Экс-владелец банка «Восток» не смог оспорить в суде приватизацию «Башнефти»

Арбитражный суд Башкирии отказал бывшему владельцу банка «Восток», совладельцу и президенту компании GTL Рафису Кадырову в иске об отмене приватизации «Башнефти». Предприниматель заявил об ущемлении интересов жителей республики на правах акционера компании.

Однако Кадыров не смог доказать не только факта ущемления интересов, но и того, что он является акционером «Башнефти», пишет «Коммерсант».

«Довод истца о наличии у него статуса акционера проверялся судом и не нашел документального подтверждения», — цитирует газета мотивировочную часть решения суда.

Эксперты полагают, что иск был подан только ради самопиара. Вскоре после его подачи бизнесмен был выдвинут в депутаты Курултая республики от КПРФ. Выборы в своем округе он проиграл.

Напомним, что «Роснефть» в октябре 2016 года приобрела 50,0755% акций «Башнефти» у государства за 329,7 миллиарда рублей.

