«Татсоцбанк» vs «Галерея вин»: Следком возбудил дело по заявлению Анастасии Колесовой

С подачи дочки «генерала» КРЭТ должника банка Якова Цейштейна заподозрили в мошенничестве на четверть миллиарда. В числе потерпевших — «Татсоцбанк» и французы

Подчиненные Павла Николаева отреагировали на заявление дочери Николая Колесова — возбудили дело в отношении соучредителя казанской «Галереи вин» Якова Цейнштейна. Как стало известно «Реальному времени», должника «Татсоцбанка» подозревают в четырех эпизодах мошенничества и в афере с получением кредита в том самом банке. Семья Цейнштейна считает претензии силовиков безосновательными и воспринимает преследование как очередной виток «войны» с банком Анастасии Колесовой.

Банк считает кредит похищенным

Об уголовном деле аж по пяти эпизодам Якова Цейнштейна уведомили по почте. Лишь на днях его семья получила постановление о возбуждении дела, подписанное еще 17 сентября следователем третьего отдела Следкома по РТ Булатом Шакиряновым. Из документа следует, что пять заявлений о привлечении совладельца ООО «Фирма «Галерея вин» были зарегистрированы следствием в один день — 31 августа 2018 года.

По существу подозрений Яков Цейштейн пока не допрашивался, мера пресечения ему не избиралась. По словам родных, он находится в больнице. После получения «привета» от следствия по почте семья подозреваемого приняла решение подать встречное заявление. «Мы написали встречное заявление о клевете», — сообщила «Реальному времени» Ирина Кузьмина, супруга Цейнштейна и соучредитель «Галереи вин».

Первой из заявителей в постановлении следствия указана предправления «Татсоцбанка» Анастасия Колесова, она же дочь экс-губернатора Амурской области, ныне гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Николая Колесова.





Об уголовном деле аж по пяти эпизодам Якова Цейнштейна уведомили по почте. Фото vk.com/gallerywinegroup

С подачи главы ТСБ, Цейнштейна подозревают в преступлении по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ — хищение средств кредитного учреждения в особо крупном размере путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений. По версии следствия, 17 ноября 2016 года при заключении договора между АО «Татсоцбанк» и ООО «Фирма «Галерея вин» на 257 млн рублей Цейнштейн, «с целью введения сотрудников банка в заблуждение», заключил с представителями ТСБ договоры залога товара в обороте, который уже находился в залоге у компаний-продавцов (в частности, АО «П.Р. Русь» и АО «Московский комбинат шампанских вин»), и, следовательно, не мог быть передан в залог повторно. 227,9 млн рублей были перечислены заемщику до 23 июня 2017 года, в банке считают эти средства похищенными. Впрочем, ущерб по этому эпизоду оценен в чуть меньшую сумму — 219,4 млн рублей.

Общий ущерб оценен почти в четверть миллиарда

Еще четыре эпизода дела о мошенничестве связаны с договорами поставки дорогого алкоголя в адрес «Галереи вин». Так, московское ООО «Винтаж-М» с августа 2016 по август 2017 года отгрузило казанцам товар на 4,4 млн рублей, после чего, по версии поставщика, часть задолженности Цейнштейн погасил лишь «с целью придания видимости надлежащего исполнения условий договора», оставшись должен 2,3 млн рублей.

Договорные обязательства с АО «Московский комбинат шампанских вин» у ныне подозреваемого имелись с 2012 года, однако долг по накладным образовался лишь в 2016—2017 годах, ущерб оценен в 1,8 млн рублей. Следствие считает эти деньги похищенными. Также как еще 19,1 млн рублей по договорам поставки с февраля по май 2017 года с ЗАО «Перно Рикар Русь» — «дочкой» французского производителя алкогольных напитков. По версии Следкома, оплату за отгруженные коллекционные вина директор «Галереи вин» умышленно не произвел, товар реализовал, а выручку похитил и потратил.

