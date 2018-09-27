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Хамитов освободил от должностей трех министров и заместителя премьер-министра Башкирии

21:51, 27.09.2018
Хамитов освободил от должностей трех министров и заместителя премьер-министра Башкирии
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указы об освобождении от занимаемых должностей заместителя премьер-министра региона Николая Хорошилова, министра жилищно-коммунального хозяйства Сергея Афонина, министра молодежной политики и спорта Андрея Иванюты и министра финансов Риды Субханкуловой

Все они уволены в связи с избранием их депутатами Государственного Собрания — Курултая РБ 6-го созыва, сообщается на сайте правительства региона.

Ранее СМИ написали, что избравшиеся в Курултай РБ представители исполнительной власти Башкирии займут руководящие посты в республиканском парламенте. Как минимум четверо выходцев из регионального кабмина возглавят различные комитеты.

Общество Башкортостан
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