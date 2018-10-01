Смерть в кредит? В Казани в клинике по борьбе с лишним весом погибла женщина

По версии следствия, затратное лечение 50-летней женщины могло стать причиной смерти. Следком занялся бухгалтерией частного медучреждения

Фото: Ирина Плотникова

Качество услуг частного медцентра «Идеалия» в Казани получит оценку в рамках уголовного дела. Поводом стала смерть 50-летней пациентки — после двух месяцев корректирующих вес процедур. Руководство медцентра считает — связи между лечением и смертью нет. Однако в Росздравнадзоре пришли к выводу — если бы оздоровительные процедуры назначались с учетом высокого артериального давления, результат мог быть иным. Следователей же заинтересовали изъятые в «Идеалии» письменные обязательства сотрудников — выполнить личный план по заключению договоров на 1—2 млн рублей!

Дело есть, подозреваемых пока нет



Ирина Афонина проходила платное лечение с июля по сентябрь 2017 года. Приезжала несколько раз в неделю в казанский центр на улице Право-Булачной, 33/1 и проводила там несколько часов. Долгие годы женщина, страдая от астмы, принимала гормональные препараты, которые привели к серьезному набору веса. На момент обращения в клинику 50-летняя женщина весила 135 килограммов. За два месяца лечения скинула чуть меньше 10 кг.

14 сентября 2017 года прибывшие в медцентр врачи скорой констатировали смерть Ирины Афониной. Почти год шли проверки, а 12 сентября 2018-го, после обращения дочери погибшей, в следственном отделе по Вахитовскому району Казани Следкома по РТ возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека). Подозреваемых в преступлении пока нет. В медицинском центре и на квартире гендиректора провели обыски, изъяли больше 1000 медицинских карт пациентов и журналы врачей.

Приобщили к делу и три кредитных договора между Афониной, клиникой и банками на общую сумму 240 тыс. рублей. С помощью займов женщина рассчитывала поправить здоровье и приблизить фигуру к идеалу за два года. По уголовному делу назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Директор центра: «Соболезнуем, но виноватых здесь искать не нужно»

В ООО «Идеалия» к работе следователей относятся с пониманием. Хотя гендиректор и владелица клиники Лира Улеева говорит — первая судмедэкспертиза никакой связи между процедурами центра и смертью больной не выявила:

— В тот день ей вообще никаких процедур не делали. Она была у специалиста на плановом приеме, потом должна была сделать озон (подкожная озонотерапия, — прим. ред.), но еще до этой процедуры ей стало плохо. У нас есть видеозапись, на которой четко зафиксировано — с момента, когда она зашла в кабинет, никаких манипуляций сделано не было…

По словам Улеевой, медсестры пытались оказать помощь пациентке, давали ей таблетки, потом позвонили по «03». «Скорая ехала долго, к сожалению… Смерть наступила от инсульта. Такое могло произойти в любом месте — в автобусе, на улице. А произошло у нас. Мы очень скорбим и соболезнуем, но виноватых здесь искать не нужно», — считает владелица ООО «Идеалия».

— По доброй воле мы не стали брать деньги — перечислили в полном объеме все дочери, чтобы она не оплачивала кредиты, — продолжает она. — Более того, мы компенсировали расходы на ритуальные услуги дочери. Ее мать была очень ярким, жизнерадостным человеком. Персонал ее очень любил.

Лира Улеева уверена — оздоровительные процедуры клиники вообще не могли оказать серьезного воздействия на здоровье пациентки. Напротив, могли существенно улучшить ее физическое состояние — «если бы она пришла на несколько лет раньше». Владелица «Идеалии» утверждает: среди клиенток ее центра есть женщины, которые теряли по 100 килограммов. Побывав в клинике, которая находится на втором этаже офисного здания на Булаке, журналист «РВ» убедилась — услуги пользуются спросом.

«Мама поехала туда к четырем часам дня, а мне позвонила уже в шесть вечера — сказала, что ей плохо, попросила забрать ее. Что же она делала там так долго, если они говорят — процедура не началась?» — рассуждает Александра Афонина. На фото Ирина Афонина

Дочь: «Если бы сразу скорую вызвали, мне кажется, ее бы спасли»

Дочь покойной хорошо запомнила 14 сентября 2017 года. «Мама поехала туда к четырем часам дня, а мне позвонила уже в шесть вечера — сказала, что ей плохо, попросила забрать ее. Что же она делала там так долго, если они говорят — процедура не началась?» — рассуждает Александра Афонина. Тогда по голосу решила: у матери — очередной приступ астмы. Приехала в клинику через полчаса, скорая прибыла позже, вспоминает она: «Если бы они сразу скорую вызвали, мне кажется, ее бы спасли, но они обнаружили, что ей плохо, где-то за пять минут до моего приезда».

— Честно говоря, вопрос о квалифицированных кадрах в этой клинике у меня возник сразу, как мы туда пришли — они дали нам нерабочий аппарат для измерения давления. Новые сомнения появились после смерти, когда нам не отдали ее карточку. А потом мотали нервы, не хотели деньги возвращать — предлагали подождать вступления в право наследства, потом хотели, чтобы я унаследовала договоры на оказание их услуг. В общем, вставляли палки в колеса и полностью выплатили деньги только в июне, когда я пригрозила — пойду в суд. На тот момент не погашенным оставался лишь третий кредит на 19 тысяч, — рассказывает свою версию отношений с платной клиникой Александра Афонина.

О первом кредите на медицинские услуги за 134 тыс. рублей мать рассказывала — заключала его прямо в клинике, в банк не ходила. Этот заем Ирина Афонина успела погасить при жизни. Еще о двух кредитах — на 86 и 19 тысяч — дочь узнала лишь после ее смерти. Александра Афонина рассказывает, что сразу после трагедии, ее тетя написала заявление в прокуратуру, просила проверить клинику. Ее заявление перенаправили в Росздравнадзор. О результатах проверок семья не знала вплоть до возбуждения уголовного дела, рассказывает дочь: «В Росздравнадзоре информацию не дали, сказали — направили результаты в прокуратуру, из прокуратуры ответ не пришел».

Александра подтверждает — расходы на похороны директор клиники предложила погасить сама и еще год назад оплатила наличными представленные чеки на 77 тысяч.

Росздравнадзор: «Исход заболевания мог быть иным»

В кабинете невролога не хватало стандартного оборудования, за диетолога приемы проводил штатный… психолог, за кардиолога — главврач, массаж выполняли необученные сотрудники, а сама платная клиника оказывала часть услуг, не имея на них лицензии! К таким выводам еще в ноябре 2017-го пришла комиссия регионального отделения Росздравнадзора по результатам проверки ООО «Идеалия». Их заключение, как выяснило «Реальное время», сейчас приобщено к материалам уголовного дела. Спектр вскрытых нарушений довольно велик, поэтому остановимся на самых существенных.

В акте есть ссылка на данные судмедэкспертизы от 25.09.2017 г., что смерть Ирины Афониной наступила от цереброваскулярной болезни, сопровождавшейся геморрагическим инфарктом мозжечка с осложнениями. Однако указывается, что при жизни Афониной в клинике неверно выставили вторую степень гипертонической болезни вместо третьей и ни разу не отменяли и не корректировали намеченное лечение даже при высоких показателях артериального давления. Так, 5 июля прошлого года при давлении 230 на 120 женщине проводили электролиполиз, а на следующий день — давление 200 на 110 — лимфодренажный массаж. Между тем третья — тяжелая степень гипертонии опасна формированием необратимых сердечно-сосудистых нарушений, которые могли быть и у Афониной. Ведь диагноз гипертония ей выставили больше 18 лет назад.

В медцентре. Снято следователями

Вывод специалистов Росздравнадзора: «При своевременной коррекции артериального давления, качественном динамическом наблюдении, соблюдении противопоказаний исход заболевания мог быть иным». Большие претензии у проверяющих вызвала меддокументация частного центра, начиная от стандартов заполнения журналов и заканчивая отсутствием в карте Афониной данных: какие реанимационные мероприятия проводили ей до приезда скорой и проводили ли вообще?

