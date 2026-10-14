Татарстанские фермеры не «потянули» содержание скота и досрочно пустили под нож

Низкие цены на сельхозпродукцию привели к тому, что республика опередила среднероссийские показатели темпов сокращения поголовья

Фото: Реальное время

Очередное снижение поголовья крупного рогатого скота зафиксировал Татарстанстат: в конце августа 2026 года в сельскохозяйственных организациях, хозяйствах населения, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей его насчитывалось на 5,6% меньше, чем год назад. Падение поголовья овец и коз по отношению к августу 2025 года составило рекордные 26,6%. Эта тенденция в общих чертах совпадает с общероссийской, однако отдельные отрасли животноводства «съеживаются» в республике намного более быстрыми темпами. О сельскохозяйственной статистике, причинах, по которым содержание скота становится для хозяйств неподъемной обузой, и связи между «сжиманием» животноводческой отрасли в республике и особенностями реализации урожая зерновых — в материале «Реального времени».



Впереди России, позади соседей

Татарстанстат сообщил, что поголовье крупного рогатого скота на конец августа 2026 года в хозяйствах республики, по отчетам и расчетным данным, насчитывало 803,4 тыс. голов — на 5,6% меньше, чем на аналогичную дату 2025 года, что свидетельствует о том, что животноводческий комплекс республики продолжает «сжиматься».

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом коров осталось 307,2 тыс. голов (на 1,2% меньше, чем на 1 сентября 2025 г.), свиней — 430,5 тыс. голов (на 13,6% меньше), овец и коз — 212,4 тыс. голов (на 26,6% меньше).

Реальное время / realnoevremya.ru

К концу августа 2026 года на хозяйства населения приходилось 28,8% поголовья крупного рогатого скота (в том числе 29,3% коров), 3,2% свиней, 80,2% овец и коз (к концу августа 2025 года соответственно 30,1% (29,5%), 2,8%, 82,7%).

Реальное время / realnoevremya.ru

В сельскохозяйственных организациях на конец августа 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025 года поголовье крупного рогатого скота снизилось на 3,9%, свиней — на 14%, овец и коз — на 12,8%. Поголовье коров выросло на 0,1%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Эта тенденция совпадает с общероссийской: в отчете Росстата сообщается, что поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в конце августа 2026 года составляло 16,1 млн голов (на 4,4% меньше, чем на конец августа 2025 г.), из него коров — 6,9 млн (на 4,5% меньше), свиней — 28,5 млн (на 2,8% меньше), овец и коз — 18,4 млн голов (на 7,7% меньше).

Реальное время / realnoevremya.ru

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 37,1% поголовья крупного рогатого скота, 4,9% свиней, 43,8% овец и коз (на конец августа 2025 г. — соответственно 38,0%, 5,4%, 44,0%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Из сравнения этих цифр напрашивается вывод, что татарстанцы активнее россиян в целом избавляются от скотины в личных подворьях. Менее активные сокращения поголовья идут в сельскохозяйственных организациях, где на конец августа 2026 г. по сравнению с соответствующей датой 2025 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,6%, коров — на 2,7%, свиней — на 2,3%, овец и коз — на 6,2%.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом производство продуктов животноводства в Татарстане растет, хотя и не самыми быстрыми темпами. По данным Росстата, в целом по стране скота и птицы на убой в январе — августе 2026 года было произведено на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, а производство молока выросло на 2,1%, в Приволжском федеральном округе соответственно на 1,4 и на 4,4% больше, а в Татарстане — на 0,7 и 5,7% больше.

Реальное время / realnoevremya.ru

По производству мяса и птицы на убой республика сумела войти лишь последней в топ-8 регионов ПФО, которые не снизили объемы производства по сравнению с прошлогодними.

Рейтинг регионов ПФО, в которых в январе-августе 2026 г. отмечен прирост скота и птицы на убой по отношению к аппг* Рейтинг Регион Скот и птица на убой в живом весе, январь-август 2026 к январю-августу 2025, % 1 Чувашская Республика 116,4 2 Нижегородская область 111,2 3 Кировская область 109,4 4 Пензенская область 106,3 5 Пермский край 102,6 6 Удмуртская Республика 102,5 7 Республика Мордовия 101,6 8 Республика Татарстан 100,7 * По данным Росстата

По производству молока Татарстан оказался на 7-м месте среди 12 регионов, где показатели не упали ниже прошлогодней планки.

Рейтинг регионов ПФО, в которых в январе-августе 2026 г. производство молока не упало по отношению к аппг* Рейтинг Регион Производство молока, январь-август 2026 к январю-августу 2025, % 1 Саратовская область 116,9 2 Республика Башкортостан 109,3 3 Оренбургская область 109,1 4 Самарская область 106,9 5 Пензенская область 106,3 6 Удмуртская Республика 106,0 7 Республика Татарстан 105,7 8 Чувашская Республика 103,8 9 Пермский край 102,2 10 Ульяновская область 101,7 11 Нижегородская область 101,0 12 Республика Мордовия 100,6 * По данным Росстата

Если бы литр молока закупали по цене литра дизтоплива

Фермер Эльдар Махмудов из Менделеевского района говорит, что «схлопыванию» животноводства в течение нескольких лет способствует ценовая политика:

— Для развития молочного животноводства цена конечного продукта для потребителя должна распределяться в таком соотношении: 50% получает производитель молока, остальное делят между собой переработчик и продавец. А мы получаем даже не 25%: в магазине литр стоит около 100 рублей, а мы получаем 20.

