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Элвин Грей об акустической травме: «Предстоит серьезное и довольно длительное лечение»

08:45, 27.09.2018
Элвин Грей об акустической травме: «Предстоит серьезное и довольно длительное лечение»
Фото: скриншот instagram.com

Татаро-башкирский исполнитель Радик Юльякшин, также известный как Элвин Грей, который был доставлен в Казань и госпитализирован с диагнозом «акустическая травма», рассказал о своем состоянии.

«Предстоит серьезное и довольно длительное лечение. На данном этапе не могу работать в студии, слушать музыку, а тем более выходить на сцену и выступать с концертами», — сообщил Юльякшин.

Певец добавил, что это очень непривычное для него состояние.

Отметим, что Юльякшин уже перенес концерты в Тобольске, Омске, Вагае, Сургуте и Когалыме, которые должны были состояться в период с 24 по 30 сентября.

ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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