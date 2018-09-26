Казанский пентхаус за 119 млн рублей стал самой дорогой квартирой Приволжья

Сервис ЦИАН подготовил рейтинг самых дорогих квартир ПФО. Первое место занял двухуровневый пентхаус в центре Казани.

Квартира в доме №15 по улице Касаткина возле НКЦ «Казань» оценивается в 119 млн рублей. Ее площадь составляет 320 кв. м. В объявлении говорится, что квартира полностью обставлена мебелью. При этом в ней никто не проживал.

Второе место занял объект в Самаре. Квартира площадью в 600 кв. м оценивается в 69,5 млн рублей. На третьей строчке Уфа и двухуровневый пентхаус на улице Карла Маркса. Владелец просит 65 млн рублей за квартиру площадью 330 кв. м.

В Нижнем Новгороде предлагается приобрести квартиру в 100 кв. м за 50 млн рублей. В Саратове выставлен на продажу объект за 45 млн рублей. В Перми самая дорогая квартира на «вторичке» обойдется в 40 млн рублей.

В Кирове пентхаус площадью 341 кв. м оценили в 35 млн рублей. Квартиру в пензенском ЖК «Триумф» оценили в 30 млн рублей. Самая дорогая квартира Чебоксар стоит 28 млн рублей. Замыкает топ-10 Ижевск, в котором предлагается приобрести квартиру за 27 млн рублей.