Еще в 3,9 млн рублей оценен ущерб ООО «Виноторговая компания «Форт». Таким образом, общая сумма по всем пяти эпизодам уголовного дела предварительно оценивается в 247 млн рублей! В Следкоме по РТ комментировать данное уголовное дело не стали.

Договорные обязательства с АО «Московский комбинат шампанских вин» у ныне подозреваемого имелись с 2012 года, однако долг по накладным образовался лишь в 2016—2017 годах, ущерб оценен в 1,8 млн рублей. Фото wikimapia.org

Соучредитель «Галереи вин»: «Это вымысел чистейшей воды!»

Сам Яков Цейнштейн комментировать позицию следствия пока не стал. Это сделала его супруга и партнер по бизнесу Ирина Кузьмина:

— Насколько нам известно, следователь вместе с представителем «Татсоцбанка» объезжала наших поставщиков в Москве и собирала заявления о том, что мы с ними не рассчитались. Кто-то отказался писать, кто-то согласился… Но дело-то абсурдное — мы с ними работали годами, а рассчитаться не смогли, когда банк стал блокировать нашу работу!

По словам Кузьминой, до возбуждения дела ее супруга всего один раз опрашивали в Следственном комитете, но «его доводы никто не слушал». По данным соучредителя «Галереи вин», недвижимость их компании на сегодняшний день оценивается в 250 млн рублей — то есть полностью покрывает долговые обязательства. Все поставщики признаны кредиторами. Более того, часть якобы похищенного и неоплаченного товара имеется в наличии.

— Товар Московского комбината шампанских вин почти целиком находится на складе. Нам банк в прошлом году запретил его отгружать. Соответственно ни продажи, ни расчеты с поставщиком не велись. А теперь весь этот товар уже просрочен — он со старыми акцизными марками! — рассказывает Ирина Кузьмина. — Мы воспринимаем эти действия как давление со стороны банка и Колесовой. Все это вымысел чистейшей воды! До ноября 2017-го мы все расчеты производили! Никакого умысла не рассчитываться с поставщиками и быть не могло…

Прокурор отменил отказные постановления по заявлениям на «Татсоцбанк»

Тем временем неясна судьба и уголовного дела о заказном поджоге иномарки владельца «Галереи вин», в котором Цейнштейн ранее получил статус потерпевшего, а начальник юридического управления ТСБ Артем Ильдеяркин был обвиняемым. Напомним, Вахитовский райсуд Казани вернул это дело в прокуратуру, усмотрев недочеты со стороны следствия. Верховный суд РТ с возвратом согласился. В итоге из прокуратуры материалы вернулись в УВД Казани на дополнительное расследование. Вину в преступлении Ильдеяркин ранее не признавал, однако его адвокаты заявляли о погашении ущерба.

Вахитовский райсуд Казани вернул дело в прокуратуру, усмотрев недочеты со стороны следствия. Фото Ирины Плотниковой



В «Галерее вин» корреспонденту «Реальному времени» напомнили также, что еще несколько месяцев назад заявили в правоохранительные органы о незаконных действиях со стороны нерядовых сотрудников «Татсоцбанка» и просили привлечь их к уголовной ответственности по признакам мошенничества. Схожие заявления в УВД Казани направляли должники из чувашской стройфирмы «Победа» и казанской компании «День дверей».

Уголовных дел пока нет. Однако на днях заявители получили ответ первого заместителя прокурора Казани Дениса Хабибуллина из которого следует: три постановления полиции об отказе в возбуждении уголовных дел отменены в порядке надзора, материалы направлены в прокуратуру Вахитовского и Ново-Савиновского районов для организации дополнительной проверки. Один из материалов возвращен в следственную часть.

В самом «Татсоцбанке», напомним, ранее обвиняли представителей «Галереи вин» в фальсификации отчетности из желания скрыть «катастрофическое ухудшение своего финансового положения». Встречные претензии должников на свой счет в ТСБ не принимают. Зампредседателя правления Сергей Маслаков ранее комментировал ситуацию так: «Они спелись с Цейнштейном и все делают для того, чтобы провоцировать банк...».