«Если докажут, этот долг пожизненный на Мусине»: АСВ предъявило экс-главе ТФБ 21,5 миллиарда

Эксперты оценивают заявление госкорпорации, некоторые считают, что ответственность за хищения денег у банка должна быть субсидиарной

Фото: Ирина Плотникова

«Татфондбанк» в лице АСВ предъявил требования к Роберту Мусину на 21,5 млрд рублей. Решением суда госкорпорация признана гражданским лицом в рамках уголовного дела в отношении экс-главы ТФБ по факту хищения средств банка. В заявлении агентства сообщается о трех эпизодах преступной деятельности Мусина. В частности, о хищении имущества «Татфонда» под видом замещения прав требования по кредитам через фирму МИГ и «Бинбанк», выдачи займов компаниям из ГК «DOMO», а также получение кредитных денег подконтрольной фирмой «Аида и Д». Как оценивают шансы АСВ в этой тяжбе и сможет ли Мусин отбиться от предъявленных требований — в комментариях экспертов «Реального времени».

«Липа» за право требовать деньги с vip-должников

«Татфондбанк» предъявил требования к банкроту Роберту Мусину на 21,5 млрд рублей. Основанием послужило причинение имущественного вреда, говорится в заявлении АСВ. Постановлением Следкома от 18 января этого года госкорпорация признана гражданским лицом в рамках уголовного дела в отношении экс-банкира по факту хищения средств ТФБ и злоупотребления полномочиями. В документе указаны три эпизода преступной деятельности Мусина, на которые ссылается и агентство в своем заявлении в арбитраж.

Первый эпизод связан с хищениями имущества «Татфонда» и злоупотреблением полномочиями под видом замещения прав требования по кредитам на выпущенные банком облигации. Как уже писало «Реальное время», 13 декабря 2016 года банк под руководством Мусина передал некоей фирме МИГ («Московская инжиниринговая группа») права требования по 32 кредитным договорам с «Сувар-отелем», «Автомакияжем», «Тандем-Д», «Сувар Девелопментом» и «Краснодар Девелопментом». За это ТФБ должен был получить от МИГа более 2,7 млрд рублей. Но на ту же сумму в тот же день банк купил ценные бумаги у МИГа и зачел встречные однородные требования, иначе говоря, вместо денег кредитор получил свои же облигации, а МИГ — право требовать деньги с vip-должников банка.

В тот же день, 13 декабря, «Татфондбанк» провернул еще одну сделку уже с «Бинбанком», вследствие чего последний получил право требования по 32 кредитным договорам ТФБ, а МИГ — облигации тонущего ТФБ, которые на тот момент уже не принимались к оплате в связи с техническим дефолтом банка. АСВ еще в прошлом году обратилось в суд по этим сделкам, считая их притворными и ничтожными.

13 декабря «Татфондбанк» провернул сделку с «Бинбанком», вследствие чего последний получил право требования по 32 кредитным договорам ТФБ, Фото Романа Хасаева

Все эти операции по выводу обеспечения по кредитным договорам перед вводом моратория и временной администрации в банке «причинили существенный вред имущественного характера Центральному Банку РФ, а также неопределенному кругу кредиторов ПАО «Татфондбанк» в виде невозможности Банком исполнить свои обязательства перед кредиторами на сумму не менее 2 7113 555 226,88 рубля», — указывают в АСВ.

Раздаренные кредиты DOMO и похищенный заем

Второй эпизод хищений связан с выдачей кредитов организациям из ГК «DOMO». Речь о фирмах «Бытовая электроника», «Торгбыт», «Люксор», «Югра-Электроникс», «Алнаир», «МетИнвест», «Бриг», «Весна», «Армада», «Андан», «Новая электроника», «Электробытторг», «Урман», «МетРесурс», «Фирма Техно», «Фаворит» и «Октанта».

«При этом заемщики данной группы компаний (за исключением ООО «Бытовая электроника») не имели ни собственных складских помещений, ни транспорта для перевозки товаров. Частичный анализ позволяет сделать вывод о том, что оплата транспортировки товара не производилась. Таким образом, сделки между «оптовиками» могли совершаться без физического перемещения товара», — отметили юристы агентства.

Все выданные кредиты фирмам DOMO в АСВ назвали незаконными, «основной целью которых является вывод активов из ПАО «Татфондбанк». Имущественный ущерб оценен в 18 660 102 758,91 рубля.







Все выданные кредиты фирмам DOMO в АСВ назвали незаконными, «основной целью которых является вывод активов из ПАО «Татфондбанк». Фото Максим Платонова

Третий эпизод преступных действий Мусина госкорпорация описала в виде получения кредита в ТФБ подконтрольной Мусину фирмой «Аида и Д». Напомним, конкурсный управляющий этой организации сейчас пытается оспорить брачный договор между экс-банкиром и его супругой, но вернемся к требованиям АСВ.

