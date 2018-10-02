Мэр Владивостока уходит в отставку

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подал заявление об отставке по собственному желанию.



«11 октября на ближайшем заседании дума города должна будет его рассмотреть», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Юлию Шатину.

Ранее сообщалось, что три вице-губернатора Приморья освобождены от занимаемых должностей после отставки врио губернатора края Андрея Тарасенко. Путин отправил Тарасенко в отставку после скандала со «вбросами» на выборах губернатора края. После чего, президент РФ назначил его на должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.