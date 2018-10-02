Губернатор Липецкой области Олег Королев покинет свой пост

Губернатор Липецкой области Олег Королев покидает пост. Он попросил президента России Владимира Путина отправить его в отставку.

«Я руковожу областью двадцать шесть лет. Двадцать первый год работаю главой администрации Липецкой области, до этого шесть лет был председателем областного Совета депутатов. Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым. Моему поколению пришлось спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы, и с этим мы справились успешно. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи», — говорится в обращении на сайте администрации.



Ранее СМИ сообщили о возможном увольнении десяти губернаторов до следующих выборов. В их числе называли и Королева.