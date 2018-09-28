Страхование в Башкортостане: «Согаз» занимает нишу «Росгосстраха», а ОСАГО уже не так «токсичен»
Лакомая страховка жизни и выход из автогражданского кризиса
«Реальное время» продолжает анализировать страховой рынок Приволжского федерального округа. Недавно мы рассказывали о ситуации в Татарстане, где показатели сильно зависели от результатов нескольких страховых компаний. Похожая ситуация и в Башкортостане — «Росгосстрах» также тянет статистику вниз, по ОСАГО выплаты осуществляются неохотно, а страхование жизни берет новые высоты.
Проблемы «Росгосстраха» портят внешний вид всей отрасли
По данным исследования аналитической службы «Реального времени», в первом полугодии 2018 года премии, полученные страховщиками, выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%, с 8,56 млрд до 9,79 млрд рублей. За тот же период выплаты страховщиков показали совсем другую динамику — они снизились, причем очень заметно, сразу на 34% — с 4,76 до 3,14 млрд рублей. Динамика очень похожа на татарстанскую — там премии выросли на 10%, а выплаты снизились на 38%. Схожи и сферы, в которых происходят наиболее знаковые изменения. А вот общий объем премий и выплат значительно отличается: премии в Татарстане составляют 15,1 млрд (против 9,8 млрд в Башкортостане), а выплаты — 4,7 млрд (против 3,14 млрд в Башкортостане). Таким образом, в Башкортостане на каждый полученный страховщиками рубль премии годом ранее приходилось около 49 копеек выплат, а сейчас показатель снизился до 32 копеек. Впрочем, считать, что оставшиеся 68 копеек с рубля — чистая прибыль страховщика, неверно.
Директор Уфимского филиала «АльфаСтрахование» Галина Пилюгина говорит, что страховщик с рубля собранной премии должен, прежде чем осуществить выплату, сделать несколько отчислений: в страховые резервы (до 30 копеек с каждого рубля, а в ОСАГО — еще 3% на выплаты за компании-банкроты), на административные расходы (еще 10—15 коп с каждого рубля). «А еще нужно заплатить за офис, коммунальные услуги, телефоны, сервера и нести большое количество других расходов, которые несет бизнес, включая налоги. Поэтому для нас большое счастье, что в текущей ситуации мы полностью можем гарантировать все взятые на себя обязательства перед клиентами. При этом мы продолжаем набирать портфель, ведь как страховщик ОСАГО мы не вправе отказать в продаже клиенту, куда бы он ни пришел покупать полис — в офис продаж, на сайт компании или партнеров», — говорит Пилюгина.
Тем не менее, возвращаясь к статистике, отметим, что больше всего премий в Башкортостане получила страховая компания «Согаз» — 1,67 млрд рублей. Показатель этой компании за год стремительно вырос — на 58%, с 1,05 до 1,67 млрд рублей. Компания, судя по всему, активно завоевывает рынок Башкирии — как мы убедимся в дальнейшем, «Согаз» увеличивает свои показатели сразу в нескольких ключевых сферах. Для сравнения, в Татарстане «Согаз» оказался на третьем месте с 1,18 млрд рублей премий и ростом лишь на 12%.
В сочетании с падением показателя прошлогоднего лидера по Башкортостану — «Росгосстраха» — 58-процентный рост позволил «Согазу» подняться со второго на первое место по объему полученных премий. А вот по объему выплат компания не торопится выходить на первое место. Ее показатель — второй, 666 млн рублей. По сравнению с прошлым годом он, конечно, вырос, но совсем не так значительно, как премии,— на 19%.
