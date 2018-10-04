Война управдомов на Завойского, 25: УК опровергла причастность к нападению на жильцов

По мнению руководства «Комсервиса», тогда во дворе у главы ТСН произошел «личностный конфликт» с одним из подрядчиков

Фото: Юлия Косолапкина

В УК «Комсервис» заявили о непричастности к нападению на жильцов на Завойского, 25, где продолжается конфликт за управление многоквартирным домом. В управляющей компании считают, что тогда во дворе произошел «личностный конфликт» главы ТСН с одним из подрядчиков. Кроме того, в «Комсервисе» настаивают, что жильцы сами выбрали их компанию в качестве управдома. Однако в товариществе собственников недвижимости поправляют: выбравших — не более 10%. «Реальное время» выслушало обе стороны.

Конфликт начался больше года назад

Неделю назад директор УК «Комсервис» Эмиль Нурхамитов не нашел времени прокомментировать нашему изданию конфликт с ТСН «Завойского-25». Однако после выхода материала, сам пригласил журналиста нашего издания — высказать свою позицию по ситуации. Напомним, противостояние между УК и ТСН (обе структуры хотят управлять многоквартирным домом) вылилось в неприятный инцидент с нападением на жильцов во время воскресного собрания 23 сентября.

— Я директор в УК с октября 2017 года. В тот период дом уже был под управлением ТСН. После застройщика пришел «Комсервис», но затем люди, воодушевленные примером на Завойского, 21, решили такое же ТСН организовать в 25-м доме, аргументируя переход более низкими тарифами, — рассказывает Нурхамитов.

Тогда же, по его словам, посыпались первые иски к УК за несвоевременное предоставление технической документации и с требованием вернуть деньги за неиспользованный текущий ремонт, а именно 4,7 млн рублей. Судебные тяжбы идут до сих пор, «Комсервис» подал кассацию, но проиграл. Возвращаясь к форме управления домом, Нурхамитов вспомнил, что вскоре, как заступил на должность директора УК, в ноябре — декабре 2017 года поступили первые письменные заявления от жителей с просьбой, чтобы домом снова управляла управляющая компания.

«К ТСН были претензии по качеству, люди были не удовлетворены. Дом приходил в запустение, были нарекания по уборке двора, в общем, начались проблемы по дому», — вспоминает Нурхамитов



— К ТСН были претензии по качеству, люди были не удовлетворены. Дом приходил в запустение, были нарекания по уборке двора, в общем, начались проблемы по дому. Нам поступило три заявления, инициаторы начали компанию по перевыбору формы. Жители сразу стали говорить, что как только ТСН об этом узнало, начались гонения, придирки. Сколько раз пытался пообщаться с председателем ТСН, не мог, к тому же человек на этой должности все время меняется, — вспоминает хронологию Нурхамитов.

С его слов, в марте — апреле активисты обращались к юристам УК за помощью, как правильно оформлять документы, составлять протоколы. Примерно через 2,5 месяца поступило заявление от жильцов о том, что они провели перевыборы. В начале июня представители компании уже прошлись по квартирам, чтобы рассказать, как теперь будет идти управление домом.

— Нам они направили копию протокола, оригинал в ГЖИ. В течение недели мы отправили официальное письмо в ГЖИ с просьбой проверить это обращение. ГЖИ проверял полтора месяца, в итоге в середине августа получили от них официальное уведомление, что принято решение о перевыборе формы правления. С 18 августа мы несем ответственность за дом. Чтобы не начинать резко, в 20-х числах августа мы отправили жителям разъяснительные письма, что с 1 сентября приступаем к управлению, — объясняет Нурхамитов.

«Наша управляющая компания это не организовывала»

Директор УК вспоминает очень похожую ситуацию по другому дому, который был под их управлением, — Фучика, 84. «Сначала на голосовании избрали ТСН, потом УК, оба протокола направили в ГЖИ. Потом снова провели собрание, говорят, подписи недействительные. В итоге ГЖИ перепроверила все, сказала, что домом управляет ТСН. По поводу подписей ГЖИ официально ответила жильцам, что если они не согласны, то могут обжаловать в суде. Только по Завойского почему-то заявления по поддельным подписям в полиции. Мы к подписям никакого отношения не имеем. Пусть разбираются, откуда они», — рассуждает Нурхамитов.

С его слов, как только они получили письмо из ГЖИ, что будут управлять домом на Завойского, 25, УК и подрядная организация стали делать обходы по дому, но замки в некоторых местах были сломаны или перевернуты. Еще до воскресенья, когда произошло нападение, сотрудники подрядной организации подали заявления в полицию, что представители ТСН их унижали, оскорбляли. Директор УК заметил, что в полиции ему рассказали, что 23 сентября на месте, действительно, был человек, имеющий не последнее отношение к жилому дому.

