В Сети появилось видео наезда грузовика на школьницу под Уфой

Фото: скриншот видео

Наезд грузовика на школьницу под Уфой попал на видео. Трагедия снята камерами видеонаблюдения.

Запись опубликовал портал bash.news.

Ранее стало известно, что самосвал в поселке Михайловка Уфимского района сбил девочку на остановке. Тело ребенка удалось найти не сразу, передает ГТРК «Башкортостан». Его засыпало землей. Девочка приехала из Уфы на занятие в музыкальную школу.

Согласно предварительной версии, у грузовика «Шакман» отказали тормоза при спуске. Водитель не справился с управлением, завалился на бок и ушел с дороги. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Очевидцы поясняют, что при ДТП пострадала еще одна женщина, ей оказана медицинская помощь.