|Компания
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Республика Башкортостан
|9.785.049
|8.562.141
|14%
|АО «СОГАЗ»
|1.667.547
|1.054.186
|58%
|ПАО СК «Росгосстрах»
|1.525.550
|2.034.681
|-25%
|ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
|1.052.747
|643.759
|64%
|АО «АльфаСтрахование»
|589.020
|337.467
|75%
|СПАО «Ингосстрах»
|502.841
|270.924
|86%
|ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»
|486.667
|288.343
|69%
|САО «ВСК»
|486.583
|390.215
|25%
|ООО «СК „РГС-Жизнь“
|482.981
|810.569
|-40%
«Росгосстрах» же, испытывающий определенные проблемы и переживающий, судя по всему, структурные изменения, снизил объемы полученных премий, как и в Татарстане, на четверть — с 2,03 до 1,53 млрд рублей. Выплаты он уменьшил еще больше — на две трети, с 2,46 млрд рублей до 811 млн (опять же, как и в Татарстане — правда, там это был не настолько заметный игрок на рынке). Однако он до сих пор является крупнейшей по выплатам страховой компанией в Башкортостане. Сейчас на каждый полученный рубль премии компания выплачивает по 53 копейки, а годом ранее показатель был огромным — 1,6 рубля. Это, в общем-то, характеризует, в какой ситуации находился «Росгосстрах» годом ранее — и то, что сейчас он пытается выправить ситуацию.
Впрочем, Галина Пилюгина видит объяснение рокировки крупнейших игроков башкирского рынка в другом: «Россгосстрах» продолжает оставаться лидером в розничном страховании, с большим отрывом от прочих страховщиков. «Согаз» держит монополию в корпоративном страховании. Также можно говорить об особенностях ДМС в регионе, где более 70% рынка занимает одна компания», — рассказывает она.
Третье место по премиям оказалось у страховой компании, связанной с одним из наиболее активно растущих сегментов рынка, страхованием жизни — «Сбербанк страхование жизни». Ее результат за год увеличился почти на две трети — с 644 млн до 1,05 млрд рублей. А вот по выплатам эта компания оказалась лишь на девятом месте с 50 млн рублей. Показатель выплат — очень низкий, как и у большинства страховых компаний, занятых страхованием жизни, однако в случае со «Сбербанк страхованием жизни» показатель еще и снизился за год на 16%.
В пятерку крупнейших компаний по премиям вошли еще две федеральные компании, продемонстрировавшие большой рост. На четвертом месте оказалось «Альфастрахование», увеличившее цифры на 75%, с 337 до 589 млн рублей. Пятое место занял «Ингосстрах» с ростом на целых 86%, с 271 до 503 млн рублей. По выплатам они занимают четвертое и седьмое места соответственно. Показатель составил 228 млн рублей (с ростом на 74%) в случае с «АльфаСтрахованием» и 151 млн рублей (с ростом всего на 15%) в случае с «Ингосстрахом».
В целом в плане премий наиболее значительный рост показали несколько компаний, связанных с сегментом страхования жизни. Рекорд принадлежит СК «Согласие-Вита» — тут объем премий вырос с 50 тысяч до 100,7 млн рублей. Второй по величине рост у компании «МАКС-Жизнь» — она увеличила показатель с 450 тысяч до 111,3 млн рублей. Заметен рост также у компаний «Кредит Европа Лайф» (с 8,3 до 36 млн рублей), «Ингосстрах-Жизнь» (с 3,6 до 15,5 млн рублей) и «Согаз-Жизнь» (с 97,3 до 296,3 млн рублей).
Наиболее заметное падение по премиям среди относительно крупных страховых компаний — у «Наско» (со 104 до 61 млн рублей), «РГС-Жизнь» (с 810,6 до 483 млн рублей), компании «Кардиф» (со 150,7 до 95,4 млн рублей) и «ВТБ «Страхование жизни» (со 147,6 до 94,5 млн рублей).
По росту выплат среди крупных компаний заметно выделяется «АльфаСтрахование-Жизнь» (с 4,8 до 30 млн рублей), «ВТБ Страхование жизни» и «Надежда» (с 2,3 до 9,7 млн рублей). Кроме того, не такой значительный в процентах, но очень крупный в абсолютных цифрах рост у «АльфаСтрахования» (со 130,9 до 228 млн рублей), «РГС-Жизнь» (с 201 до 261 млн рублей), «Согаз» (с 559 до 666 млн рублей) и «Ингосстраха» (со 130,5 до 150 млн рублей).
