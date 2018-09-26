Новости происшествий

14:53 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Сети появилось видео наезда грузовика на школьницу под Уфой

13:48, 26.09.2018
В Сети появилось видео наезда грузовика на школьницу под Уфой
Фото: скриншот видео

Наезд грузовика на школьницу под Уфой попал на видео. Трагедия снята камерами видеонаблюдения.

Запись опубликовал портал bash.news.

Ранее стало известно, что самосвал в поселке Михайловка Уфимского района сбил девочку на остановке. Тело ребенка удалось найти не сразу, передает ГТРК «Башкортостан». Его засыпало землей. Девочка приехала из Уфы на занятие в музыкальную школу.

Согласно предварительной версии, у грузовика «Шакман» отказали тормоза при спуске. Водитель не справился с управлением, завалился на бок и ушел с дороги. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Очевидцы поясняют, что при ДТП пострадала еще одна женщина, ей оказана медицинская помощь.

Происшествия Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты