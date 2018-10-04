Галимова заявила, что правительство РТ не может повлиять на бассейн, из которого выгнали мусульманку

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала ситуацию, когда администрация спорткомплекса «Акварена» не разрешила пенсионерке купаться в бассейне в специальном мусульманском костюме — буркини.

«Повлиять на коммерческую организацию никак не можем. С точки зрения вопроса морали, думаю, в таких ситуациях всегда можно найти компромисс. Можно было поступить гораздо лояльнее по отношению к человеку», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

Напомним, в обстоятельствах инцидента разбираются совет аксакалов ДУМ РТ и прокуратура Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

