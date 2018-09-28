Страхование в Башкортостане: «Согаз» занимает нишу «Росгосстраха», а ОСАГО уже не так «токсичен»

Лакомая страховка жизни и выход из автогражданского кризиса

«Реальное время» продолжает анализировать страховой рынок Приволжского федерального округа. Недавно мы рассказывали о ситуации в Татарстане, где показатели сильно зависели от результатов нескольких страховых компаний. Похожая ситуация и в Башкортостане — «Росгосстрах» также тянет статистику вниз, по ОСАГО выплаты осуществляются неохотно, а страхование жизни берет новые высоты.

Проблемы «Росгосстраха» портят внешний вид всей отрасли

По данным исследования аналитической службы «Реального времени», в первом полугодии 2018 года премии, полученные страховщиками, выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%, с 8,56 млрд до 9,79 млрд рублей. За тот же период выплаты страховщиков показали совсем другую динамику — они снизились, причем очень заметно, сразу на 34% — с 4,76 до 3,14 млрд рублей. Динамика очень похожа на татарстанскую — там премии выросли на 10%, а выплаты снизились на 38%. Схожи и сферы, в которых происходят наиболее знаковые изменения. А вот общий объем премий и выплат значительно отличается: премии в Татарстане составляют 15,1 млрд (против 9,8 млрд в Башкортостане), а выплаты — 4,7 млрд (против 3,14 млрд в Башкортостане). Таким образом, в Башкортостане на каждый полученный страховщиками рубль премии годом ранее приходилось около 49 копеек выплат, а сейчас показатель снизился до 32 копеек. Впрочем, считать, что оставшиеся 68 копеек с рубля — чистая прибыль страховщика, неверно.

Директор Уфимского филиала «АльфаСтрахование» Галина Пилюгина говорит, что страховщик с рубля собранной премии должен, прежде чем осуществить выплату, сделать несколько отчислений: в страховые резервы (до 30 копеек с каждого рубля, а в ОСАГО — еще 3% на выплаты за компании-банкроты), на административные расходы (еще 10—15 коп с каждого рубля). «А еще нужно заплатить за офис, коммунальные услуги, телефоны, сервера и нести большое количество других расходов, которые несет бизнес, включая налоги. Поэтому для нас большое счастье, что в текущей ситуации мы полностью можем гарантировать все взятые на себя обязательства перед клиентами. При этом мы продолжаем набирать портфель, ведь как страховщик ОСАГО мы не вправе отказать в продаже клиенту, куда бы он ни пришел покупать полис — в офис продаж, на сайт компании или партнеров», — говорит Пилюгина.

Тем не менее, возвращаясь к статистике, отметим, что больше всего премий в Башкортостане получила страховая компания «Согаз» — 1,67 млрд рублей. Показатель этой компании за год стремительно вырос — на 58%, с 1,05 до 1,67 млрд рублей. Компания, судя по всему, активно завоевывает рынок Башкирии — как мы убедимся в дальнейшем, «Согаз» увеличивает свои показатели сразу в нескольких ключевых сферах. Для сравнения, в Татарстане «Согаз» оказался на третьем месте с 1,18 млрд рублей премий и ростом лишь на 12%.

В сочетании с падением показателя прошлогоднего лидера по Башкортостану — «Росгосстраха» — 58-процентный рост позволил «Согазу» подняться со второго на первое место по объему полученных премий. А вот по объему выплат компания не торопится выходить на первое место. Ее показатель — второй, 666 млн рублей. По сравнению с прошлым годом он, конечно, вырос, но совсем не так значительно, как премии,— на 19%.

Страховые премии, Башкортостан, тыс. руб.

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Республика Башкортостан 9.785.049 8.562.141 14% АО «СОГАЗ» 1.667.547 1.054.186 58% ПАО СК «Росгосстрах» 1.525.550 2.034.681 -25% ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 1.052.747 643.759 64% АО «АльфаСтрахование» 589.020 337.467 75% СПАО «Ингосстрах» 502.841 270.924 86% ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 486.667 288.343 69% САО «ВСК» 486.583 390.215 25% ООО «СК „РГС-Жизнь“ 482.981 810.569 -40%

«Росгосстрах» же, испытывающий определенные проблемы и переживающий, судя по всему, структурные изменения, снизил объемы полученных премий, как и в Татарстане, на четверть — с 2,03 до 1,53 млрд рублей. Выплаты он уменьшил еще больше — на две трети, с 2,46 млрд рублей до 811 млн (опять же, как и в Татарстане — правда, там это был не настолько заметный игрок на рынке). Однако он до сих пор является крупнейшей по выплатам страховой компанией в Башкортостане. Сейчас на каждый полученный рубль премии компания выплачивает по 53 копейки, а годом ранее показатель был огромным — 1,6 рубля. Это, в общем-то, характеризует, в какой ситуации находился «Росгосстрах» годом ранее — и то, что сейчас он пытается выправить ситуацию.

Впрочем, Галина Пилюгина видит объяснение рокировки крупнейших игроков башкирского рынка в другом: «Россгосстрах» продолжает оставаться лидером в розничном страховании, с большим отрывом от прочих страховщиков. «Согаз» держит монополию в корпоративном страховании. Также можно говорить об особенностях ДМС в регионе, где более 70% рынка занимает одна компания», — рассказывает она.

Третье место по премиям оказалось у страховой компании, связанной с одним из наиболее активно растущих сегментов рынка, страхованием жизни — «Сбербанк страхование жизни». Ее результат за год увеличился почти на две трети — с 644 млн до 1,05 млрд рублей. А вот по выплатам эта компания оказалась лишь на девятом месте с 50 млн рублей. Показатель выплат — очень низкий, как и у большинства страховых компаний, занятых страхованием жизни, однако в случае со «Сбербанк страхованием жизни» показатель еще и снизился за год на 16%.

В пятерку крупнейших компаний по премиям вошли еще две федеральные компании, продемонстрировавшие большой рост. На четвертом месте оказалось «Альфастрахование», увеличившее цифры на 75%, с 337 до 589 млн рублей. Пятое место занял «Ингосстрах» с ростом на целых 86%, с 271 до 503 млн рублей. По выплатам они занимают четвертое и седьмое места соответственно. Показатель составил 228 млн рублей (с ростом на 74%) в случае с «АльфаСтрахованием» и 151 млн рублей (с ростом всего на 15%) в случае с «Ингосстрахом».

В целом в плане премий наиболее значительный рост показали несколько компаний, связанных с сегментом страхования жизни. Рекорд принадлежит СК «Согласие-Вита» — тут объем премий вырос с 50 тысяч до 100,7 млн рублей. Второй по величине рост у компании «МАКС-Жизнь» — она увеличила показатель с 450 тысяч до 111,3 млн рублей. Заметен рост также у компаний «Кредит Европа Лайф» (с 8,3 до 36 млн рублей), «Ингосстрах-Жизнь» (с 3,6 до 15,5 млн рублей) и «Согаз-Жизнь» (с 97,3 до 296,3 млн рублей).

Наиболее заметное падение по премиям среди относительно крупных страховых компаний — у «Наско» (со 104 до 61 млн рублей), «РГС-Жизнь» (с 810,6 до 483 млн рублей), компании «Кардиф» (со 150,7 до 95,4 млн рублей) и «ВТБ «Страхование жизни» (со 147,6 до 94,5 млн рублей).

По росту выплат среди крупных компаний заметно выделяется «АльфаСтрахование-Жизнь» (с 4,8 до 30 млн рублей), «ВТБ Страхование жизни» и «Надежда» (с 2,3 до 9,7 млн рублей). Кроме того, не такой значительный в процентах, но очень крупный в абсолютных цифрах рост у «АльфаСтрахования» (со 130,9 до 228 млн рублей), «РГС-Жизнь» (с 201 до 261 млн рублей), «Согаз» (с 559 до 666 млн рублей) и «Ингосстраха» (со 130,5 до 150 млн рублей).

Наибольшее падение по выплатам — у страховой группы «УралСиб» (с 27,8 млн до 207 тысяч), «Росгосстраха» (с 2,46 млрд рублей до 811 млн рублей), страховой компании «Макс» (со 105 до 39 млн рублей).

Страховые выплаты, Башкортостан, тыс. руб.

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Республика Башкортостан 3.139.504 4.762.236 -34% ПАО СК „Росгосстрах“ 811.287 2.460.110 -67% АО „СОГАЗ“ 666.082 558.936 19% ООО „СК “РГС-Жизнь» 261.309 201.143 30% АО «АльфаСтрахование» 228.039 130.859 74% САО «ВСК» 201.471 233.856 -14% СПАО «РЕСО-Гарантия» 159.810 195.741 -18% СПАО «Ингосстрах» 150.096 130.520 15% АО «ГСК „Югория“ 80.488 82.610 -3%

Страхование жизни тянет за собой весь рынок

Один из крупнейших и наиболее быстрорастущих сегментов страхования — добровольное страхование жизни. В первом полугодии 2018 года объем премий составил около 2,98 млрд рублей — то есть примерно треть от общего объема премий всех страховых компаний в Башкортостане. Сегмент этот вырос за год более чем на четверть, а точнее на 28% — с 2,32 млрд рублей. Напомним, в связи с особенностями законодательства страховые компании, занимающиеся добровольным страхованием жизни, выделены из состава универсальных страховых компаний. Их легко можно отличить от «обычных» по таким приставкам, как «Жизнь», «Лайф» и тому подобным. При этом в статистику по этому сегменту входят две довольно разные категории. Первая из них — это долгосрочное страхование жизни, представляющее собой, по сути, инвестиционный инструмент с выплатами по истечении определенного срока. Вторая категория — это страхование жизни, которое часто оформляют при оформлении кредита.

Одним из факторов роста этой категории Наталья Белова, директор по страхованию СК «Сбербанк страхование жизни», считает повышение финансовой грамотности среди населения: «Купив подобный полис, взявший кредит человек может быть уверен, что при наступлении критических обстоятельств (серьезные заболевания, полученные в результате несчастного случая травмы и как следствие — инвалидность, уход из жизни) его близким не придется выплачивать деньги банку вместо него — этим займется страховая компания. Расчеты ОКБ показывают, что число новых кредитов росло медленнее, чем их сумма. Причем рост наблюдался во всех сегментах кредитования – ипотеке, кредитах наличными, автокредитах и кредитных картах, свидетельствует статистика бюро».

Крупнейшей страховой компанией Башкортостана по премиям в этом сегменте как раз и стала СК «Сбербанк страхование жизни». Она увеличила показатель за год на 58%, с 638 млн до 1 млрд рублей. Подвинуло прошлогоднего лидера и «АльфаСтрахование-Жизнь», увеличив свой результат на 69%, с 287 млн до 485 млн рублей. Прошлогодний лидер — «РГС-Жизнь» (как следует из названия, является профильной страховой компанией «Росгосстраха») — оказался лишь на третьем месте с 437 млн рублей. Показатель снизился на 41%, с 742 млн рублей. В пятерку лидеров входят также «Согаз-Жизнь», увеличившая свой показатель в три раза, до 295 млн рублей, и «Уралсиб Жизнь», которая снизила объем премий на 23%, до 201 млн рублей.

Выплаты страховых компаний в этом сегменте — в разы меньше, чем премии. Общий объем их в первом полугодии 2018 года составил 404,5 млн рублей — причем это на 31% больше, чем в прошлом году. Эту ситуацию часто объясняют как раз категорией «долгосрочного» страхования жизни, не связанного с кредитами: сейчас выплаты происходят по договорам, заключенным несколько лет назад, когда не было такого всплеска интереса к добровольному страхованию жизни.

Страховые премии, страхование жизни, Башкортостан, тыс. руб.

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Республика Башкортостан 2.976.654 2.317.614 28% ООО СК „Сбербанк страхование жизни“ 1.006.294 637.504 58% ООО „АльфаСтрахование-Жизнь“ 485.286 286.985 69% ООО „СК “РГС-Жизнь» 437.425 742.533 -41% ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 294.809 96.812 205% АО «УРАЛСИБ Жизнь» 200.636 262.149 -23% ООО «МАКС-Жизнь» 111.352 450 24645% ООО СК «Согласие-Вита» 100.633 38 264724% АО ВТБ Страхование жизни 94.514 147.612 -36%

Лидером по выплатам в этом сегменте в Башкортостане по-прежнему является «РГС-Жизнь» — видимо, за счет своего первого места годом ранее по премиям. Объем выплат составил 245,5 млн рублей (больше половины от выплат всех страховых в регионе), он вырос на 34%. А вот лидер по премиям – «Сбербанк страхование жизни», напротив, уменьшил выплаты на 17%, до 50 млн рублей.

