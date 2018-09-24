«Возможно, кроме имени ничего не осталось»: «Ак Барс Капитал» избавился от башкирского «Техно»

Опорный банк Татарстана продолжает освобождаться от непрофильных активов

Ак Барс Банк, получивший несколько лет назад башкирскую сеть бытовой электроники «Техно» уфимского предпринимателя Владислава Елисеева, не смог перепродать ее федеральным игрокам. По крайней мере, такие выводы напрашиваются из отчета о продаже 100-процентной доли «Техно», опубликованного недавно управляющей компанией «Ак Барс Капитал». Подробности — в материале «Реального времени».

Кто продает башкирское «Техно»

Татарстанский след обнаружился на девелоперском рынке Башкортостана, считающемся неприступным для «чужаков». Управляющая компания «Ак Барс Капитал», связанная с Ак Барс Банком, опубликовала отчет о продаже 100-процентной доли башкирской торговой сети «Техно», которая долгое время конкурировала в соседнем регионе с федеральными игроками. Самым любопытным открытием для участников рынка оказалась не конечная цена сделки (хотя и не без этого), а фигура продавца, которым выступила УК «Ак Барс Капитал». «Как на нашей почве выросли структуры Ак Барс Банка?» — недоумевали башкирские бизнесмены, выловившие в интернет-пространстве «секретные» материалы.

Тем не менее, официальные документы это подтверждают. Согласно им, 100% сети электроники «Техно» принадлежат вовсе не башкирским фирмам основателя сети Владислава Елисеева, а закрытому паевому инвестиционному фонду под управлением УК «Ак Барс Капитал» (раскрыть его название нам отказались). В договоре купли-продажи указывается, что АБК продает всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО Фирма «ТЕХНО», а именно 100%. В самой УК «Ак Барс Капитал» «Реальному времени» уточнили, что компания выставила торговую сеть на продажу в интересах своего доверителя, ставшего пайщиком одного из ЗПИФ наряду с другими татарстанскими частными инвесторами.

В уфимской ГК «Т-Девелопмент» прямо заявили, что торговая сеть больше не принадлежит бизнесмену Владиславу Елисееву, т.к. ее забрал Ак Барс Банк. Фото Дарьи Турцевой



Между тем, в уфимской ГК «Т-Девелопмент» прямо заявили «Реальному времени», что торговая сеть больше не принадлежит бизнесмену Владиславу Елисееву, т.к. ее забрал Ак Барс Банк. «Владислав Елисеев не имеет к «Техно» никакого отношения: сеть в руках вашего Ак Барс Банка», — сообщил представитель «Т-Девелопмент», добавив, что шеф редко бывает в России.

Отдать за бесценок

«Ак Барс Капитал» закрыл сделку по продаже 100% сети «Техно» в мае этого года. Для этого была выбрана торговая электронная площадка www.roseltorg.ru, а торги проходили в соответствии с требованиями 223-ФЗ, так как АБК является компанией с госучастием. «Ак Барс Капитал» определил начальную цену в 30,7 млн рублей. К торгам были допущены две компании: московская компания «Профиком» и башкирская «Сириус». Обе выставили на удивление схожие ценовые предложения, сразу опустив стартовую цену «ниже плинтуса». Первая предложила 70,8 тысячи рублей, в вторая — 50,8 тысячи рублей. Как следует из протокола подведения итогов, покупателем стала московская «Профиком», конечным бенефициаром которой является некто Дмитрий Жуков. Добавим, что АБК проводил торги повторно, так как в апреле этого года на них не было подано ни одной заявки.

Теперь сеть «Техно» будет списана с баланса АБК. По словам члена конкурсной комиссии «Ак Барс Капитал» Никиты Ситдикова, с подписанием договора продажи с «Профиком» о продаже 100% долей «Техно» управляющая компания сможет ликвидировать ЗПИФ, в обращении которого находились ценные бумаги «Техно». По словам источника в АБК, низкая цена обусловлена тем, что доля не была обеспечена имуществом. «Сеть магазинов «Техно» работала на арендованных площадях», — уточнил он. Вероятно, по этой причине Ак Барс Банк не смог продать ее федеральным игрокам: собственно говоря, нечего было предлагать.

Отметим, что АБК оставил эту тему без комментариев, хотя руководство инвестиционной компании обещало направить пресс-релиз в течение нескольких дней.

«Техно» стало частью экспансии татарстанской сети «ДОМО». Фото Дамиры Хайрулиной

Потеряй и властвуй

Торговую сеть бытовой электроники «Техно» на протяжении почти 20 лет развивал уфимский бизнесмен Владислав Елисеев, который сделал ее известной и популярной еще до прихода в Башкортостан федеральных ретейлеров. И даже после появления «Эльдорадо» и «М.Видео» она оставалась крупнейшей сетью магазинов бытовой техники и электроники в республике. «Техно» работало почти во всех городах Башкортостана, а также в Оренбургской и Челябинской областях. Как рассказал нам башкирский топ-менеджер, работавший в «Техно», у сети было около 200 магазинов, так как сам Елисеев владел несколькими торговыми центрами в республике и мог легко размещать торговые точки «Техно». По его словам, десять лет назад сеть перешла в руки Ак Барс Банка, который, вероятно, забрал ее за долги по кредитам Елисеева. «Техно» стало частью экспансии татарстанской сети «ДОМО».

«В сеть были вложены большие ресурсы, она не была «пустышкой», — отметил собеседник «Реального времени». Действительно, «Техно» была зарегистрирована с уставным капиталом в 920 млн рублей, говорится в материалах к торгам. Но в 2014 году компания не выдержала конкуренции с федеральными игроками и свернулась. По словам источников на рынке ретейла, «Техно» не сразу признала свое поражение в конкурентной борьбе, несколько лет продолжая работать в убыток. Она закрылась «по-английски», не объявляя об уходе с рынка.

Дырка от бублика

«70 тысяч за торговую сеть «Техно»? — изумился в разговоре с нами Александр Сергеев, основавший свою сеть электроники «Александр LTD» одновременно с Елисеевым. — Думаю, купили сами у себя, чтобы списать с баланса «тухлый» актив. Покупатель-то, небось, из племени предприятий «РИК» («Рога и копыта», — прим. ред.)?» — посмеялся он. Сергеев рассказал, что когда-то «Техно-Уфа» была серьезной компанией, принадлежавшей частному лицу. «Звали его, по-моему, Слава», — безошибочно вспомнил он.

По версии Сергеева, история крушения «Техно» могла проходить по следующему сценарию. «Думаю, банк забрал ее за кредиты, передал своей «дочке», а у той она сдулась, как «ДОМО Татарстан», — предположил он. — У среднего, да и у крупного бизнеса в тоталитарных странах выбор невелик: смерть или рабство — банкротство или работа на своих вновь образовавшихся хозяев. Все равно финал схожий, каждый собственник выбирает сам».

«Конечно, торговая сеть бытовой электроники не может стоить 70 тысяч рублей, — соглашается Мурат Ахмеров, глава консалтинговой компании «А-Девелопмент». — Чтобы давать оценку, нужно знать, каким имуществом располагал фонд, был ли фонд по управлению ценными бумагами или недвижимостью. Но, скорее всего, они выкупили бренд. Возможно, кроме имени ничего не осталось. Если бы были серьезные активы, то ценник у «Техно» был бы другой», — уверен он.



По мнению Ахмерова, настоящая причина в том, что сейчас Ак Барс Банк наводит у себя порядок. Поэтому АБК закрывает немало ЗПИФов, а «распакованное» имущество начинают выбрасывать на рынок. Действительно, с конца прошлого года АБК закрыл около 5-6 ЗПИФ, связанных с недвижимостью, но с какой доходностью, непонятно. Так, 17 сентября АБК разместил объявление о продаже недвижимости на общую сумму 1,3 млрд рублей. И, как утверждают в компании, оно не последнее.