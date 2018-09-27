Двоевластие на Завойского: кто стоит за нападением на жильцов?

С 18 августа домом управляют одновременно управляющая компания и ТСН

Фото: Юлия Косолапкина

Конфликт казанцев с Завойского, 25 со своей управляющей компанией перешел в ожесточенную борьбу, которая обернулась нападением на жильцов, не согласных с тем, чтобы домом управляла УК. В УК «Комсервис» утверждают, что за нее проголосовали все жильцы. Однако инициативная группа последних уверяет в обратном: теперь все хотят вернуться к прежней форме — товариществу собственников недвижимости (ТСН). Но есть мнение, что кто-то просто хочет завладеть деньгами, накопленными на обслуживание дома. В причинах конфликта разбирался корреспондент «Реального времени».

Кто напал на жильцов с Завойского?

События воскресного вечера группа жильцов с Завойского, 25 до сих пор не может забыть — тогда на них напали неизвестные, избили, отняли и раскидали протоколы голосования за переход в ТСН. Появление трех машин во дворе десятиэтажного дома пострадавшие считают неслучайным. Дом «делят» между ТСН (товарищество собственников недвижимости, — прим. ред.) «Завойского-25» и УК «Комсервис». Дом заселили в 2014 году, и им сразу стала заниматься УК, но через некоторое время жильцы захотели взять управление в свои руки. В управляющей компании это подтверждают, но говорят, что с 18 августа домом снова руководят они. Жильцы соглашаются, что пока у них двоевластие. Во дворе жилого дома, где произошло нападение, нашлось мало желающих пообщаться. «Да, я была на собрании, приехали на машинах неизвестные, стали нападать, несмотря на то, что тут были и дети», — не очень охотно подтвердила одна из жительниц дома.

Другая активистка, также не называя имени и фамилии, рассказала, что это было не просто собрание. На нем управляющая ТСН «Завойского-25» показывала протокол собрания жильцов с подписями, где все могли их сверить. На его основании дом и перешел снова под управление УК. Вот только некоторые подписи, по словам активистки, поддельные.

События воскресного вечера группа жильцов с Завойского, 25 до сих пор не может забыть — тогда на них напали неизвестные, избили и разорвали протоколы голосования за переход в ТСН. Скриншот видео

— Вечером, часов в шесть, проходило собрание, когда приехали три машины, из них вышло около десяти человек, хотя нас тут на площадке было столько же. Они стали нападать, отбирать документы, кричать, что если мы еще тут соберемся, то всем конец. Мы кричали от ужаса, — вспоминает события 23 сентября одна из пострадавших в нападении жительниц дома. Представляться женщина побоялась.

Если поначалу звучало, что приехавших никто не знал, то позже собеседница издания добавила, что нападавших нередко видели с начальником участка Альфиной Валиевой. «Реальному времени» удалось связаться с последней, но Валиева не стала объяснять сложившуюся ситуацию, заметив только, что не является старшей по дому, в самой десятиэтажке не живет, а работает начальником участка: «Я уже устала отвечать», — коротко бросила она и больше не отвечала на телефонные звонки.

Протокол собрания

По словам жильцов, в 2017 году прошло голосование, по итогам которого домом стало управлять ТСН. «УК оспаривала протокол собрания, был судебный процесс. Первый мы проиграли, но потом Верховный суд отклонил вынесенное решение, и наш протокол признали правомерным. К тому же мы выиграли 4,5 млн рублей на капремонт, которые оставались у УК, но те их не переводили», — рассказывает участница событий.

В ответ УК решила провести свое собрание, собрала подписи, которые передали в ГЖИ, а дом снова включили в реестр жилья, которым могут управлять подрядные организации. Но, с ее слов, часть подписей поддельные, для их проверки и было решено собраться в воскресенье:

— Мы захотели сами управлять ресурсами. К тому же УК перестала обрабатывать заявки, если происходила авария, говорили, что сделают только за наш счет. Сейчас, получается, одновременно работают и ТСН, и УК.

«УК оспаривала протокол собрания, был судебный процесс. Первый мы проиграли, но потом Верховный суд отклонил вынесенное решение, и наш протокол признали правомерным», — рассказывает участница событий. Фото Олега Тихонова



Управляющая ТСН «Завойского-25» Надежда Григорьева пояснила, что сейчас с тем, как дом попал в реестр ГЖИ, разбирается суд.

— Из-за них мы снова попали в реестр, хотя хотим сами управлять домом. Что это такое? И накопленные деньги у УК остались. Заседание отложили. Юрист УК утверждал, что жильцы сами составили протокол и отправили его в ГЖИ, а УК только уведомили. Это как может быть, в нарушение всех процедур? Сейчас, за сентябрь, будем получать по две платежки, потому что я не получала документов, что договоры с Водоканалом и другими организациями ТСН расторгло. А те, кто приезжали в воскресенье, — один из них с начальницей участка всегда ходил, — возмущалась Григорьева уже после процесса.

Проверка полиции

В пресс-службе УВД города заметили, что проверка по факту нападения продолжается, подробностей пока нет. В приемной УК «Комсервис» не стали отрицать, что директор организации Эмиль Нурхамитов тоже обратился по поводу случившегося в полицию.

— Да, это наш дом с 18 августа. Год он был у них, сейчас мы снова им управляем. Собрания проводили, протокол есть, ничего не подделано. Эта Григорьева скажет… По проверке полиции пока нет ответа. Директора на месте нет, он теперь из-за случившегося сам все время в разъездах, дает объяснения, — ответила секретарь в приемной УК.

Представитель интересов УК в суде Руслан Гиниятуллин заметил, что в ситуации разберется суд:

— Перейти к УК — это решение жильцов. Так дом попал в реестр жилья, которым могут управлять подрядные организации. ГЖИ все документы принял. Но есть и несогласные жильцы. Что касается суда, то они его и инициировали, они отстаивают свои интересы, но в этом разберется суд. УК выступает как третье лицо, у них иск к ГЖИ, что они включили дом в реестр, — объясняет Гиниятуллин.

В пресс-службе УВД города заметили, что проверка по факту нападения продолжается, подробностей пока нет. Фото Максима Платонова

Он не исключает, что это может быть спланированная атака на УК:

— Жители в любой момент могут изменить способ управления домом. Сейчас направили иск к ГЖИ, но все как-то идет анонимно, их интересы представляют профессиональные юристы, а сами жильцы вообще не ходят на процессы. Эти судебные дела для нас полная неожиданность. И по деньгам они вводят в заблуждение — это сбереженные средства, которые они хотят отобрать. Прослеживается финансовый интерес к деньгам в целом по домам, где есть сбережения. При этом жильцы-то все равно никакого отношения к ним не будут иметь, они будут им неподконтрольны, — заметил Гиниятуллин.

В приемной ГЖИ РТ нашему изданию сообщили, что все комментарии по этой ситуации может дать лишь начальник инспекции Сергей Крайнов, но сейчас он в командировке.

По данным системы rusprofile.ru, ООО «УК Комсервис» зарегистрирована 1 декабря 2005 года, директор Эмиль Нурхамитов. Выручка, по данным за 2016 год, 84 млн рублей, уставный капитал 45 тыс. рублей. При этом Нурхамитов также является директором в ТСЖ «Калинина, 60» и ТСН «Адоратского».

P.S. На момент выхода материала начальник ГЖИ РТ Сергей Крайнов прокомментировал ситуацию:

— На наш адрес поступил протокол общего собрания собственников, на котором они избрали в качестве способа управления домом УК «Комсервис». Мы этот протокол оценили, проверили, второго протокола не поступило. Внесли изменения в реестр, хотя до этого, год назад, дом переходил в ТСН, тогда они приняли такое решение. УК передала протокол, мы внесли изменения. Сколько могут находиться под управлением той или иной структуры, моратория нет, хотя я бы ввел. После этого на нас в суд обратилось ТСН, председатель заявила, что хочет ознакомиться с протоколами, мы предоставили, она сфотографировала протокол, чтобы поговорить с людьми. Проверка подлинности не наша функция, а полиции. А в воскресенье произошел вопиющий случай, но, к сожалению, такое бывает, причина одна — живые деньги, в системе ЖКХ годовой оборот — 50 млрд рублей. Очень много УК, ТСЖ, ТСН, которые во главу угла ставят не благополучие жильцов, а сборы средств, живых денег, воюют за дома.

При этом уже позже он выразил сомнение, кто именно приносил протокол в ГЖИ. Другой источник в ГЖИ РТ подтвердил, что с домом очень много сложностей и есть интерес к финансовым потокам, правоохранительные органы занимаются изучением факта, кто приносил протокол. Что касается УК «Комсервис», то с ними судились по поводу управления домами в ЖК «Радужный», от управления которыми эту УК в итоге отстранили. При этом есть пример по дому на Фучика, 84, который находился под управлением УК «Комсервис», — была также проблема с договором, но в итоге проверка показала, что с 1 октября дом переходит под управление ТСН, но не УК.