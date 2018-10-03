Храм всех религий 2.0: парк с музеем Ханова, пристань с теплоходом-отелем и «Хранительница» Намдакова на берегу

Наследники популярного туристического объекта в Аракчино задумали в комплексе глобальную стройку в 130 млн рублей

В общественном фонде «Культурно-просветительский центр Ильдара Ханова» задумали масштабную реконструкцию Храма всех религий. В планах отремонтировать и достроить комплекс, благоустроить набережную, построить пристань с отелем-теплоходом, разбить парк с домом-музеем знаменитого художника, возвести банкетный зал на 400 человек, а за железной дорогой — центр реабилитации для больных наркоманией и алкоголизмом. И вишенкой на торте станет скандальная скульптура Даши Намдакова «Хранительница», которой не нашли место в Болгаре, но обещают приютить наследники Ханова в Аракчино. Как выяснило «Реальное время», фонд уже получил разрешение на строительство набережной, а «Татинвестгражданпроект» разрабатывает техническое задание для медучреждения по эскизам Ильгиза Ханова — брата живописца. Правда, благие начинания омрачают разногласия последнего с руководителем фонда Рустемом Сагдеевым. Подробнее — в материале «Реального времени».

Глобальная стройка в Храме всех религий

Сейчас внутри Храма всех религий восстановительные работы ведутся под контролем брата Ильдара Ханова — художника Ильгиза Ханова. Взаимодействием же с властями и благоустройством территории занимается общественный фонд «Культурно-просветительский центр Ильдара Ханова». Как рассказал «Реальному времени» руководитель фонда Рустем Сагдеев, разработан проект дальнейшего развития храмового комплекса, который предполагает государственно-частное партнерство с общим объемом инвестиций в 130 млн рублей. Собеседник издания уточняет, что в процессе работы сумма может измениться, поскольку конечная стоимость строительства и реконструкции объектов определится после подготовки рабочей документации. Вместе с тем некоторые статьи расходов организаторы планируют покрыть без участия инвесторов — за счет субсидий, благотворителей и помощи города.

Согласно инвестиционному плану, первый этап потребует 6,5 млн рублей, которые пойдут на страхование вклада инвестора, подготовку проектной документации, сметы и выбор подрядчика. На втором этапе необходимо 32,5 млн рублей. На эти деньги планируется создать мастер-план строительного объекта, согласовать документацию, прорекламировать проект для потенциальных партнеров и проработать юридическую и финансовую стороны проекта.

Уже на третьем этапе, который предположительно обойдется в 39 млн рублей, фонд планирует начать реконструкцию и косметический ремонт достроенной части, а также провести берегоукрепительные работы, благоустроить прилегающую территорию, закончить недостроенную часть комплекса, заключить договоры на туристические услуги и подобрать персонал.

Реализацию четвертого этапа оценили в 52 млн рублей. Эти деньги предполагают направить на завершение всех строительных работ, благоустройства набережной, прилегающей территории, организацию парковки и приема туристов.



При условии получения финансирования проект планируют реализовать максимум за 2 года. Но точные сроки станут известны только после получения мастер-плана на реконструкцию и строительство комплекса.

Кроме того, в общественном фонде не оставляют идею с канатной дорогой, предлагая построить ее до Иннополиса, тем самым обеспечив турпоток из Храма всех религий в IT-город.

Прогнозируемая прибыль — свыше 11 млн в год

По оценкам фонда, ежемесячные затраты на содержание комплекса составят не более 40% от доходов. По прогнозам, это минимум 425 тыс. рублей в месяц или чуть более 5,1 млн рублей в год. В эти суммы входят зарплаты сотрудникам, которые в среднем получают по 15 тыс. рублей в месяц, аренда территории (50 тыс. рублей), оплата коммунальных услуг и налогов. На первом этапе фонд оценивает затраты в 6,5 млн рублей.

Вместе с тем при ежедневном туристическом потоке в 350 человек, которые за ту или иную экскурсию или концерт с выставкой будут отдавать от 100 до 200 рублей, за день планируется зарабатывать по 45 тыс. рублей. В будущем прогнозируемая чистая прибыль с турпотока, по мнению фонда, составит 11 млн 320 тыс. рублей в год.

В перспективе общественный фонд планирует устроить на территории храма парковый комплекс «Мир добра и гармонии», внутри которого будет дом-музей Ильдара Ханова, зал торжеств на 400 человек, набережная с пристанью для маломерных судов и реабилитационный центр за железной дорогой, где будут оказывать медицинскую помощь зависимым от наркотиков и алкоголя, помогать с социальной реабилитацией.

