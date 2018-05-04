Хайруллин Надыр Баграмович
Общая информация
Генеральный директор ООО «Мойдодыр-Казань»
Родился 11 июля 1953 года в г.Казань.
Образование
1981 г. — исторический факультет Казанского государственного университета по специальности «преподаватель истории»
Трудовая деятельность:
1970-1972 гг. – фрезеровщик, завод «Радиоприбор»;
1972-1976 гг. – служба в вооруженных силах СССР;
1976-1993 гг. – работа в комсомольских и партийных органах на предприятиях г.Казани;
1993-2000 гг. – заместитель генерального директора ООО «Валком» по коммерческим вопросам;
С мая 2002 г. –руководитель ООО «Гамма+компания», «Мойдодыр-Казань».
Почетное звание «Заслуженный работник бытового обслуживания Российской Федерации».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: +7 843 259 23 48
- Email: ndkazan@gmail.com
Дата последнего обновления: 04.05.2018