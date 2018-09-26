В Сети появилось видео наезда грузовика на школьницу под Уфой
Наезд грузовика на школьницу под Уфой попал на видео. Трагедия снята камерами видеонаблюдения.
Запись опубликовал портал bash.news.
Ранее стало известно, что самосвал в поселке Михайловка Уфимского района сбил девочку на остановке. Тело ребенка удалось найти не сразу, передает ГТРК «Башкортостан». Его засыпало землей. Девочка приехала из Уфы на занятие в музыкальную школу.
Согласно предварительной версии, у грузовика «Шакман» отказали тормоза при спуске. Водитель не справился с управлением, завалился на бок и ушел с дороги. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Очевидцы поясняют, что при ДТП пострадала еще одна женщина, ей оказана медицинская помощь.Происшествия Башкортостан
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