Наибольшее падение по выплатам — у страховой группы «УралСиб» (с 27,8 млн до 207 тысяч), «Росгосстраха» (с 2,46 млрд рублей до 811 млн рублей), страховой компании «Макс» (со 105 до 39 млн рублей).
|Компания
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Республика Башкортостан
|3.139.504
|4.762.236
|-34%
|ПАО СК „Росгосстрах“
|811.287
|2.460.110
|-67%
|АО „СОГАЗ“
|666.082
|558.936
|19%
|ООО „СК “РГС-Жизнь»
|261.309
|201.143
|30%
|АО «АльфаСтрахование»
|228.039
|130.859
|74%
|САО «ВСК»
|201.471
|233.856
|-14%
|СПАО «РЕСО-Гарантия»
|159.810
|195.741
|-18%
|СПАО «Ингосстрах»
|150.096
|130.520
|15%
|АО «ГСК „Югория“
|80.488
|82.610
|-3%
Страхование жизни тянет за собой весь рынок
Один из крупнейших и наиболее быстрорастущих сегментов страхования — добровольное страхование жизни. В первом полугодии 2018 года объем премий составил около 2,98 млрд рублей — то есть примерно треть от общего объема премий всех страховых компаний в Башкортостане. Сегмент этот вырос за год более чем на четверть, а точнее на 28% — с 2,32 млрд рублей. Напомним, в связи с особенностями законодательства страховые компании, занимающиеся добровольным страхованием жизни, выделены из состава универсальных страховых компаний. Их легко можно отличить от «обычных» по таким приставкам, как «Жизнь», «Лайф» и тому подобным. При этом в статистику по этому сегменту входят две довольно разные категории. Первая из них — это долгосрочное страхование жизни, представляющее собой, по сути, инвестиционный инструмент с выплатами по истечении определенного срока. Вторая категория — это страхование жизни, которое часто оформляют при оформлении кредита.
Одним из факторов роста этой категории Наталья Белова, директор по страхованию СК «Сбербанк страхование жизни», считает повышение финансовой грамотности среди населения: «Купив подобный полис, взявший кредит человек может быть уверен, что при наступлении критических обстоятельств (серьезные заболевания, полученные в результате несчастного случая травмы и как следствие — инвалидность, уход из жизни) его близким не придется выплачивать деньги банку вместо него — этим займется страховая компания. Расчеты ОКБ показывают, что число новых кредитов росло медленнее, чем их сумма. Причем рост наблюдался во всех сегментах кредитования – ипотеке, кредитах наличными, автокредитах и кредитных картах, свидетельствует статистика бюро».
Крупнейшей страховой компанией Башкортостана по премиям в этом сегменте как раз и стала СК «Сбербанк страхование жизни». Она увеличила показатель за год на 58%, с 638 млн до 1 млрд рублей. Подвинуло прошлогоднего лидера и «АльфаСтрахование-Жизнь», увеличив свой результат на 69%, с 287 млн до 485 млн рублей. Прошлогодний лидер — «РГС-Жизнь» (как следует из названия, является профильной страховой компанией «Росгосстраха») — оказался лишь на третьем месте с 437 млн рублей. Показатель снизился на 41%, с 742 млн рублей. В пятерку лидеров входят также «Согаз-Жизнь», увеличившая свой показатель в три раза, до 295 млн рублей, и «Уралсиб Жизнь», которая снизила объем премий на 23%, до 201 млн рублей.
Выплаты страховых компаний в этом сегменте — в разы меньше, чем премии. Общий объем их в первом полугодии 2018 года составил 404,5 млн рублей — причем это на 31% больше, чем в прошлом году. Эту ситуацию часто объясняют как раз категорией «долгосрочного» страхования жизни, не связанного с кредитами: сейчас выплаты происходят по договорам, заключенным несколько лет назад, когда не было такого всплеска интереса к добровольному страхованию жизни.
|Компания
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Республика Башкортостан
|2.976.654
|2.317.614
|28%
|ООО СК „Сбербанк страхование жизни“
|1.006.294
|637.504
|58%
|ООО „АльфаСтрахование-Жизнь“
|485.286
|286.985
|69%
|ООО „СК “РГС-Жизнь»
|437.425
|742.533
|-41%
|ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»
|294.809
|96.812
|205%
|АО «УРАЛСИБ Жизнь»
|200.636
|262.149
|-23%
|ООО «МАКС-Жизнь»
|111.352
|450
|24645%
|ООО СК «Согласие-Вита»
|100.633
|38
|264724%
|АО ВТБ Страхование жизни
|94.514
|147.612
|-36%
Лидером по выплатам в этом сегменте в Башкортостане по-прежнему является «РГС-Жизнь» — видимо, за счет своего первого места годом ранее по премиям. Объем выплат составил 245,5 млн рублей (больше половины от выплат всех страховых в регионе), он вырос на 34%. А вот лидер по премиям – «Сбербанк страхование жизни», напротив, уменьшил выплаты на 17%, до 50 млн рублей.
