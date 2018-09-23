Видео недели: Монсон о демократии в России, перепалка Макгрегора и Нурмагомедова и Канжальная битва

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Путин — о сбитом в Сирии российском самолете

Президент России прокомментировал трагедию с российским Ил-20, который на этой неделе был сбит ПВО Сирии. Владимир Путин пообещал усилить безопасность российских военнослужащих в Сирии: «Это будут такие шаги, которые заметят все».

От бармена до хозяина своих ресторанов



Не осталось незамеченным на неделе интервью в рамках проекта «Реального времени» «Бизнес ген» — интервью с Нурисламом Шарифулиным, основателем сети ресторанов «P.Love».

Меркель проигнорировала Мэй



Между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй произошла неприятная ситуация. На неформальном саммите лидеров ЕС в столице Мальты Меркель прошла мимо премьер-министра Великобритании, показав этим свое пренебрежительное отношение.

Британские СМИ ужаснула российская РСЗО «Ураган»



Масштабные кадры стрельбы реактивной артиллерии РСЗО «Ураган» на полигоне Цугол в рамках одного из эпизодов стратегических маневров «Восток-2018» были опубликованы на этой неделе. Видео прокомментировал британский таблоид The Sun. Как пишет издание, от кадров с забайкальского полигона Цугол «кровь стынет в жилах».

Монсон объяснил, чем Россия лучше США



На этой неделе было опубликовано интервью бойца смешанных единоборств, фаната Виктора Цоя и Нестора Махно, а теперь и депутата Красногорской думы Джеффа Монсона. В нем он в частности заявил, что в Америке нет демократии. По его словам, в США действует плутократия.

Мадуро и стейк



Президент Венесуэлы пообедал и покурил именные сигары в ресторане повара-мема Salt Bae в Стамбуле, где стоимость стейка может доходить до $400. Позже он похвастался этим на национальном телевидении. Жители страны раскритиковали президента — многие не могут обеспечить себя едой из-за кризиса.

Конор Макгрегор прошелся по Хабибу Нурмагомедову



На этой неделе в Нью-Йорке прошла конференция в преддверии одного из самых ожидаемых боев года: Конор Макгрегор против Хабиба Нурмагомедова. Ирландец отпустил на ней тонну оскорблений в адрес российского бойца, и некоторые из них были очень личными. В том числе боец упомянул в своей пламенной речи Владимира Путина и Рамзана Кадырова.

Стычки между ОМОНом, кабардинцами и балкарцами из-за спора о битве XVIII века



В Кабардино-Балкарии продолжаются межнациональные волнения и столкновения с полицией в ауле Кенделен. Поводом для конфликта стало проведение кабардинскими организациями конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы: они считают, что тогда черкесы победили войска крымских татар.

Реакция северокорейцев на K-pop



Весной этого года в Пхеньяне прошел концерт представителей культуры Южной Кореи. Реакция зрителей — бесценна.

Первое в России уголовное дело за пост-иронию



На астраханца завели уголовное дело за призывы к суициду. Молодой человек был администратором ироничного паблика «ВКонтакте» «Антижизнь». В четверг его арестовали на два месяца по делу о доведении до самоубийства.

Штурм общежития в Москве



В Москве спецназ взял штурмом общежитие, жильцы которого отказывались выселяться на улицу. По словам жителей, спецназовцы их избивали, вламывались в квартиры и выкидывали из окон их личные вещи. После этого приставы покинули здание, сообщив людям, что у них есть 10 дней на обжалование судебного постановления.