Рекорд по росту выплат поставило «АльфаСтрахование-Жизнь» — она их увеличила в шесть с лишним раз, с 4,8 до 29,5 млн рублей. В пятерку входя также «ППФ Страхование жизни» с 17,6 млн рублей (рост на 11%) и «Альянс жизнь» с 15,6 млн рублей (снижение на 18%).

Выплаты по страхованию жизни, Башкортостан, тыс. руб.

Компании 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Республика Башкортостан 404.531 308.107 31% ООО «СК „РГС-Жизнь“ 245.494 183.755 34% ООО СК „Сбербанк страхование жизни“ 49.528 59.579 -17% ООО „АльфаСтрахование-Жизнь“ 29.474 4.780 517% ООО „ППФ Страхование жизни“ 17.564 15.805 11% ООО СК „Альянс Жизнь“ 15.585 19.006 -18% АО ВТБ Страхование жизни 9.723 2.296 323% ООО „СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни“ 9.341 5.855 60% АО „УРАЛСИБ Жизнь“ 6.623 6.967 -5%

ОСАГО перестает быть убыточным

Сравнимый по объему премий сегмент страхования — обязательное имущественное страхование. Он почти полностью состоит лишь из одного направления — ОСАГО. Объем премий тут, в отличие от добровольного страхования жизни, достаточно стабилен — за год он снизился на 2%, до 2,62 млрд рублей.

Впрочем, в основном объем премий даже повысился — таковы результаты большинства крупнейших страховщиков. Общее падение премий на 2% обусловлено снижением показателя крупнейшего страховщика — «Росгосстраха». У него показатель снизился почти на четверть, с 1,18 млрд до 904 млн рублей.

Находящееся на втором месте «АльфаСтрахование», напротив, увеличило премии на 81%, потеснив со второго места «Согаз». Показатель компании равен 357 млн рублей. У «Согаза» же рост составил лишь 4%, а итоговая цифра — 300 млн рублей. В пятерку также входят «Ингосстрах» с 292 млн рублей и ростом на 83% и «ВСК» со 184 млн рублей и ростом на 10%.

Страховые премии, обязательное имущественное страхование, Башкортостан, тыс. руб.

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Республика Башкортостан 2.620.054 2.664.335 -2% ПАО СК „Росгосстрах“ 904.315 1.178.085 -23% АО „АльфаСтрахование“ 357.058 196.806 81% АО „СОГАЗ“ 299.788 287.919 4% СПАО „Ингосстрах“ 291.617 159.727 83% САО „ВСК“ 184.262 167.973 10% СПАО „РЕСО-Гарантия“ 181.629 186.055 -2% АО „ОСК“ 92.666 75.586 23% АО „ГСК “Югория» 69.597 99.202 -30%

А вот выплаты у сегмента обязательного имущественного страхования просели, и очень значительно — в два с лишним раза. Общий показатель по региону снизился с 3,15 до 1,48 млрд рублей. В целом ситуация полностью аналогична ситуации в Татарстане — там выплаты снизились на 53%, а премии выросли на 2%. Интересно, что и в Татарстане, и в Башкортостане выплаты по этому сегменту страхования стали меньше, чем премии, несмотря на то, что представители отрасли называют этот сегмент одним из наиболее убыточных, а оба региона — «токсичными» в плане ОСАГО.

Рекорды по падению тут снова ставит «Росгосстрах» — он уменьшил выплаты примерно в четыре раза, с 2,05 млрд до 584 млн рублей. При этом «АльфаСтрахование» (второе место), наоборот, увеличило показатель в два с лишним раза — с 72 до 150 млн рублей. Директор местного филиала компании так объясняет эту ситуацию: «В Уфимском филиале выплаты по ОСАГО не снижаются. Кроме того, мы учимся работать с убытками, учимся противостоять мошенникам, что снижает наши расходы в судах и снижает относительный показатель уровня коэффициента комбинированный убыточности».