Большой зал в проекте находится в незавершенной части комплекса со стороны железнодорожных путей. По плану он сможет принять 330 зрителей, 50 артистов и до 20 человек обслуживающего персонала.

Реабилитация наркоманов с бассейном, сауной и кафе

Эскизы реабилитационного центра разрабатывал Ильгиз Ханов. Проект предполагает четыре блока. Первый предназначен для закрытой детоксикационной зоны на 100 человек с пяти- и одноместными бокс-палатами. Помимо этого для зависимых продумали столовую, сауну или баню, три процедурных кабинета, 16 туалетов с душем, прачечную и гардероб в подвале здания. Второй блок предлагается отдать под зону реабилитации на 50 человек. Помимо палат на 10 пациентов, здесь будут спорткомплекс, библиотека, зал для проведения малых и больших психотерапевтических групп.

В третьем блоке планируют разместить ресоциализационную зону на 50 мест, где с пациентами будут работать психологи, и они смогут посещать релакс-комплекс с бассейном, сауной и кафе. В четвертом блоке на 50 мест планируют размещать родственников больных.

Вокруг центра устроят пешеходные зоны с велодорожками, ландшафтные зоны и гостевую парковку. По словам Рустема Сагдеева, «Татинвестгражданпроект» по заявке фонда уже приступил к разработке рабочих чертежей и технического задания реабилитационного центра по эскизам Ильгиза Ханова.

«Барсиха» Намдакова найдет приют у Храма всех религий?

Что касается благоустройства окрестностей Храма всех религий, то в его дворе предлагают установить фонтан, а на набережной — скульптуру «Хранительница» Даши Намдакова. Напомним, изначально ее планировали поставить в Болгаре, но многие воспротивились идее, посчитав, что в древнем мусульманском городе не место «барсихе». В итоге, как и говорил сам скульптор, ей нашли другое место. Забрать «Хранительницу» предложил властям Рустем Сагдеев, а Ильгиз Ханов не возражал.

— Она будет стоять на берегу реки — Волга все примет, — пояснил корреспонденту «Реального времени» брат Ильдара Ханова и добавил, что окончательное решение еще не принято.

Вокруг комплекса продолжаются работы по благоустройству: дорогу к храму и парковку помог сделать город. 14 сентября завершился аукцион ГКУ «Главдтатдортранс» на ремонт прилегающей территории. Дорожники должны залатать асфальт у комплекса на площади 28 тыс. кв. м до 22 ноября. В торгах по ремонту дороги участвовали ООО «ВолгаДорСтрой» и ООО «Волга-Автодор». Договор заключили с первой компанией на 35,67 млн рублей.

Как рассказал Ильгиз Ханов, город также помог погасить часть задолженности комплекса, например, за свет — порядка 250 тыс. рублей. Впрочем, остаются другие долги, в частности, за газ — около 500 тыс. рублей. Все они образовались еще до пожара, отметил художник.

Конкурсы и субсидии в помощь

Общественный фонд «Культурно-просветительского центра Ильдара Ханова» также ждет результатов конкурса по предоставлению субсидий из бюджета РТ некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты. На создание выставочной музейной экспозиции творческих работ художников братьев Хановых они попросили 13,5 млн рублей, еще 5,27 млн рублей запланировали в качестве софинансирования. Прием заявок на конкурс завершился 11 сентября, данных о победителях пока нет.

Предполагается, что музейная экспозиция поможет заинтересовать инвесторов проектом реконструкции и строительства комплекса. Помимо создания выставки художника, которая включает в себя экспозицию Ильгиза Ханова «Красавицы Казанского ханства», в плане мероприятий, описанных в заявке, значится получение технического задания по завершению комплекса, формирование единого земельного участка, выкуп соседних земель.

Еще один пункт в плане — это техническая подготовка, перегон и установка двухпалубного пассажирского парохода:

— Он называется «Паллада» и стоит на приколе на Чистопольском судоремонтном заводе. Это двухпалубный пароход-отель 78 метров в длину. Мы его хотели установить напротив храма, сделать берегоукрепление, — рассказал директор фонда. По его словам, пароход выкупать не придется — его передали организации. Кроме того, он рассказал, что уже получено разрешение на строительство набережной.

