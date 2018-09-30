Башкирская неделя: сенатор Ялалов, новички Курултая и травмированный Элвин Грей

Главные события недели Башкортостана: новые слухи об отставке Хамитова и грамматические ошибки министра образования

На этой неделе в Башкирии произошли серьезные кадровые перестановки. За два дня мэр Уфы Ирек Ялалов успел покинуть свой пост, перейти в республиканский парламент, откуда тут же отправился в Совет Федерации РФ. Глава Башкирии Рустэм Хамитов, слухи об отставке которого обрели второе дыхание, прекратил полномочия ряда членов правительства в связи с их избранием в Госсобрание РБ. Кроме того, «Реальному времени» стало известно, что башкирская сеть «Техно» до недавнего времени принадлежала Ак Барс Банку. Тем временем общественность обсуждала здоровье Элвина Грея, ошибки министра образования РБ и трагедию в Михайловке.

Сенатор Ялалов

Ирек Ялалов за два дня переместился из кресла главы администрации Уфы на место сенатора от Башкирии. Об уходе мэра было известно давно, однако скорость проведения всех процедур удивила всех. В четверг, 27 сентября, депутаты горсовета Уфы рассмотрели заявление Ялалова об отставке. Решение было одобрено, и он стал депутатом Госсобрания — Курултая РБ. И уже в пятницу республиканский парламент большинством голосов отправил новоиспеченного депутата в верхнюю палату парламента РФ.

Любопытно, что на этой же неделе вышел новый «Народный рейтинг» мэров, в котором Ирек Ялалов поднялся с третьего на второе место (уступив только мэру Москвы Сергею Собянину). Отметим, что в список претендентов на пост главы уфимской администрации добавился гендиректор «Башкирской генерирующей компании» (БГК) Александр Симановский.

«Реальное время» вспомнило, чем отметился Ялалов на посту мэра Уфы. В числе его деяний и программа расселения горожан из аварийного жилья. Напомним, что бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов обвиняется в превышении полномочий и махинациях по программе «Жилище». На минувшей неделе Следком объявил о передаче дела экс-чиновника в прокуратуру.

Башкирские парламентарии определялись со структурой и разбирались с формальными вопросами. Фото gsrb.ru



Итоги выборов в Госсобрание

Выборы в Госсобрание — Курултай РБ эхом докатились до конца месяца. Башкирские парламентарии определялись со структурой и разбирались с формальными вопросами. Представители КПРФ решали, кого они выдвинут в спикеры, вице-спикеры и председатели комитетов. Своих кандидатов определили также депутаты от ЛДПР. Однако все понимали, что решающее слово все равно останется за фракцией «Единой России». Так и произошло. Пост спикера Госсобрания в пятый раз занял Константин Толкачев, который руководит республиканским парламентом с 1999 года.

Перед первым заседанием Курултая нового созыва было определено, что в нем останется то же количество комитетов, что и ранее, но названия их будут изменены.

В связи с переходом в Госсобрание ряда министров и членов правительства РБ глава республики Рустэм Хамитов отправил их в отставку. По той же причине он отставил члена Центризбиркома РБ.

В субботу Хамитов подписал указ, согласно которому министром молодежной политики и спорта Башкортостана стал Руслан Хабибов. Занимавший эту должность ранее Андрей Иванюта как раз и перешел в Госсобрание.

Стоит отметить, что во время заседания парламента бывшие кандидаты и другие граждане, недовольные итогами выборов, организовали пикет перед зданием Госсобрания. К участникам акции вышел глава региона и попросил их свернуть плакаты. Он предложил обсудить работу избирательных комиссий и пообещал разобраться в нарушениях.

Постоянные колумнисты «Реального времени» из Уфы, политологи Дмитрий Казанцев и Николай Евдокимов подготовили материал о новых лицах в башкирском парламенте, отметив наиболее интересных политиков, впервые получивших депутатские мандаты.

Стоит отметить, что различные политологи и конкуренты «башлыка» отправляют его в отставку не реже раза в квартал, практически с момента, когда он возглавил Башкирию. Фото gsrb.ru



Слухи об отставке Хамитова

После проваленных выдвиженцами «Единой России» выборов в ряде регионов РФ политологи вновь заговорили о возможных чистках в рядах губернаторов. И действительно, в эту среду президент РФ Владимир Путин буквально за час отправил в отставку трех руководителей регионов. Появились слухи и о новом «губернаторопаде». Среди возможных претендентов на вылет специалисты часто называют губернатора Оренбургской области Юрия Берга и башкирского главу Рустэма Хамитова.

