Разработчик ВСМ: «Казань-2» снесут ради нового вокзала и 30-этажного отеля

Спикер «Эко-Берега 2018» и глава Союза архитекторов РФ рассказал «Реальному времени», какими будут главные ворота высокоскоростной магистрали в городе

Фото: Роман Хасаев

Сегодня в Казани стартовал VIII Международный архитектурный фестиваль «Эко-Берег 2018». О том, почему организаторы выбрали местом его проведения Казань, какая тема станет на нем «гвоздем программы» и что останется за кадром, но резко изменит облик Казани в ближайшие годы, в частности вокзал ВСМ, ради которой снесут вокзал «Казань-2» и ближайшие склады — в материале «Реального времени».

Жуткая набережная — это потенциал



Эстафету «Эко-Берега» Казань приняла от Нижнего Новгорода, где старинная волжская набережная является украшением города. А нынешний выбор в пользу Казани несколько парадоксально, но очень доходчиво объяснил сегодня на пресс-конференции вице-президент Союза архитекторов России Виктор Логвинов:

— Прибрежные территории — это всегда самые ценные территории любого государства, любого города. И, к сожалению, по российской традиции это всегда самые заброшенные территории, которые используются не по назначению — для пакгаузов, складов и так далее. Их ценность недопонимают. Поэтому и задуман этот фестиваль, который должен привлечь внимание властей, общества, бизнеса как раз к этим территориям, дать стимул, чтобы эти территории превращались в чудесные парки, пляжи — в то, что сейчас называется публичными пространствами. А Казань в этом отношении может сравниться только с Баку, где десятки километров набережных, которые в таком же жутком, даже в худшем состоянии, чем в Казани. У Казани в этом плане огромный потенциал развития.

В программе фестиваля, который продлится до субботы, — конференция, на которой специалисты обсудят проблемы реновации прибрежных территорий Волги в Казани и увязку планов по реновации и благоустройству набережной с новым генпланом Казани, разработка которого вошла, по словам главного архитектора города Татьяны Прокофьевой, в завершающую стадию. А еще в рамках фестиваля мастер-классы дадут московские архитекторы: специализирующийся на проектировании малоэтажных экологичных домов и поселков Тотан Кузембаев и эксперт в области градостроительства и формирования стратегий развития городов и агломераций, глава архитектурно-градостроительной компании «Яузапроект» Илья Заливухин, а также соучредитель казанского ООО «Эй Ди проект» архитектор и дизайнер Джованни Россо, который также является совладельцем трех итальянских ресторанов в Казани.

На рубеже «столетия»

Руководитель конкурсов и фестивальных программ Союза архитекторов России Елена Жильникова напомнила журналистам, что на предложение творчески переосмыслить и трансформировать набережную Волги между Речным портом и Кировским мостом откликнулись 79 коллективов архитекторов, причем 11 заявок поступили из дальнего зарубежья — Китая, Индонезии, США, Великобритании, Италии, Греции, Турции, Болгарии, Сербии, Канады и Австралии. Итоги конкурса сегодня вечером подведет жюри, в состав которого войдут представители Союза московских архитекторов, белорусского Союза архитекторов, представители городских и республиканских структур.

Один из членов жюри, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о том, как скоро можно рассчитывать на воплощение победившей концепции, подчеркнул, что срок благоустройства набережной «безусловно, связан с финансовой обеспеченностью проектных решений, которые будут приняты», но за ориентировочную дату приняты «лето — осень 2020 года» — водные ворота города хотят успеть облагородить к празднованию столетия ТАССР:

— Это то, к чему мы будем стремиться, — отметил Кудряшев.

Участвовавший в пресс-конференции президент Союза Архитекторов России Николай Шумаков добавил к этому, что сегодня будет выбрана лишь концепция, а для реализации потребуется разработать на ее основе проект, пройти экспертизу — и все это потребует времени. Татьяна Прокофьева, которая также входит в жюри конкурса, отметила, что сроки реализации проекта будут зависеть еще и от его содержания:

— Также это зависит от того, насколько эта концепция будет амбициозна. Если это, предположим, какое-то благоустройство — это одни сроки. Если будут какие-то сложные предложения — сроки будут иные.