Фонд подал заявку на грант президента России, она была зарегистрирована 7 сентября. В ней указаны сроки реализации проекта с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2021-го. На строительство и реконструкцию храма фонд просит 6 510 557 рублей, еще 3 519 099 планируется направить в рамках софинансирования. Сейчас заявка находится на экспертизе.

В фонде Ханова нет согласия?

Несмотря на совместные глобальные планы, в разговоре с корреспондентом «Реального времени» Ильгиз Ханов неожиданно называет деятелей общественного фонда «Культурно-просветительский центр Ильдара Ханова» мошенниками.

— Я к этому фонду никакого отношения не имею. Это куча аферистов, которые хотят ограбить бюджет, — в сердцах высказался художник.

В свою очередь Рустема Сагдеева эти слова очень удивили — руководитель фонда предложил вместе с корреспондентом съездить в Храм всех религий, чтобы разобраться в ситуации. По его словам, брат Ильдара Ханова — человек своенравный, со своим сложным жизненным путем. Собеседник издания считает, что своим восстановлением после пожара комплекс обязан именно ему, поскольку все работы ведутся под руководством художника.

Напомним, что у последователей Ханова конфликты были и раньше, до пожара. Например, собственники комплекса — Ильгиз Ханов и его сестра — откровенно враждовали с погибшим в пожаре прорабом и близким соратником Ильдара Ханова Мансуром Заннатовым. По словам родных Ханова, он не пускал их в комплекс, не имея на то прав. После получения доступа к комплексу, Ильгиз Ханов говорил «Реальному времени», что не собирается просить помощи у государства на восстановление.

Потенциал огромен, но туристам нужна инфраструктура

У казанских туроператоров Храм всех религий — излюбленный и популярный объект. Узнав о грядущем преображении комплекса, они высказали свое мнение о том, что нужно туристам в этом месте. По словам генерального директора «Интелтур Казань» Лилии Савельевой, она специально интересовалась у приезжих, зачем они едут в Казань.

— Большинству людей, которые сюда приезжают, интересно, как уживаются мусульмане с христианами и почему столько лет все вместе живут? Для многих Храм всех религий — как раз олицетворение того, как все уживаются. За этим сюда и едут. В основном, не углубляясь в какие-то исторические вещи, людям нравится, что есть такой храм, что человек его сделал сам, — говорит собеседница издания.

Лилия Савельева уверена, что парковку однозначно нужно было сделать, как и заняться благоустройством территории. А вот по поводу популярности парохода-отеля эксперт сомневается, отмечая, что у нее эта зона в качестве отельной точки не воспринимается. В целом, по ее словам, туристы в комплексе проводят немного времени, приезжая в основном в рамках обзорной экскурсии по городу. Причем люди сами спрашивают об этом объекте.

Исполнительный директор компании «Другое измерение» Анвар Мингазов также отметил высокий интерес туристов к Храму всех религий и считает, что в ближайшие годы он будет только расти. Но объект, по его мнению, действительно требует серьезной реконструкции и благоустройства:

— С позиции туроператоров, однозначно не хватает нормальной парковки для автобусов. В пиковые даты это очень сложно, и были времена, когда ГИБДД штрафовала всех, кто там останавливался. Очень трудно, когда группа туристов большая, идти по узким тропинкам вдоль оживленной дороги. И это еще и опасно. Не знаю, учтут ли эту проблему при благоустройстве территории. Храм всех религий, понятно, строился стихийно. Но его очень нужно адаптировать к большому потоку туристов, — считает Анвар Мингазов. — И сам Храм еще должен пройти большой путь от непростого арт-объекта до хорошего и качественного по сервису туристического места. Это и логистика движения групп и индивидуальных туристов, и уровень подготовки собственных спикеров-экскурсоводов.

Кроме того, собеседник издания указал на нехватку туалетов в комплексе, на что жалуются гости. Не лишней, по словам директора компании, была бы и торговля сувенирами — на данный момент ларек рядом с храмом работает не всегда.

Среди других рекомендаций туроператора — обратить внимание на правый берег Волги напротив Храма всех религий и его составляющие. А вот по поводу парохода-отеля и у Анвара Мингазова есть сомнения:

— Про отель на воде сказать трудно. С одной стороны, там прекрасный узел исторических маршрутов, который можно превратить в маршрут туристический. Но сервиса практически нет. И один пароход здесь решением не будет, — полагает собеседник издания.