Остальные входящие в топ-5 страховщики в сегменте уменьшили выплаты, но не так сильно, как «Росгосстрах». «Согаз», например, уменьшил показатель на 20%, до 142 млн рублей, «РЕСО-Гарантия» — на 22%, до 127 млн рублей, а «ВСК» — на четверть, до 105 млн рублей.

Выплаты по обязательному имущественному страхованию, Башкортостан, тыс. руб.

Компании 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Республика Башкортостан 1.480.647 3.154.514 -53% ПАО СК «Росгосстрах» 584.131 2.050.397 -72% АО «АльфаСтрахование» 149.641 71.599 109% АО «СОГАЗ» 142.321 177.447 -20% СПАО «РЕСО-Гарантия» 126.559 162.994 -22% САО «ВСК» 104.949 138.337 -24% СПАО «Ингосстрах» 97.161 83.333 17% АО «ГСК „Югория“ 50.065 54.439 -8% ООО „НСГ-“Росэнерго» 41.388 42.562 -3%

Добровольное имущественное страхование: «АльфаСтрахование» решило платить

Третий по премиям сегмент страхования — добровольное имущественное страхование. Подавляющее большинство премий и выплат, входящих в эту категорию, — каско. Объем премий в первое половине 2018 года составил 2,14 млрд рублей. Это – на 4% больше, чем в первом полугодии прошлого года, тогда показатель составлял 2,06 млрд рублей. А вот объем выплат снизился на 15% — с 590,5 до 500 млн рублей.

Крупнейшим по премиям страховщиком в этом сегменте, как и во многих других, стал «Росгосстрах». Показатель премий тут составил 560 млн рублей — это на 19% меньше, чем годом ранее. На втором месте оказался почти догнавший его «Согаз» с 511 млн рублей — показатель вырос более чем двукратно. Подтягивает свои показатели и «Ингосстрах» — за год объем премий увеличился на 86%, с 92 до 171 млн рублей. Две другие компании, входящие в пятерку, — «ВСК» и «Сбербанк страхование». Они увеличили показатели на 4% и 9% соответственно – до 164 и 131 млн рублей.

Страховые премии, имущественное страхование, Башкортостан, тыс. руб.

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Республика Башкортостан 2.136.756 2.057.372 4% ПАО СК «Росгосстрах» 559.831 687.608 -19% АО «СОГАЗ» 510.959 249.983 104% СПАО «Ингосстрах» 171.283 92.004 86% САО «ВСК» 164.307 157.771 4% ООО СК «Сбербанк страхование» 130.833 119.976 9% АО «АльфаСтрахование» 93.967 64.078 47% АО «ГСК „Югория“ 61.973 46.874 32% СПАО „РЕСО-Гарантия“ 59.480 56.861 5%

Примерно тот же состав страховщиков, соответственно, и по выплатам. Больше всего в первом полугодии 2018 года выплачивала страховая компания «Росгосстрах» — 180,2 млн рублей. Это, однако, на 22% меньше, чем в прошлом году. На втором месте расположилась «ВСК» с 65,2 млн рублей. Она, в отличие от «Росгосстраха», стала платить больше на 57%.

Третье место оказалось у «Ингосстраха», он снизил выплаты на 4%, до 39,6 млн рублей. Одно из самых сильных снижений выплат произошло у «Согаза» — его показатель снизился сразу на две трети, до 31,2 млн рублей. А вот «АльфаСтрахование», занявшее пятое место, напротив, показало почти рекордный рост выплат — более чем в три раза, с 9,7 до 30,6 млн рублей.

Выплаты по страхованию имущества, Башкортостан, тыс. руб.

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение Республика Башкортостан 499.772 590.528 -15% ПАО СК „Росгосстрах“ 180.162 230.700 -22% САО „ВСК“ 65.187 41.601 57% СПАО „Ингосстрах“ 39.576 41.206 -4% АО „СОГАЗ“ 31.196 90.139 -65% АО „АльфаСтрахование“ 30.587 9.650 217% АО „ГСК “Югория» 30.164 27.106 11% СПАО «РЕСО-Гарантия» 26.072 26.560 -2% ООО «СК „Согласие“ 19.057 11.987 59%