Рекорд по росту выплат поставило «АльфаСтрахование-Жизнь» — она их увеличила в шесть с лишним раз, с 4,8 до 29,5 млн рублей. В пятерку входя также «ППФ Страхование жизни» с 17,6 млн рублей (рост на 11%) и «Альянс жизнь» с 15,6 млн рублей (снижение на 18%).
|Компании
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Республика Башкортостан
|404.531
|308.107
|31%
|ООО «СК „РГС-Жизнь“
|245.494
|183.755
|34%
|ООО СК „Сбербанк страхование жизни“
|49.528
|59.579
|-17%
|ООО „АльфаСтрахование-Жизнь“
|29.474
|4.780
|517%
|ООО „ППФ Страхование жизни“
|17.564
|15.805
|11%
|ООО СК „Альянс Жизнь“
|15.585
|19.006
|-18%
|АО ВТБ Страхование жизни
|9.723
|2.296
|323%
|ООО „СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни“
|9.341
|5.855
|60%
|АО „УРАЛСИБ Жизнь“
|6.623
|6.967
|-5%
ОСАГО перестает быть убыточным
Сравнимый по объему премий сегмент страхования — обязательное имущественное страхование. Он почти полностью состоит лишь из одного направления — ОСАГО. Объем премий тут, в отличие от добровольного страхования жизни, достаточно стабилен — за год он снизился на 2%, до 2,62 млрд рублей.
Впрочем, в основном объем премий даже повысился — таковы результаты большинства крупнейших страховщиков. Общее падение премий на 2% обусловлено снижением показателя крупнейшего страховщика — «Росгосстраха». У него показатель снизился почти на четверть, с 1,18 млрд до 904 млн рублей.
Находящееся на втором месте «АльфаСтрахование», напротив, увеличило премии на 81%, потеснив со второго места «Согаз». Показатель компании равен 357 млн рублей. У «Согаза» же рост составил лишь 4%, а итоговая цифра — 300 млн рублей. В пятерку также входят «Ингосстрах» с 292 млн рублей и ростом на 83% и «ВСК» со 184 млн рублей и ростом на 10%.
|Компания
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Республика Башкортостан
|2.620.054
|2.664.335
|-2%
|ПАО СК „Росгосстрах“
|904.315
|1.178.085
|-23%
|АО „АльфаСтрахование“
|357.058
|196.806
|81%
|АО „СОГАЗ“
|299.788
|287.919
|4%
|СПАО „Ингосстрах“
|291.617
|159.727
|83%
|САО „ВСК“
|184.262
|167.973
|10%
|СПАО „РЕСО-Гарантия“
|181.629
|186.055
|-2%
|АО „ОСК“
|92.666
|75.586
|23%
|АО „ГСК “Югория»
|69.597
|99.202
|-30%
А вот выплаты у сегмента обязательного имущественного страхования просели, и очень значительно — в два с лишним раза. Общий показатель по региону снизился с 3,15 до 1,48 млрд рублей. В целом ситуация полностью аналогична ситуации в Татарстане — там выплаты снизились на 53%, а премии выросли на 2%. Интересно, что и в Татарстане, и в Башкортостане выплаты по этому сегменту страхования стали меньше, чем премии, несмотря на то, что представители отрасли называют этот сегмент одним из наиболее убыточных, а оба региона — «токсичными» в плане ОСАГО.
Рекорды по падению тут снова ставит «Росгосстрах» — он уменьшил выплаты примерно в четыре раза, с 2,05 млрд до 584 млн рублей. При этом «АльфаСтрахование» (второе место), наоборот, увеличило показатель в два с лишним раза — с 72 до 150 млн рублей. Директор местного филиала компании так объясняет эту ситуацию: «В Уфимском филиале выплаты по ОСАГО не снижаются. Кроме того, мы учимся работать с убытками, учимся противостоять мошенникам, что снижает наши расходы в судах и снижает относительный показатель уровня коэффициента комбинированный убыточности».
