Дело депутата Казгордумы: встречи в машинах, сомнительные декларации о доходах и полиграф для потерпевших

Прокуратура просит для Надыра Хайруллина 5 лет колонии по обвинению в мошенничестве

Фото: Олег Тихонов

Сегодня в Арбитражном суде Татарстана пройдет заседание по иску о банкротстве депутата Казгордумы и бизнесмена Надыра Хайруллина. А накануне прокуратура запросила для него же пятилетку колонии общего режима. Напомним, Хайруллина обвиняют в мошенническом хищении 24 млн рублей в обмен на обещание узаконить таунхаусы на улице Менделеева. Депутат вину не признает. Чтобы доказать свою правоту, потерпевшие прошли проверку на «детекторе лжи». О том, что показал полиграф — в материале «Реального времени».

Самострои спасли, но без Хайруллина

Заседание в Приволжском районном суде началось с ходатайства со стороны защиты: адвокат Елена Устратова попросила сделать официальный запрос по бухгалтерскому балансу, отчетам финансовой деятельности и движению денежных средств фирмы «Эдил» Альберта Кабирова в 2014—2015 годах. Напомним, что на последних заседаниях линия защиты строилась на том, что Кабиров продал участок на Магистральной за 52 млн рублей сам себе, а значит, передать миллионы депутату Казгордумы Надыру Хайруллину просто не мог. Но документы по фирме «Эдил», предоставленные адвокатами подсудимого, не были заверены печатью и подписью.

Суд ходатайство отклонил и перешел к прениям. По мнению старшего помощника прокурора Приволжского района Гузель Ишмуратовой, вина подсудимого была установлена. Гособвинитель напомнила суть дела.

В 2009—2011 годах Альберт Кабиров вместе с сыном построили таунхаусы на улице Менделеева в поселке Вознесенское. Правда, земля предназначалась под индивидуальную жилую постройку, а разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию других домов казанский исполком не выдавал. Когда началась война с таунхаусами, претензии появились и к постройкам Кабировых. В октябре 2014 года исполком обратился с иском о сносе строений в Советский райсуд. Новоселы кинулись к застройщику Альберту Кабирову, а тот решил обратиться к депутату Казгордумы Надыру Хайруллину.

По версии обвинения и потерпевшего, депутат пообещал помочь узаконить дома и обратиться к Альберту Салихову, который на тот момент возглавлял управление градостроительных разрешений исполкома (далее УГР), но дал понять, что решение проблемы стоит денег. Кабировы утверждают — отдали Хайруллину 24 млн рублей. А в январе 2015-го суд решил снести три таунхауса на Менделеева. Спасти их удалось уже в Верховном суде РТ, который отменил решение райсуда, причем без помощи Хайруллина.

В октябре 2014 года исполком обратился с иском о сносе строений в Советский райсуд. Фото Ирины Плотниковой

На какие деньги покупался «дом Обухова»?

На старте уголовного процесса Кабировы рассказывали, что не раз просили Хайруллина вернуть деньги, а тот якобы ответил, что вместо денег им вернут дом. Как уже писало «Реальное время», в указанный период экс-замначальника УГР Сергей Обухов продал дом бизнесмену Надыру Хайруллину (в ходе заседания этот дом так и называли — «дом Обухова»). Но Хайруллин дом переоформил не на Кабировых, а на третье лицо — Фарида Дирдизова. У него дом и остался.

Ссылаясь на доказательства виновности депутата, Гузель Ишмуратова, кроме показаний потерпевших и свидетелей, привела данные телефонных компаний. Так биллинг по номерам Кабирова и Хайруллина показал, что они созванивались и встречались в дни предполагаемой передачи денег. Гособвинитель привела пример: 13 и 14 ноября 2014 года Кабиров берет в ячейке ВТБ деньги для передачи, в эти же дни созванивается с Хайруллиным. Их встреча (для предполагаемой передачи денег) 14 ноября на улице Рихарда Зорге, по мнению прокурора, подтверждается тем, что их абонентские номера находились в одной зоне. Всего таких встреч было 11, они продолжались до середины декабря.

Остановился гособвинитель и на том самом «доме Обухова». По словам Ишмуратовой, будучи депутатом, Хайруллин должен был задекларировать свои доходы, но деньги, на которые покупался этот дом, почему-то ни в одном из его отчетов не фигурировали. Откуда они появились, гособвинителю непонятно. Но их сомнительное происхождение можно трактовать как косвенное доказательство вины.

С учетом тяжести преступления, общественной опасности, суммы ущерба, которая не была возвращена, а также возраста и состояния здоровья подсудимого, гособвинитель попросила назначить ему наказание в виде 5 лет исправительной колонии общего режима. Сам Хайруллин держался спокойно и внешне на эти слова никак не отреагировал. Ранее он заявлял — никаких денег не брал, его оговаривают.

Андрей Житлов обратил внимание суда, что Надыр Хайруллин всегда общался с Кабировыми неофициально, а теперь заявляет — мол, лишь помогал застройщику консультациями как депутат. Фото Юлии Косолапкиной

«Это броуновское движение по всему городу...»

После выступления гособвинителя слово получил адвокат потерпевшего Андрей Житлов. Он обратил внимание суда, что Надыр Хайруллин всегда общался с Кабировыми неофициально, а теперь заявляет — мол, лишь помогал застройщику консультациями как депутат.

— Если обратились как к депутату, прими официальное заявление, направляй официальные запросы и делай все официально в законном ключе, правовом поле. Однако все пошло по серой схеме! — констатировал Житлов.

Также он заострил внимание на том, что улица Менделеева с самостроями не относилась к округу, от которого избирался в депутаты Хайруллин. К тому же народный избранник и бизнесмен не является специалистом в области градостроительства, не обладает знаниями в области земельных правоотношений и полномочий узаконить самострой не имел и не имеет.

— Можно было решить вопрос в судебном порядке или по сочинскому сценарию (с оплатой тех самых 24 млн в казну и заключением мирового соглашения — об этом варианте мечтал Кабиров, — прим. ред.). Но все это можно было сделать официальным путем, запустив правовой механизм, а не где-то там с листочками непонятно о чем разговаривать, — заявил адвокат.

Поясним, что, по версии потерпевшего, когда в Советском суде решалась судьба его таунхаусов, он получал от Хайруллина листки, на которых было написано, что именно он должен был говорить в суде. Якобы написанное готовили сотрудники управления градостроительных разрешений — подчиненные Салихова. В качестве ремарки добавим, что если Кабиров и выступал в суде по этим листкам, то ему эти выступления не помогли — дело он проиграл.

Что же до экс-начальника управления градостроительных разрешений Альберта Салихова, то он на очной ставке заявил — не знает ни стройкомпанию «Эдил», ни Кабировых. Фото kzn.ru

Житлов напомнил суду, что на допросах сотрудники УГР свидетельствовали, что не давали никаких консультаций Кабирову ни по просьбе Хайруллина, ни по просьбе своего руководства. Что же до экс-начальника управления градостроительных разрешений Альберта Салихова, то он на очной ставке заявил — не знает ни стройкомпанию «Эдил», ни Кабировых. Адвокат потерпевшего в прениях, ссылаясь на эти слова, предположил — никаких договоренностей с Салиховым на самом деле не было, деньги Хайруллин оставил себе.

— Получается, все эти разговоры о том, что он [Хайруллин] куда-то ходит, с кем-то там общается, начались уже после того, как иски по этим самостроям были поданы в суд. Только здесь началось общение — условно назовем его «консультационное». Сам факт первой встречи и общения по поводу самостроев произошел задолго до этого, — утверждает адвокат потерпевшего.

Житлов обращает внимание: до 2014 года Хайруллин и Кабиров регулярно не общались, а потом начали постоянно встречаться и созваниваться, не имея никаких деловых отношений:

— Это общение какое-то уличное, это не уровень депутата. То в машине встретились, то где-то там переговорили. Это броуновское движение по всему городу тоже наталкивает на мысль о том, что схема какая-то неправильная, серая, незаконная.

Официальный заработок депутата — 368 тысяч в год

Адвокат не мог не упомянуть «дом Обухова», который в конце концов оказался у Фарида Дирдизова. Житлов привел показания нового владельца, которому якобы сам Хайруллин говорил о своих долгах перед Кабировыми и в счет этих долгов просил передать им дом.

Вспомнили и о финансовом благосостоянии Надыра Хайруллина. По данным Андрея Житлова, подсудимый не раз брал кредиты в Сбербанке и в «Спурте», при этом мог просрочить платежи. В 2015 году, кроме личного автомобиля и квартиры, депутат Хайруллин задекларировал 364 тысячи рублей дохода, а в 2016-м — 368 тысяч рублей. Из этого защитник сделал вывод, что если сделка с Обуховым действительно имела место, то официальных источников дохода для покупки дома у Хайруллина не было. Значит, это могли быть деньги Кабирова.

Сегодня Арбитражный суд Татарстана приступит к рассмотрению заявления о банкротстве Надыра Хайруллина. Фото Максима Платонова



Свое выступление Житлов подытожил тем, что отец и сын Кабировы согласились пройти тест на полиграфе, который показал — о передаче 24 млн они не врут. Требования гособвинителя защитник потерпевших поддержал и попросил удовлетворить гражданский иск о возмещении ущерба и морального вреда.

Сам потерпевший был довольно краток. Он заявил суду: деньги им были переданы до 25 декабря 2014 года, а судебные разбирательства по искам о сносе начались 20 января. В качестве доказательства потерпевший привел переписку в WhatsApp:

— 10 апреля мой сын написал Хайруллину: «Его надо напрячь, чтобы он паспортные данные передал заранее, чтобы мы в понедельник уже оформили дом». Напрячь — то есть Обухова. Если деньги не передавались, как напрячь человека? То есть мы обманываем, получается. А если передавались, то уже у Хайруллина денег не было…

Дальше слово в прениях получила защита, но адвокат подсудимого Елена Устратова попросила о перерыве. По ее словам, услышанное вызвало у нее много вопросов и нужно время на подготовку. Андрей Житлов протестовал, утверждая, что для подготовки достаточно 5—10 минут, но судья все же решил отложить заседание на 10 октября.

Ну а сегодня Арбитражный суд Татарстана приступит к рассмотрению заявления о банкротстве Надыра Хайруллина. Заявление подано ООО «Лизинговая компания малого бизнеса РТ».