На момент проверки в клинике на 0,25 ставки работал кардиолог и на ставку рефлексотерапевт, тогда как медицинской лицензии по этим направлением у «Идеалии» не было — Минздрав Татарстана выдал ее в феврале 2018-го. А еще не было договоров с лицензированными организациями на обслуживание медицинской техники, включая тот же аппарат ЭКГ, на котором Афониной неоднократно снимали электрокардиограмму сердца.

Претензии вызвала и квалификация главного врача — выпускника КГМУ 2012 года Ильшата Шагеева. Чтобы претендовать на руководящую должность в медучреждении, он должен был иметь за плечами минимум пятилетний стаж в сфере организации здравоохранения.

Риски плановой медэкономики

Среди изъятых в клинике бумаг внимание сотрудников Следкома по РТ привлекли странные расписки медицинских работников. Процитируем лишь одну из них: «Я, Ф.И.О., обязуюсь выполнить свой поставленный план на 2 000 000 рублей. При невыполнении обязуюсь выполнить следующие действия — угощаю руководителей обедом. Я могу не выполнить поставленные обещания, но я буду понимать, что мои слова ничего не стоят. Дата — 1 сентября 2018 года, подпись». Судя по дате — речь может идти как о месячном, так и о квартальном плане.

Таких расписок изъято несколько. А кроме них в центре следователи обнаружили доску фиксации финансовых достижений медработников — с указанием инициалов сотрудников, их «личным планом» от 50 тысяч до 1,3 млн рублей и текущими показателями продаж. В качестве оформления доски были использованы купюры в 1 тысячу рублей. На данный момент нельзя исключать, что достижение намеченных руководством цифр для врачей стало важнее клятвы Гиппократа, и именно поэтому ранее назначенные и оплаченные процедуры не отменялись даже при ухудшении самочувствия пациента…

Следователи обнаружили доску фиксации финансовых достижений медработников — с указанием инициалов сотрудников, их «личным планом». Снято следователями



Замруководителя следственного отдела по Вахитовскому району Казани Шамиль Багаутдинов сообщил «Реальному времени» еще и о странных инструкциях, найденных в центре. С его слов, в них дословно прописано, как врач должен убедить пациента, что только ради него и его очень тяжелого случая клиника готова сделать исключение и заключить договор по целевой программе на льготных условиях — если согласится руководитель. Отдельная памятка сотруднику служит образцом разговора с руководителем, цель которого все та же — заключение финансового договора о комплексе медицинских услуг. На этом дело не заканчивается — третья памятка «Закрепление пациента после продаж» заставляет задуматься о появлении в России новой профессии «врач — агент по продажам». По мнению Багаутдинова, следствие намерено установить, нет ли в деятельности «новаторов» признаков мошенничества?

Согласно открытым источникам, ООО «Идеалия» имеет лицензию на медицинскую деятельность от 28 февраля 2018 года, выданную Минздравом РТ, и при этом регулярно получает претензии Росздравнадзора. Так, в марте и августе 2017-го по обращению территориального подразделения этого ведомства Арбитражный суд РТ дважды выносил частной клинике предупреждения. В январе 2018-го — по результатам проверки после смерти Афониной — судебное разбирательство закончилось двумя штрафами на общую сумму 140 тыс. рублей. Еще на 250 тыс. рублей клинику оштрафовал суд 5 сентября 2018 года. Из последних решений следует: психотерапевт снова оказывал услуги диетолога, договор на обслуживание медтехники лицензированной организацией отсутствовал, а больному с тяжелой сердечной патологией проводили комплекс процедур, которые «явились мощным провоцирующим фактором дополнительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему», усугубили течение болезни и создали «угрозу причинения вреда здоровью и жизни» пациента Хасанова.

Этот мужчина, к счастью, жив. Однако, по данным «Реального времени», в настоящее время эксперты и следователи, пока лишь в рамках проверки, изучают обстоятельства смерти другого больного. Он также был пациентом «Идеалии» и тоже боролся с лишним весом. Умер он у себя дома в Нижнекамске. В клинике это называют стечением обстоятельств.

Ирина Плотникова