А после пресс-конференции Владимир Кудряшев в разговоре с корреспондентом «Реального времени» уточнил, что при любом раскладе в проект новой волжской набережной будут вписаны существующие железнодорожные пути, которые, собственно, и мешали до настоящего времени развивать эту территорию как общественное пространство. РЖД переносить их в другое место не планирует, и с учетом этого составлен документ, которому обязаны подчиняться проектировщики — новый генплан Казани. В нем даже на самую отдаленную перспективу –, до 2050 года, перенос железнодорожных путей не предусмотрен.

Придет ВСМ-2 — вокзал «Казань-2» снесут

Одним из главных гостей VIII Международного архитектурного фестиваля «Эко-Берег 2018» стал президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, который сейчас разрабатывает проект хотя и не прибрежного, но стратегического не только для Казани, а и для всей России объекта — вокзала высокоскоростной магистрали. После завершения пресс-конференции Шумаков по просьбе корреспондента «Реального времени» дал на эту тему блиц-интервью.

— Для ВСМ-2 «Москва — Казань», которая планируется с 12 остановками, я делаю пять вокзалов, — рассказал архитектор. — Из них самым крупным, основным и ответственным является, конечно, казанский, потому что именно он долгое время будет такой точкой перед дальнейшей реализацией проекта ВСМ, которая пройдет в Китай.

— На какой стадии сейчас находится разработка проекта вокзального комплекса для ВСМ-2 в Казани?

— Сейчас он практически готов, проходит экспертизу.

— Что войдет в этот комплекс?

— Он действительно большой, и будет иметь как надземную, так и подземную часть, в ней располагается парковка. Он будет иметь связь с метрополитеном. И в дальнейшем предусматривается развитие вокзального комплекса с противоположной стороны железной дороги. Там появятся многофункциональный комплексы — торговые, офисные.

— То есть предстоит масштабный снос, ведь территория, о которой вы говорите, сейчас застроена?

— Да, снос будет. К северу от вокзала, где сейчас располагаются складские помещения, старые цеха — промзона. Это счастье, что будет снос — территория находится в ужасающем состоянии.

— А будет ли вписано здание существующего вокзала «Казань-2» в ваш проект?

— Нет, он будет снесен. Он будет существовать, лишь пока мы не построим основное здание. А на этом месте, скорее всего, по нашему предложению появится высотный гостиничный комплекс в 30 этажей.

— Почему не было принято более экономичное решение — вписать существующее здание в проект нового комплекса? Ведь вокзал построили и сдали совсем недавно — к Универсиаде-2013…

— Мы хотели именно таким путем пойти, но функционирование старого вокзала слишком проблематично во время стройки. Поэтому строим рядом, сносим и строим высотку, которая будет «стрелять» в конце улицы Декабристов.

— Как будет выглядеть новое здание вокзала?

— Это абсолютно новая архитектура. Условно я бы определил его стиль как «хай-тек». Это будет многофункциональное здание. В нем можно будет провести какое-то время, а не просто приехать-уехать. В нем можно будет сходить в ресторан. В нем будет очень большая и развитая vip-зона, потому что эту железную дорогу мы трактуем как принципиально новый вид транспорта: в мире пока нет поездов со скоростью движения 400 км в час, как мы планируем.

А на вопрос о хотя бы ориентировочном сроке начала строительства нового вокзала Шумаков только улыбнулся:

— Знаю, но не скажу. Решение принимают РЖД.

Сославшись на нехватку времени, Николай Шумаков не предоставил «Реальному времени» эскизов нового вокзального комплекса, но заверил, что они уже просочились в интернет. Под данное им описание подошла лишь одна картинка — концепции вокзального комплекса со «свечкой» в центре на месте «Казань-2» от «Нижегородметропроекта».