Со слов Нурхамитова, как только они получили письмо из ГЖИ, что будут управлять домом на Завойского, 25, УК и подрядная организация стали делать обходы по дому, но замки в некоторых местах были сломаны или перевернуты



— В полиции мне сказали, что тогда во дворе был Виталий Алексанин. Он подозревается членами ТСН, что он инициатор беспорядков. Он сотрудник подрядной компании «Уют-Сервис», очень грамотный специалист, к нему не было никаких нареканий, но он жаловался, что на него было давление. Это лично мое мнение, что на месте получился личностный конфликт между Алексаниным и Григорьевой (управляющая ТСН «Завойского-25», — прим. ред.). Наша управляющая компания это не организовывала, я не могу отвечать за действия третьих лиц. Этот конфликт начался еще раньше, — отмечает Нурхамитов.

И добавляет, что деятельностью УК заинтересовались в УБЭП по Казани, там говорят, что есть «экономический подтекст». С Алексаниным директор УК так и не смог поговорить после инцидента.

— В тот вечер он мне звонил со словами, что мы были на собрании, здесь нехорошая ситуация. Я сказал, давай будем разбираться в рабочее время. Уже утром в понедельник я узнал о случившемся от СМИ. Телефон у Алексанина отключенный, в «Уют-Сервис» его тоже не могут найти, на работу он не выходит. Наша управляющая компания к этому никакого отношения не имеет, — замечает Нурхамитов. Он подчеркивает, что ТСН сейчас не управляет домом, когда решение о переходе дома УК будет обжаловано, тогда, возможно, они приступят, «пока решение обжалуется, домом управляем мы».

«Думаю, на Завойского, 25 процентов десять тех, кто проголосовал за УК»

Управляющая ТСН «Завойского-25» Надежда Григорьева ожидаемо опровергает все слова директора управляющей компании.

— Да, председатели ТСН меняются. Сначала была одна, попросила, чтобы я за нее поработала, она пошла в декретный, мне сделали доверенность на десять лет. Через полгода заявила, что сама хочет быть на этой должности. Правление уже не одобрило, нашли более компетентного человека. Это Леонид Карпов, но с ним из УК не связывались. Сейчас уже возбудили уголовное дело по факту нападения 23 сентября, кроме меня, еще двое потерпевших, и возбудили уголовное дело по поддельным подписям в протоколе. Полиция сама опрашивала людей, они писали заявления, что это не их подписи, — заявляет Григорьева.

Управляющая с теплотой вспоминает прежнего директора УК Камиля Шарипова. Напомним, Шарипову пришлось уйти после похожего скандала в ЖК «Радужном» в борьбе за управление домами и уголовного преследования, когда Зеленодольский суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы за превышение стоимости работ по капремонту на 265 тысяч рублей, но спустя два месяца Верховный суд РТ освободил его из-под стражи.

Надежда Григорьева ожидаемо опровергает все слова директора управляющей компании



— В 2017 году пришла к Камилю Маликовичу, нам передали документы, ключи, все прошло очень цивилизованно. Сейчас мы в ГЖИ запрашивали протокол, потому что не верили, что есть люди за УК. Мы себе помечали, кто не подписывал. А сейчас две компании управляют — ТСН и УК. Здесь люди выбрали, они сами хотят распоряжаться деньгами. На Завойского, 21 мы тоже в свое время смогли избрать ТСН, на эти деньги сделали входные двери, установили видеонаблюдение, отремонтировали первый этаж, остаток денег лежит на счету. Без собрания я не имею права ими распоряжаться. Думаю, на Завойского, 25 процентов десять тех, кто проголосовал за УК. На собрании, которое мы организовывали, мы набрали 56–57% голосов, а остальные — многие же квартиры сдают, собственников очень сложно найти. Сбор подписей очень сложное занятие, — замечает Григорьева. Нурхаметов добавляет, что ТСН «Завойского-21» смогла в свое время получить с УК 2 млн 700 тысяч рублей по одному иску и около миллиона рублей по второму. При этом у Нурхамитова есть свидетельства о том, что 30% суммы идет на оплату юристов ТСН.

С ее слов, за время работы ТСН получилось решить несколько проблем, пусть и не все за счет средств жильцов: протечка канализации, отсутствие дороги, освещения во дворе, появившиеся трещины на доме, отсутствие детской площадки. Где-то помог исполком, где-то — застройщик соседнего будущего жилого дома.

— Мы не препятствовали управляющей компании, они приехали и поменяли замки. Никаких провокаций с нашей стороны не было, ничего. Мы знали, что они собирали подписи, но люди их уже не воспринимают. Один собственник уже говорил, что не хочет их видеть. А насчет решения собственников, под которым активисты подписались, — в 18-й и в 9-й квартирах никто не живет. Как они нашли собственников, как они могли подписывать, если не проживают здесь? И вообще мы подаем на банкротство по этим деньгам, которые УК оспаривает, раз они нам их не платят, — рассуждает Григорьева.

По ее словам, юрист УК должен был прийти на заседание, подтвердить факт, что деньги потрачены, но он не явился, суд провели без них: «С прежним директором мы больше находили контакт. Может, и не должны были делать то, что произошло 23 сентября, но они уже сделали. То, что это третье лицо от подрядной организации, — но они же доверяют им нас, собственников жилья. Они же не первый год работают с ними», — считает Григорьева.

На момент подготовки материала оперативный комментарий от пресс-службы УВД Казани не поступил.