Новости спорта

15:38 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Роналду отстранили от сборной Португалии после обвинений в изнасиловании

14:57, 04.10.2018
Роналду отстранили от сборной Португалии после обвинений в изнасиловании
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду отстранили от сборной Португалии. Решение принято после того, как в США возобновили расследование дела об изнасиловании, возбужденное против игрока.

Португалец не сыграет в матче Лиги наций против Польши 11 октября и в товарищеской игре с Шотландией 14 октября. Главный тренер сборной Фернанду Сантуш заявио, что Роналду также не будет вызван на следующий раунд международных игр в ноябре, пишет Associated Press.

Напомним, что этим летом Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус».

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты