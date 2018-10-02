Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку

Губернатор Курганской Алексей Кокорин области ушел в отставку.

Как сообщается на сайте правительства региона, политик принял «обдуманное» решение из-за перехода на новое место работы.

Ранее СМИ сообщили, что Кокорин уйдет в отставку в рамках новой ротации губернаторского корпуса. Одной из главных причин его ухода называют то, что при нем регион так и остался депрессивным, с низким уровнем социально-экономического развития.