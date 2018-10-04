Экс-главу ТФБ отчитали: «Мусин и его защитник злоупотребляют своим правом»

Следком обвинил бывшего предправления «Татфондбанка» в умышленном затягивании сроков ознакомления с делом, но суд с этим не согласился

Фото: Ирина Плотникова

Сколько страниц своего дела в день должен читать банкир Роберт Мусин? Этот вопрос сегодня стал главным на заседании Приволжского райсуда Казани. С серьезной претензией в адрес бывшего предправления «Татфондбанка» в суд обратился руководитель четвертого отдела Следкома РТ Станислав Столяров. По его мнению, обвиняемый необоснованно затягивает процесс ознакомления, пытаясь таким образом избежать уголовной ответственности! Как реагировал на эти обвинения сам Мусин, явившийся на суд с очередным бестселлером в руках, и получил ли он иск АСВ на 21,5 млрд рублей — в материале «Реального времени».

«Нарушают права потерпевших, пытаясь таким образом избежать уголовной ответственности...»



Сотрудники ФСИН доставили Роберта Мусина на заседание райсуда с небольшим опозданием. К этому моменту в зале собрались следователь четвертого отдела Игорь Егоров, старший помощник прокурора Приволжского района Айдар Ахметзянов, адвокат Алексей Клюкин и журналист «Реального времени». Войдя в зал, Мусин тут же спрятал книгу карманного формата — по внешнему виду очень схожую с бестселлером Роберта Шарма «Монах, который продал свой «Феррари». Напомним, эту притчу экс-глава ТФБ читал еще в августе, неужто в октябре пошел на второй круг?

— Нет, это другая книга того же автора, — признался в перерыве Роберт Мусин, прикрыв обложку чтива распечаткой ходатайства Следкома.

Собственно, вопрос чтения и стал сегодня ключевым. Руководитель четвертого отдела Следкома по РТ Станислав Столяров, возглавляющий следственную группу по делу ТФБ, направил в суд документ с просьбой установить обвиняемому банкиру предельный срок ознакомления с материалами дела — до 16 ноября 2018 года, то есть до окончания срока следствия и домашнего ареста.

Вопрос чтения стал сегодня ключевым



Судья Валентина Серова огласила основные доводы ходатайства следствия: для ознакомления с материалами дела Следком создал все условия, тем не менее «Мусин и его защитник умышленно затягивают процесс ознакомления» и об «умышленном затягивании свидетельствует факт, что в среднем за один день Мусин с защитником знакомятся со 114 листами дела». В результате с 31 января по 18 сентября (день подписания ходатайства) обвиняемый и его адвокат ознакомились с 32 томами дела, на что у них ушло 75 рабочих дней. «Вышеизложенное позволяет сделать вывод — Мусин и его защитник Клюкин злоупотребляют своим правом, необоснованно затягивают процесс ознакомления, нарушают права и свободы других лиц, включая право на защиту потерпевших, пытаясь таким образом избежать уголовной ответственности», — завершила судья оглашение ходатайства.

Мусин нарастил «крейсерскую» скорость

Следователь Егоров ходатайство шефа поддержал и дополнил ссылкой на часть 3 статьи 17 Конституции РФ: «Права и свободы человека и гражданина не должны нарушать права и свободы других лиц, включая право потерпевших на судебную защиту». Он также сообщил, что, по данным на вчерашний день, Мусин осилил уже 37 из 120 томов своего дела.

Напомним, речь идет лишь о четырех эпизодах злоупотребления полномочиями с ущербом 24,6 млрд рублей, по которым ранее экс-глава ТФБ Мусин полностью признал вину. Это дело было выделено в отдельное производство из основного дела «Татфондбанка», которое насчитывало 22 эпизода, включая мошенничество и легализацию преступных доходов.

