Список персон

Хайруллин Надыр Баграмович

Торговля
Хайруллин Надыр Баграмович

Общая информация

Генеральный директор ООО «Мойдодыр-Казань»

Родился 11 июля 1953 года в г.Казань.

Образование

1981 г. — исторический факультет Казанского государственного университета по специальности «преподаватель истории»

Трудовая деятельность:

1970-1972 гг. – фрезеровщик, завод «Радиоприбор»;
1972-1976 гг. – служба в вооруженных силах СССР;
1976-1993 гг. – работа в комсомольских и партийных органах на предприятиях г.Казани;
1993-2000 гг. – заместитель генерального директора ООО «Валком» по коммерческим вопросам;
С мая 2002 г. –руководитель ООО «Гамма+компания», «Мойдодыр-Казань».

Почетное звание «Заслуженный работник бытового обслуживания Российской Федерации».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Телефон: +7 843 259 23 48
  • Email: ndkazan@gmail.com

Дата последнего обновления: 04.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам