Хамитов досрочно отправил в отставку члена ЦИК Башкирии
Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о досрочном освобождении члена ЦИК республики Ильдара Каримова.
При этом Каримов был включен в состав ЦИК только в июне этого года.
В ЦИК пояснили, что причиной ухода господина Каримова стало его избрание депутатом Госсобрания РБ, передает «Коммерсант». Он был выдвинут «Единой Россией» в шестом одномандатном округе, где набрал большинство голосов.
Ильдар Каримов занимает должность первого заместителя генерального директора уфимского АО «Институт технологии и организации производства».ОбществоВласть Башкортостан
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