает заявление, из которого следует, что не все так просто в Болгарах. И звучит страшное слово «раскол». Одним из первых его опубликовал в своем ЖЖ Андрей Кураев.

Заявление состоит из более чем десяти пунктов, в которых содержится анализ деятельности отца Владимира. Стоит отметить, что к анализу ситуации в РПЦ подошли весьма тщательно и многосторонне. Заявление готовили на основе заключений, сделанных специальной комиссией при архиерейском совете Татарстанской митрополии, Синодальной библейско-богословской комиссии, Синодальной богословской комиссии, Центра географии религий при Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ. То есть делом Головина занимались действительно высокопрофессиональные богословы, выводам которых трудно не поверить.

Многие претензии к Головину, которому указывают на явную недостаточность богословских знаний, касаются сугубо богословских вещей и понятны только специалистам, поверим им на слово, что они более чем серьезны и идут вразрез с учением церкви. Но есть пункты, которые вызывают и недоумение, и возмущение даже тех, кто в богословии не подкован.

На Рождественских чтениях этого года доклад на тему «Коммерческо-религиозный проект протоиерея Владимира Головина» сделал священник из Новосибирска Александр Новопашин. Фото ansobor.ru



Что же предложил пастве протоиерей Владимир Головин? Основное — это так называемая «соборная молитва по соглашению с Болгаром», когда, как можно понять, паства отца Владимира, находящаяся в разных географических точках, в одно и то же время начинает молиться. Как полагает комиссия, это ведет к изоляции по отношению к другим членам церкви. Похоже, что «соборная молитва по соглашению с Болгаром» нашла уже тысячи приверженцев, что определенным образом стало напоминать некую секту.

Отец Владимир активно использует интернет, до недавнего времени размещая проповеди на YouTube, что, кстати, не благословлял епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен, на чьей территории находится Спасское благочиние, куда относится приход в Болгарах. Само по себе использование интернета для работы с паствой неплохо, но к этим проповедям много претензий у ученых-богословов. Об этих претензиях, в частности, шла речь на Рождественских чтениях этого года, когда доклад на тему «Коммерческо-религиозный проект протоиерея Владимира Головина» сделал священник из Новосибирска Александр Новопашин. В результате адепты Головина прореагировали бурно и весьма агрессивно.

«Некоторые даже договорились до того, что назвали отца Александра агентом татарских сепаратистов и радикальных исламистов, то есть возвели откровенную клевету в ранг политического доноса», — пишет в статье «Нетрадиционное богословие протоиерея Владимира Головина» профессор Александр Дворкин, известный борец с сектами.

По его словам, он за последние 4 года получал немало жалоб на деятельность Владимира Головина: люди писали, что их близкие постоянно ездят в Болгар, встают по ночам, чтобы совершить «соборную молитву», переводят солидные суммы, в результате советов Головина разрушилось несколько семей… Дворкин высказал предположение, что через «болгарскую группировку проходят такие сумасшедшие деньги, что пресловутый «бог Кузя» отдыхает».

Как следует из заявления Чистопольской епархии, Владимир Головин в Авраамиевском храме ввел неканонический чин некоего «духовного лечения». Фото bolgar-hram.info

О неучтенных финансовых потоках, замкнутых на Головине и его близких, говорится и в заявлении Чистопольской епархии. По сути, создана огромная сетевая структура с сайтами в интернете, с видеоканалом, цель которой — привлечение людей в число паствы протоиерея Владимира Головина. Например, создан ряд фондов в разных городах, где сотрудники занимаются привлечением людей через «соборную молитву» в Авраамиевский приход. А привлечение людей — это привлечение денежных средств. Вряд ли сейчас можно проанализировать и учесть эти потоки.

Что касается «исцеления», то, как следует из заявления Чистопольской епархии, Владимир Головин в Авраамиевском храме ввел неканонический чин некоего «духовного лечения», то есть он возлагает руки на людей, одетых в специальные одежды с разрезами, а клирики храма мажут их специальным церковным маслом через эти разрезы. Есть замечания у комиссии и по некоторым «вольностям», которые Головин позволял себе в храме при проповедях, они достаточно неприятны, так что их не хочется цитировать.

«Мы не наказываем, а вразумляем»

В результате епископ Пармен издал указ о том, что протоиерей Владимир Головин запрещен в служении. Для священника это очень страшное наказание. Он не может совершать богослужения, благословлять паству, носить крест и, самое печальное, в этот период, пока виноватый не покается на исповеди, он не допущен к таинству Причастия.

«Церковь не наказывает, церковь вразумляет, запрет — это лечебница. Мы надеемся, что отец Владимир все правильно поймет, покается, извинится перед теми людьми, которых обидел. Я прошу молитв о нем, об этом я просил и благочинного Спасского округа, кстати, сына отца Владимира. Нам очень печально, что после наших с ним многочисленных бесед отец Владимир не внял нам. Надеюсь сейчас на его вразумление», — так прокомментировал «Реальному времени» ситуацию с Головным епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен.

«Мы надеемся, что отец Владимир все правильно поймет, покается, извинится перед теми людьми, которых обидел», — прокомментировал ситуацию епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен. Фото chistopol-eparhia.ru

Сейчас трудно спрогнозировать, как будут развиваться события дальше. Вполне возможно, что адепты Головина каким-то образом начнут действовать, хотя хочется верить, что здравый смысл восторжествует и страшное слово «раскол» не будет произнесено. «Берегитесь лжепророков», — заповедовал Христос, и это предостережение актуально во все времена. «Реальное время» будет следить за развитием событий.