До конца срока следствия остается ровно 31 день (за вычетом выходных). «Получается, чтобы войти в эти рамки, два с половиной тома в день необходимо Мусину [прочитывать]. Том в среднем — это 250 листов», объяснил Игорь Егоров. Судья попросила уточнить, сколько листов должно приходиться на каждый день, а дальше упрекнула следователя в неверном расчете и вывела цифру сама — 625 страниц.

По данным на вчерашний день, Мусин осилил уже 37 из 120 томов своего дела



— Считаете, это реально? Можно усвоить такое количество материала за день? — обратилась судья к следователю.

— Мы свое мнение выразили. Прошло уже 9 месяцев. Если постараться, то можно, — ответил тот.

Роберт Мусин с ходатайством не согласился. По его словам, на первом этапе ознакомления скорость чтения составляла 80 страниц в день, потом «вышли на режим 100—110 страниц».

— Условия действительно созданы — здесь у нас действительно никаких вопросов! — подтвердил обвиняемый. — Мы утром приезжаем [в здание Следкома] — кабинет свободен, все тома предоставлены. Их не просто читать нужно — мы еще работаем делаем пометки, обсуждаем. <...> Поэтому 100—110 страниц — достаточно, на мой взгляд, серьезный объем, который мы проходим.

— Но возможно большее количество? — поинтересовалась судья Валентина Серова.

— С напряжением, я бы сказал…

Судья удивилась, ведь часть материалов, к примеру изъятых в банке, его бывшему предправления должна быть знакома. Мусин объяснил — «многие события происходили два года назад, приходится восстанавливать, вспоминать». На претензии в злоупотреблении правом Мусин отвечать не стал, зато с готовностью подтвердил суду — ездит в Следком как на работу, редкие пропуски наверстывает. Напомним, в августе на заседании Верховного суда РТ по продлению домашнего ареста банкир говорил о «нормальной крейсерской скорости» чтения в 85—90 страниц в день.

Мусин с готовностью подтвердил суду — ездит в Следком как на работу, редкие пропуски наверстывает



«677 страниц в день — неподъемная задача!»

Адвокат Алексей Клюкин напомнил суду, что в июне Следком уже обращался со схожим ходатайством. Тогда Приволжский райсуд, не усмотрев «явного затягивания», следователям отказал, а график в 625 листов в день назвал невыполнимым. «С того времени мы увеличили скорость до 114 страниц — почти на 30 страниц получается, это солидный объем», — считает защитник, отмечая, что речь идет о сложных финансовых документах. «Например, проверки Центробанка занимают по 10 томов один документ. И здесь не столько моему подзащитному нужна юридическая помощь, сколько мне — экономическая», — пояснил процесс «чтения» защитник. И назвал необоснованными претензии в искусственном затягивании.

Противоположное мнение — у старшего помощника прокурора Приволжского района Казани Айдара Ахметзянова: «Если поделить 37 томов на месяцы, получится, что в месяц ознакамливались менее чем с пятью томами. Что свидетельствует — имеет место умышленное затягивание сроков». «Так делить не совсем корректно, — отреагировал Роберт Мусин. — Потому что я еще находился в больнице. Был такой период более двух недель». Его защитник привел задачку на арифметику, умножив число непрочитанных томов на 250 листов и разделив на 31 рабочий день, оставшийся до окончания срока следствия. «У меня получилась 21 тысяча страниц и 677 листов в день — неподъемная норма!» — заявил Клюкин.

Решение по ходатайству с элементами математической задачи было оглашено через 2 часа. В нем прозвучало: явного затягивания суд не усматривает, предполагаемый ритм — 625 листов или 2,5 тома в день — является невыполнимым, суд приходит к выводу о необоснованности заявленного ходатайства.

У здания суда банкира ждала служебная машина ФСИН



Представитель прокуратуры после заседания сообщил, что вопрос об оспаривании отказа суда будет решаться после изучения решения. Ну а Роберт Мусин после заседания в разговоре с защитником признался — заявленный АСВ иск на 21 млрд с лишним лично пока не получал, поэтому и комментировать пока нечего.

У здания суда банкира ждала служебная машина ФСИН.