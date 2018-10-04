Роналду отстранили от сборной Португалии после обвинений в изнасиловании

Нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду отстранили от сборной Португалии. Решение принято после того, как в США возобновили расследование дела об изнасиловании, возбужденное против игрока.

Португалец не сыграет в матче Лиги наций против Польши 11 октября и в товарищеской игре с Шотландией 14 октября. Главный тренер сборной Фернанду Сантуш заявио, что Роналду также не будет вызван на следующий раунд международных игр в ноябре, пишет Associated Press.

Напомним, что этим летом Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус».