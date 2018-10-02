Новости общества

13:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мэр Владивостока уходит в отставку

13:23, 02.10.2018

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подал заявление об отставке по собственному желанию.

«11 октября на ближайшем заседании дума города должна будет его рассмотреть», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Юлию Шатину.

Ранее сообщалось, что три вице-губернатора Приморья освобождены от занимаемых должностей после отставки врио губернатора края Андрея Тарасенко. Путин отправил Тарасенко в отставку после скандала со «вбросами» на выборах губернатора края. После чего, президент РФ назначил его на должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты