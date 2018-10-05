Догонялся до Верховного суда: «раскаявшийся» гонщик-наркоман уже не надеется на присяжных

В Казани стартовал процесс по делу об умышленном таране автомобиля с полицейскими, подсудимый вину не признает

Фото: соцсети

Сегодня Верховный суд Татарстана начал разбираться в деле о полицейской погоне со смертельным исходом. По версии следствия, в ночь на 27 апреля нетрезвый и лишенный прав Артур Сатрутдинов на BMW, уходя от преследования, пролетел на красный 19 перекрестков. А на очередном — у Московского рынка в Казани — протаранил «Ладу» сотрудников ДПС, которые пытались заблокировать гонщику путь в центр города. Как выяснило «Реальное время», жертвами тарана могли стать другие сотрудники полиции, но их УАЗ Сатрутдинов объехал. На финише следствия из обвинения исчезла относительно мягкая, в плане наказания, статья о нарушении ПДД с тяжкими последствиями. Так что гонщику грозит от 12 до 20 лет колонии.

«В принудительном лечении не нуждается»



Смягчающих вину обстоятельств в действиях 31-летнего водителя без прав Следком не нашел. Финальное обвинение Артуру Сатрутдинову предъявили по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение или уничтожение имущества общеопасным способом, повлекшее тяжкие последствия). Сатрутдинов с ним не согласился, заняв позицию, что совершенным им таран полицейской «Лады», в результате которого погиб старший лейтенант Юрий Матренин и получил травмы его напарник — командир взвода ДПС, капитан Вячеслав Морозов, не был умышленным.

Морозов на заседание пришел в штатском и перед началом процесса общался с вдовой своего напарника. От комментариев журналисту оба отказались. Чуть разговорчивее был адвокат подсудимого Артем Митин: «Подано ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных. Решение по нему должно быть принято на сегодняшнем, предварительном заседании».

«Это право подсудимого — просить о суде присяжных. Здесь ни гособвинение, ни потерпевшие ничего не решают», — сообщил «Реальному времени» гособвинитель Андрей Кропотов, добавив, что, по версии обвинения, к трагедии на дороге привели вполне сознательные действия обвиняемого, а потому его действия не подпадают под статью о нарушении правил дорожного движения с тяжкими последствиями по неосторожности. Напомним, после задержания гонщик под камеру признавал, что сел за руль в состоянии наркотического опьянения. Сейчас утверждает — этого не было. На аресте он же говорил: «Я раскаиваюсь в том, что сделал. Полностью». Теперь занимает позицию — виновен только в ДТП, на жизнь сотрудников полиции и их служебный автомобиль не посягал — столкновение было случайным!



Морозов на заседание пришел в штатском и перед началом процесса общался с вдовой своего напарника. От комментариев журналисту оба отказались

Впрочем, как утверждают источники «Реального времени», эксперты выявили у водителя признаки психического расстройства в форме синдрома зависимости от нескольких психоактивных веществ. В анамнезе у подсудимого — систематическое потребление героина в 2004—2005 годах и несколько лет на амфетамине и наркотиках группы каннабиноидов. В ходе психиатрического освидетельствования у него выявили истощаемость внимания, легковесность суждений, эгоцентричность и некритичность к своей наркотизации. В то же время специалисты дали заключения — «в принудительном психиатрическом лечении Сатрутдинов не нуждается» и в ту апрельскую ночь он вполне «мог осознавать характер и опасность своих действий».

Жертвами тарана могли стать другие полицейские

Благодаря записям с регистраторов полицейских машин и камер наружного наблюдения, события той ночи следователям удалось восстановить буквально по минутам. В 1 час 3 минуты 27 апреля 2018 года в дежурку полка ДПС ГИБДД УВД Казани поступила информация от экипажа Ибрагимова и Шамсутдинова, которые за минуту до этого на улице Восстания заметили выезжавший со двора BMW с повреждениями на корпусе и решили его остановить. Водитель требование проигнорировал — стал набирать скорость, двигаясь в сторону улицы Чуйкова. Полицейский «Фиат» начал преследование, гонщик свернул на Тунакова, далее на Волгоградскую и через некоторое время развернулся и нырнул во дворы. Полицейские видели, как с пассажирского сиденья BMW спешно вышел мужчина, а иномарка продолжила движение. Экипаж ДПС решил не тратить время на пассажира и продолжил гонку.

