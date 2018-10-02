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Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку

13:58, 02.10.2018
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку
Фото: kurganobl.ru

Губернатор Курганской Алексей Кокорин области ушел в отставку.

Как сообщается на сайте правительства региона, политик принял «обдуманное» решение из-за перехода на новое место работы.

Ранее СМИ сообщили, что Кокорин уйдет в отставку в рамках новой ротации губернаторского корпуса. Одной из главных причин его ухода называют то, что при нем регион так и остался депрессивным, с низким уровнем социально-экономического развития.

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