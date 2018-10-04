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Галимова заявила, что правительство РТ не может повлиять на бассейн, из которого выгнали мусульманку

11:51, 04.10.2018 3
Галимова заявила, что правительство РТ не может повлиять на бассейн, из которого выгнали мусульманку
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала ситуацию, когда администрация спорткомплекса «Акварена» не разрешила пенсионерке купаться в бассейне в специальном мусульманском костюме — буркини.

«Повлиять на коммерческую организацию никак не можем. С точки зрения вопроса морали, думаю, в таких ситуациях всегда можно найти компромисс. Можно было поступить гораздо лояльнее по отношению к человеку», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

Напомним, в обстоятельствах инцидента разбираются совет аксакалов ДУМ РТ и прокуратура Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12:09
    А кто должен защищать мусульман жителей нашей республики? Женщину можно же по-человечески понять - стесняется своего возраста, некрасивости и т.д. Я бы, наоборот, некоторых женщин одел в буркини.
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  • Анонимно 12:11
    может повлиять и должно повлиять, чтобы таких случаев больше не было.
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  • Анонимно 12:24
    А, что тут важного? Всё верно.
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