Оказалось, что в период с 1 по 19 декабря 2014 года на тот момент глава ТФБ, будучи заинтересованным и контролирующим лицом фирмы «Аида и Д», «дал незаконное указание своему близкому знакомому и подконтрольному ему лицу Зиновьеву А.В. получить в Банке кредит в размере 100 млн рублей и перечислить их Мусину Р.Р.» В дальнейшем деньги были направлены двумя траншами в Ак Барс Банк на счет «Новой нефтехимии». Путем нескольких сделок были выведены и эти средства, так как кредиты были погашены за счет ценных бумаг, фактически же эти бумаги не были переданы. Ущерб по этому эпизоду составил 133 700 000,00 рубля.

Общий размер имущественного вреда в результате всех перечисленных незаконных сделок Мусина в АСВ оценили в 21 507 357 985,79 рубля.

«Если докажут преступления, этот долг пожизненный на Мусине»

Лидер Союза пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» Александра Юманова сообщила «Реальному времени», что часть вышеуказанных операций Мусина была и в их заявлениях в следственные органы:

— Все эти эпизоды, в частности на 18 миллиардов, были описаны нами и легли в основу заявления в Следком, которые мы подали в августе прошлого года. Я считаю, что именно так и были выведены деньги из «Татфондбанка». Конечно, сейчас Мусин говорит, что это были коммерческие риски, но суд даст свое видение. Нового в этом заявлении АСВ нет. Отобьется ли Мусин? Я не знаю, — прокомментировала Юманова.

Александра Юманова: «Все эти эпизоды, в частности на 18 миллиардов, были описаны нами и легли в основу заявления в Следком, которые мы подали в августе прошлого года». Фото Олега Тихонова

Глава другой общественной организации банковских погорельцев — председатель «Союза кредиторов банков-банкротов» Елена Косоурова заявила, что ее возмущает, что в уголовном деле всю ответственность возлагают только на экс-главу ТФБ, исключая других топ-менеджеров банка.

— Почему только Мусин, а не группа лиц?! Там же есть «Весна», Загидуллин фигурирует, например. И какая разница, сколько запросит АСВ у Мусина — хоть 20, хоть 30 миллиардов, если имущества у него все равно нет?! В случае субсидиарной ответственности эти 21 млрд рублей уже не перескочат к другим лицам, потому что их лично к Мусину отнесли. Уголовное преследование идет в отношении физлица Мусина, хотят доказать, что исключительно действиями Мусина был нанесен ущерб. И чтобы эта сумма не перешла к другой группе лиц, эти 21,5 миллиарда спишут в рамках банкротства Мусина. Поэтому все эти действия нацелены на то, чтобы ограничить круг лиц одним Мусиным, — считает Елена Косоурова.

По ее словам, при субсидиарной ответственности был бы шанс вернуть эти деньги в конкурсную массу. Лидер организации напомнила, что все решения по кредитам и финансовым операциям «Татфондбанка» принимались коллегиально, а значит, ответственность за эти действия должна нести группа директоров и акционеров ТФБ, начальники службы безопасности, кредитного отдела и другие. Поэтому сейчас «Союз кредиторов банков-банкротов» готовится подать соответствующее заявление в Следком.

Руководитель компании «Татюринформ» Марат Камалов высказал свое мнение о требованиях АСВ к Мусину. Шансы отсудить у экс-банкира 21,5 млрд рублей он считает вполне реальными, даже несмотря на банкротство:

— Вы же знаете последствия процедуры признания гражданина банкротом, одно из последствий? Это списание задолженности. Если долг образовался в результате умышленного уголовного деяния, он не списывается никогда. Поэтому в этой части можно быть спокойным: если докажут преступления, этот долг пожизненный на Мусине. То есть если в рамках уголовного дела будет доказано, что этот ущерб был причинен умышленно, — пояснил Марат Камалов.

Павел Тубальцев: «Арбитражный суд РТ может двумя путями пойти: включить эти 21,5 миллиарда в реестр требований уже сейчас либо может ждать, пока не завершится уголовное дело». Фото Максима Платонова

Его коллега, казанский юрист Павел Тубальцев добавил, что вариантов развития событий в данном случае может быть несколько:

— Банкротство физлица Мусина уже идет. АСВ, хоть и не знает, когда уголовное дело закончится, и несмотря на то, что оно в особом режиме идет, использует все имеющиеся возможности, чтобы этот долг закрепить. По окончании уголовного дела они сразу же включатся в реестр с этой суммой в 21,5 миллиарда. При этом они руководствуются той фабулой, которая есть в уголовном деле. И Арбитражный суд РТ, который это заявление рассматривает, может двумя путями пойти: включить эти 21,5 миллиарда в реестр требований уже сейчас либо может ждать, пока не завершится уголовное дело, поскольку иск АСВ был подан еще в январе этого года. И арбитраж может заявить: мол, раз вы начали рассматривать это дело в уголовном порядке, там и рассматривайте, — отметил Тубальцев.