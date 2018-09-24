Министр образования Башкирии назвала экспериментом свои ошибки в Instagram

Глава Минобразования Башкирии Гульназ Шафикова объяснила свой пост в Instagram с ошибками. Она назвала эту публикацию экспериментом.

«Эксперимент удался! Спасибо дедушке Фрейду — «сшибки» срабатывают! Всего две ошибки в трех предложениях, и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду», — написала чиновница в Instagram взамен предыдущего поста.

Ранее в соцсетях обратили внимание на пост Шафиковой из Санкт-Петербурга, где министр находится на конкурсе «Учитель года — 2018». Публикация содержала такие предложения: «Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса «Учитель года — 2018». Удачи всем».