«Он работает главой региона с 2010 года и изрядно всем поднадоел», — заявил «Реальному времени» политолог Аббас Галлямов, допуская отставку Хамитова.

Стоит отметить, что различные политологи и конкуренты «башлыка» отправляют его в отставку не реже раза в квартал, практически с момента, когда он возглавил Башкирию.

Бизнес в Башкирии

В новом рейтинге 500 крупнейших компаний России оказалось всего четыре предприятия из Башкирии. Эксперт Рустем Ахунов объяснил это тем, что большинство крупных компаний республики входят в состав федеральных групп и корпораций, а поэтому их выручка считается совокупно и относится «к Москве». При этом специалист убежден, что доля Башкирии в российской экономике сопоставима с долей Татарстана.

Любопытно, что, по данным Минэкономики РТ, предприниматели из Татарстана, которые начинают бизнес в других регионах, чаще всего делают это именно в Башкирии.

При этом башкирский бизнес также переходит в руки татарского. «Реальному времени» удалось узнать, что торговая сеть бытовой электроники «Техно» уфимского бизнесмена Владислава Елисеева перешла Ак Барс Банку еще десять лет назад. Фактически она закрылась в 2014 году. В этом году одна из структур банка продала всю сеть по цене двух холодильников — за 70 тысяч рублей.

Торговая сеть бытовой электроники «Техно» уфимского бизнесмена Владислава Елисеева перешла Ак Барс Банку еще десять лет назад. Фото toshop.ru



На этой неделе экс-владелец банка «Восток» Рафис Кадыров не смог оспорить в суде приватизацию «Башнефти». Ему не удалось доказать, что он являлся акционером компании. Также суд не нашел ущемления интересов жителей Башкирии в сделке по покупке компании «Роснефтью».

В то же время «Башнефть» (а через нее «Роснефть») обвинила в монополизме ЛУКОЙЛ. Причиной разбирательства стали тарифы на переброску нефти для совместного проекта «Башнефти» и ЛУКОЙЛа.

«Реальное время» проанализировало рынок страхования в Башкирии. «Согаз» потеснил «Росгосстрах» с позиции лидера по премиям, однако последний сохранил за собой лидерство по выплатам, несмотря на их заметное сокращение.

Обанкротившийся татарстанский банк «Спурт» подал иск к уфимскому ЦУМу. Банк, находящийся под управлением АСВ, потребовал от компании более 400 млн рублей.

Акустическая травма Элвина Грея

«Башкирский Джастин Бибер» Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, сообщил о серьезных проблемах со здоровьем. Запланировавший крупный тур, исполнитель был вынужден отменить ряд концертов. Остальные тоже оказались под вопросом. В своем Instagram артист сообщил, что получил «акустическую травму» и отправился на лечение в Казань. Подобный диагноз может повлиять на дальнейшую карьеру певца.

В Минздраве Татарстана «Реальному времени» сообщили, что в подведомственные медучреждения Юльякшин не обращался. Однако в министерстве не исключили возможности госпитализации певца в частную клинику.

Сам он написал о необходимости серьезного и длительного лечения. Исполнители из Башкирии решили поддержать коллегу флешмобом — они запустили в соцсетях незамысловатый хештег «Элвин Грей, выздоравливай скорей».

Многие федеральные и региональные СМИ обратили внимание на пост главы Минобраза РБ в Instagram, в котором она допустила две грамматические ошибки в трех предложениях. Фото Георгия Шишкина / bashinform.ru

Ошибки Шафиковой, трагедия в Михайловке и самая дорогая квартира Уфы

Минувшая неделя стала знаковой и для министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой. Многие федеральные и региональные СМИ обратили внимание на пост главы Минобраза РБ в Instagram, в котором она допустила две грамматические ошибки в трех предложениях. Сама чиновница позже назвала этот пост экспериментом, не пояснив при этом его суть.

В Михайловке разогнавшийся самосвал завалился на бок и снес двенадцатилетнюю девочку, стоявшую возле остановки. Ребенок погиб. По последним данным, грузовик также сбил женщину, которой тоже не удалось выжить в результате ДТП.

Самой дорогой квартирой Уфы стал двухуровневый пентхаус на улице Карла Маркса. Владелец просит 65 млн рублей за квартиру площадью 330 кв. м. В рейтинге от ЦИАНа столица Башкирии стала третьей среди городов ПФО, уступив Казани и Самаре.

Владимир Путин на неделе назначил зампреда Арбитражного суда Башкирии. На эту должность утвержден Николай Архиереев.