Остальные входящие в топ-5 страховщики в сегменте уменьшили выплаты, но не так сильно, как «Росгосстрах». «Согаз», например, уменьшил показатель на 20%, до 142 млн рублей, «РЕСО-Гарантия» — на 22%, до 127 млн рублей, а «ВСК» — на четверть, до 105 млн рублей.
|Компании
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Республика Башкортостан
|1.480.647
|3.154.514
|-53%
|ПАО СК «Росгосстрах»
|584.131
|2.050.397
|-72%
|АО «АльфаСтрахование»
|149.641
|71.599
|109%
|АО «СОГАЗ»
|142.321
|177.447
|-20%
|СПАО «РЕСО-Гарантия»
|126.559
|162.994
|-22%
|САО «ВСК»
|104.949
|138.337
|-24%
|СПАО «Ингосстрах»
|97.161
|83.333
|17%
|АО «ГСК „Югория“
|50.065
|54.439
|-8%
|ООО „НСГ-“Росэнерго»
|41.388
|42.562
|-3%
Добровольное имущественное страхование: «АльфаСтрахование» решило платить
Третий по премиям сегмент страхования — добровольное имущественное страхование. Подавляющее большинство премий и выплат, входящих в эту категорию, — каско. Объем премий в первое половине 2018 года составил 2,14 млрд рублей. Это – на 4% больше, чем в первом полугодии прошлого года, тогда показатель составлял 2,06 млрд рублей. А вот объем выплат снизился на 15% — с 590,5 до 500 млн рублей.
Крупнейшим по премиям страховщиком в этом сегменте, как и во многих других, стал «Росгосстрах». Показатель премий тут составил 560 млн рублей — это на 19% меньше, чем годом ранее. На втором месте оказался почти догнавший его «Согаз» с 511 млн рублей — показатель вырос более чем двукратно. Подтягивает свои показатели и «Ингосстрах» — за год объем премий увеличился на 86%, с 92 до 171 млн рублей. Две другие компании, входящие в пятерку, — «ВСК» и «Сбербанк страхование». Они увеличили показатели на 4% и 9% соответственно – до 164 и 131 млн рублей.
|Компания
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Республика Башкортостан
|2.136.756
|2.057.372
|4%
|ПАО СК «Росгосстрах»
|559.831
|687.608
|-19%
|АО «СОГАЗ»
|510.959
|249.983
|104%
|СПАО «Ингосстрах»
|171.283
|92.004
|86%
|САО «ВСК»
|164.307
|157.771
|4%
|ООО СК «Сбербанк страхование»
|130.833
|119.976
|9%
|АО «АльфаСтрахование»
|93.967
|64.078
|47%
|АО «ГСК „Югория“
|61.973
|46.874
|32%
|СПАО „РЕСО-Гарантия“
|59.480
|56.861
|5%
Примерно тот же состав страховщиков, соответственно, и по выплатам. Больше всего в первом полугодии 2018 года выплачивала страховая компания «Росгосстрах» — 180,2 млн рублей. Это, однако, на 22% меньше, чем в прошлом году. На втором месте расположилась «ВСК» с 65,2 млн рублей. Она, в отличие от «Росгосстраха», стала платить больше на 57%.
Третье место оказалось у «Ингосстраха», он снизил выплаты на 4%, до 39,6 млн рублей. Одно из самых сильных снижений выплат произошло у «Согаза» — его показатель снизился сразу на две трети, до 31,2 млн рублей. А вот «АльфаСтрахование», занявшее пятое место, напротив, показало почти рекордный рост выплат — более чем в три раза, с 9,7 до 30,6 млн рублей.
|Компания
|1 полугодие 2018
|1 полугодие 2017
|Изменение
|Республика Башкортостан
|499.772
|590.528
|-15%
|ПАО СК „Росгосстрах“
|180.162
|230.700
|-22%
|САО „ВСК“
|65.187
|41.601
|57%
|СПАО „Ингосстрах“
|39.576
|41.206
|-4%
|АО „СОГАЗ“
|31.196
|90.139
|-65%
|АО „АльфаСтрахование“
|30.587
|9.650
|217%
|АО „ГСК “Югория»
|30.164
|27.106
|11%
|СПАО «РЕСО-Гарантия»
|26.072
|26.560
|-2%
|ООО «СК „Согласие“
|19.057
|11.987
|59%
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