Следком Башкирии заявил о передаче в прокуратуру дела бывшего вице-мэра Уфы Филиппова

Следком Башкирии вновь сообщил о завершении уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и экс-начальника управления капстроительства горадминистрации Марата Гареева. Дело передано в прокуратуру.

Первый обвиняется в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, следует из сообщения СУ СКР по РБ. Бывший начальник управления капстроительства Уфы кроме превышения полномочий обвиняется в незаконном обороте «шпионской» аппаратуры.

Напомним, что в СКР уже сообщали о завершении уголовных дел в отношении обоих чиновников. Оба они обвиняются в махинациях по программе «Жилище». В результате незаконного включения в программу по сносу ветхого жилья ряда объектов из бюджета необоснованно были выделены 1,6 млрд рублей.

Свою вину бывший вице-мэр и экс-начальник управления капстроительства не признали. В ходе следствия арестовано имущество одного из обвиняемых более чем на 20 млн рублей. В «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» возвращено более 500 млн рублей.