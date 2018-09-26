В Казани Элвина Грея госпитализировали из-за акустической травмы

Татаро-башкирский исполнитель Радик Юльякшин, также известный как Элвин Грей, доставлен в Казань и госпитализирован с диагнозом акустическая травма.

Повреждение органа слуха произошло у певца во время выступления на концерте в Тюмени. В связи с этим он вынужденно прервал свой гастрольный тур на неопределенное время, сообщается на странице исполнителя в Instagram.



Уточняется, что перенос, в частности, касается концертов Элвина Грея в Тобольске, Омске, Вагае, Сургуте и Когалыме, которые должны были состоятся в период с 24 по 30 сентября.

Напомним, что в августе Элвин Грей посещал загс Набережных Челнов.