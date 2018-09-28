«Башнефть» попросила ФАС проверить ЛУКОЙЛ из-за совместного проекта

«Башнефть» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить ЛУКОЙЛ. Причиной стали тарифы на перевалку нефти для совместного проекта двух компаний — «Башнефть-Полюс».

«Башнефть» и «Башнефть-Полюс» усомнились в экономической обоснованности цены, установленной за перевалку нефти через терминал Варандей, передает РБК.

В «Роснефти» (контролирует «Башнефть») сообщили, что заявка отвечает интересам всех акционеров проекта, в том числе и самого ЛУКОЙЛа.

Жалоба на ЛУКОЙЛ была подана еще летом, но первые слушания пройдут на следующей неделе, 1 октября, передает издание со ссылкой на источники.

«Роснефть» начала спор с ЛУКОЙЛом по вопросу ставок на Варандейском терминале сразу после того, как приобрела «Башнефть» в 2017 году.