Махмудов подчеркнул: себестоимость их продукции растет куда быстрее, чем закупочные цены. К примеру, говорит он, дизтопливо подорожало на 20 рублей, а цена на молоко выросла на 2 рубля.

Махмудов подчеркнул: себестоимость молока растет куда быстрее, чем закупочные цены на него. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Падение поголовья КРС, выращиваемого на мясо, он объяснил просто: фермеры вынуждены сокращать дойное стадо, а меньше коров — значит, меньше маточное поголовье — неизбежно будет меньше и телят.

На вопрос «Реального времени» о поддержке фермеров, Махмудов ответил, что она нужна, но не в виде субсидий:

— Просто зерно должно стоить как самое дешевое аммиачное удобрение — селитра: килограмм фуражной пшеницы — 20-21 рубль. А закупочная цена на литр молока должна быть равна цене одного литра солярки. Обидно, что интересы других отраслей депутаты Госдумы активно защищают, а интересы фермеров — нет.

«Зерно должно стоить как самое дешевое аммиачное удобрение — селитра: килограмм фуражной пшеницы — 20-21 рубль». Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

«Эти коровы и овцы перешли в состояние мяса»

Проблема сокращения поголовья скота в хозяйствах республики возникла не 2025 году — предпосылки были заложены год назад, считает президент Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров:

— По Ломоносову, никакое вещество не исчезает в никуда и не возникает из ничего, а переходит из одного состояния в другое. Вот и эти коровы и овцы перешли из живого состояния в состояние мяса, потому что крестьянину надо было в 2025 году засеять поля и убрать их. А цены, на которые сельхозтоваропроизводители рассчитывали, они в итоге не получили. А во дворах у них стоят буренки и бычки — надо их кормить или реализовать, независимо от того, набрали они или нет нужный вес — 450—500 килограммов. Деньги-то нужны были — оплатить кредиты, лизинговые платежи, и пошел забой. Это было еще в прошлом году, а сейчас мы пожинаем результаты этого.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Он считает, что если срочно не принять меры, то процесс будет нарастать, как снежный ком, поскольку в 2026 году вопрос ценообразования на сельхозпродукцию так и не решился, и на 2027 год крестьянам снова надо искать средства.

Байтемиров подчеркнул, что поддержка, которую фермеры получают от государства сегодня, совершенно недостаточна для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему: субсидии, которые они получают, менее значительны, чем субсидии для агрохолдингов. Кроме того, он констатировал удручающий факт: с выделением им субсидий горюче-смазочные материалы, техника и запчасти дорожают, и в итоге деньги утекают не на поддержку сельского хозяйства, а в топливно-энергетический комплекс и поставщикам техники.

— Мы старались, вкладывали свои последние средства, чтобы вырастить картошку, сахарную свеклу, зерно, — говорит глава фермерской ассоциации. — И все это у нас сейчас есть. Но вот я был в одном из районов, когда начиналась уборка. Пришла первая машина с зерном, выгрузили ее — я смотрю на фермера и вижу, что радости у него на лице нет, хотя во все времена первые машины урожая приносили радость. А какая, говорит он, радость, если зерно некуда девать? Можно с такими перспективами входить в следующий год? Я считаю, правительству надо принимать экстраординарные меры. Необходимо разработать программу опережающего развития агропромышленного комплекса в Республике Татарстан.

«Предпосылок для изменений нет»

— Снижение поголовья мясного и молочного крупного рогатого скота в существующей экономической ситуации объяснимо и оправданно из-за долгого срока выращивания животных до убойного веса, — говорит руководитель Центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Дмитрий Гордеев. — Оборачиваемость средств здесь достаточно длительная, а многие производители к такому не готовы.

Уменьшение поголовья мелкого рогатого скота Гордеев также связывает с экономической ситуацией. И корма, и энергоносители, и ветпрепараты системно дорожают, говорит он, затраты сельхозпроизводителей растут, а покупательная способность населения уменьшается, и потребитель все чаще делает выбор в пользу более дешевого мяса птицы.

— Экономика, что называется, «не сходится» у многих фермеров, а поголовье быстрее всего падает в хозяйствах, принадлежащих мелкому бизнесу, — отметил Дмитрий Гордеев. — Сказывается и регуляторная политика: пока у тебя одна-две коровы, внимание контролирующих органов к твоему хозяйству минимально, а когда у тебя 10, уже совсем другой разговор, соответственно, и усилий, которые приходится предпринимать, чтобы содержать свое стадо, нужно гораздо больше.

На вопрос «Реального времени», как долго будет сохраняться тенденция к снижению поголовья крупного и мелкого скота, он ответил, что пока не видит объективных предпосылок для того, чтобы что-то кардинально изменилось.