Хамитов досрочно отправил в отставку члена ЦИК Башкирии

Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о досрочном освобождении члена ЦИК республики Ильдара Каримова.

При этом Каримов был включен в состав ЦИК только в июне этого года.

В ЦИК пояснили, что причиной ухода господина Каримова стало его избрание депутатом Госсобрания РБ, передает «Коммерсант». Он был выдвинут «Единой Россией» в шестом одномандатном округе, где набрал большинство голосов.

Ильдар Каримов занимает должность первого заместителя генерального директора уфимского АО «Институт технологии и организации производства».