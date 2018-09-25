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Хамитов досрочно отправил в отставку члена ЦИК Башкирии

16:32, 25.09.2018
Хамитов досрочно отправил в отставку члена ЦИК Башкирии
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о досрочном освобождении члена ЦИК республики Ильдара Каримова.

При этом Каримов был включен в состав ЦИК только в июне этого года.

В ЦИК пояснили, что причиной ухода господина Каримова стало его избрание депутатом Госсобрания РБ, передает «Коммерсант». Он был выдвинут «Единой Россией» в шестом одномандатном округе, где набрал большинство голосов.

Ильдар Каримов занимает должность первого заместителя генерального директора уфимского АО «Институт технологии и организации производства».

ОбществоВласть Башкортостан
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