Действия водителя вызывали серьезные подозрения — Сатрутдинов один за другим пролетал светофоры, игнорируя запрещающие сигналы, — как позже вспоминали полицейские, скорость была высокой и порой достигала 160 км/ч. Позже запись с регистратора машины ДПС установила — сотрудники ошиблись, поскольку сами, пытаясь догнать беглеца, разогнали машины с 30 до 170 км/ч. К тому моменту, к погоне подключились и другие постовые авто. Сатрутдинов двигался по маршруту Ямашева — Бондаренко — Абсалямова — Четаева — Бондаренко — Чистопольская — Декабристов — Ямашева — Гаврилова — Чуйкова. На очередном перекрестке Чуйкова — Бондаренко путь BMW перегородил уазик инспекторов ГАИ, однако Сатрутдинов объехал это препятствие и вновь двинулся по маршруту Волгоградская — Короленко — Ямашева, да разогнался так, что в какой-то момент преследователи отстали.

Вторую попытку блокировки лихача, который сделал еще один круг по улицам Московского и Ново-Савиновского района, предпринял уже экипаж Морозова — Матренина. Сигнал о лихаче на сером BMW они получили, находясь на Сибирском тракте, в 1 час 5 минут и уже примерно через пять минут, подъезжая по улице Декабристов к пересечению с улицами Волгоградской справа и Усманова слева, приняли решение — повернуть налево и перекрыть своей «Ладой» единственную свободную — автобусную полосу во встречном направлении.

После остановки Сатрутдинов выскочил и попытался сбежать. Его догнали, а после задержания отправили в больницу — для оказания первой помощи. Фото из соцсетей

Покинуть машину полицейские не успели. Через пару секунд в них врезался летевший со стороны Восстания к Московскому рынку Сатрутдинов. После удара его машину на мокром асфальте прокрутило вокруг оси и отшвырнуло в сорону. После остановки Сатрутдинов выскочил и попытался сбежать. Его догнали, а после задержания отправили в больницу — для оказания первой помощи — в таране, стоившем жизни лейтенанту Матренину, ныне подсудимый лишь ударился головой и сломал палец. Сейчас все его травмы уже зажили.

Кефира захотелось

Тормозного пути BMW на месте аварии эксперты не обнаружили. Да торможения и не было — момент удара зафиксировали камеры и регистраторы. Однако установить скорость, с которой двигалась иномарка перед столкновением, они не смогли, заявив следователям, что методик определения таковой по видеозаписям нет.

Сам обвиняемый на следствии объяснил, по каким причинам не желал встречи с гаишниками. В 2015-м за оставление места ДТП его лишили прав на 1,5 года, по истечении срока сдать экзамен на правила дорожного движения Артур Сатрутдинов не смог, однако это не помешало ему в 2017-м купить тот самый BMW 520i и оформить его на мать, которая за руль этого автомобиля не садилась ни разу. Напомним, на заседании по аресту мужчина заявлял, что трудится монтажником. Однако, как выяснили следователи, до посадки он был логистом-снабженцем в компании «Сто квадратов».

Если верить Сатрутдинову, 27 апреля в 20 минут первого он решил съездить в магазин… за кефиром, наркотики и алкоголь перед этим не потреблял, «был свеж и бодр». Кефир купил и встретил у магазина знакомого, тот попросил подвезти его на Короленко. А по дороге парням встретилась машина ДПС, и Сатрутдинов, проигнорировав требование об остановке, решил скрыться, так как «ранее неоднократно это делал». Когда преследователи отстали, высадил знакомого и продолжил движение.

К рассмотрению дела по существу Верховный суд РТ приступит 19 октября. Фото Олега Тихонова

Со слов обвиняемого, непосредственно перед аварией он двигался со скоростью 80 км/ч и сознательно хотел проехать перекресток Декабристов — Усманова — Волгоградская на красный сигнал светофора. Появления автомобиля ГАИ на его пути не ожидал, принял меры к торможению, но возможности остановить свой автомобиль полностью не имел. «Умысла покушаться на жизнь сотрудников не было, все произошло быстро, случайно», — убеждал арестованный следователей. По его мнению, авария произошла по неосторожности.



После задержания Сатрутдинов добровольно прошел тест на алкоголь, а вот сдавать анализ на наркотики наотрез отказался. Впрочем, свидетели заявили — он явно находился под действием каких-то веществ.

Этот суд для 31-летнего казанца не первый. В 2005-м и 2013-м его уже привлекали за незаконный оборот наркотиков. Последняя судимость 2016-го вновь за наркотики — еще не погашена. Тогда Сатрутдинову дали 1 год и 3 месяца лишения свободы условно. Впрочем, теперь ему грозит наказание куда серьезнее. За посягательство на жизнь сотрудника полиции Уголовный кодекс предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

К слову, сегодня в ходе закрытого для СМИ предварительного заседания подсудимый отказался от своего ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных. Причины такого решения Сатрутдинов объяснять не стал. К рассмотрению дела по существу Верховный суд РТ приступит 19 октября.