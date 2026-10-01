Кто отвечает за детей в театре?

Как закон предупреждает родителей, но они его игнорируют

«Дом Бургана» строится как древнегреческая трагедия в современных реалиях. Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Доцента КФУ Милеушу Хабутдинову возмутило, что на спектакле нижнекамского театра «Дом Бургана» с маркировкой 16+ были дети. Кто отвечает за допуск детей на постановки со «взрослой» темой? Все не так однозначно — закон обязывает предупреждать родителей об ограничениях, но в большинстве случаев они сами принимают решение, вести или нет ребенка на спектакль. А в правилах театров такие спорные моменты четко не оговариваются. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

Трагедия — для совершеннолетних

В понедельник в театре Камала завершились гастроли Нижнекамского татарского театра. В большом зале был показан спектакль «Борһан йорты». Ранее режиссер Лилия Ахметова ставила этот текст Ильгиза Зайниева в Буинском театре и вернулась к нему, возглавив нижнекамскую труппу.

«Дом Бургана» — это трагедия, корнями тянущаяся к Софоклу. При этом в центре сюжета татарская семья, которая собирается после смерти отца. Дети от двух браков выясняют отношения, умирают, а дом без хозяина, который держал всех в страхе, разваливается. «Реальное время» писало рецензию на премьере: актеры играют резко, чуть ли не до крови, один из персонажей — девица легкого поведения, главный герой в финале доходит до самоубийства.

Постоянный посетитель театральных постановок Милеуша Хабутдинова обратила внимание, что в зале была пятилетняя девочка, а неподалеку сидел 10-летний мальчик.

— Выходя, обратилась к родителям, — куда привели маленького ребенка?!!! Закон запрещает такой шаг, на билете написаны требования Роскомнадзора. Хорошо, эти купили. А для кого эти шлагбаумы, ограждения... От кого себя защищаете?!!! (в переводе сохранена пунктуация), — написала она. В финале поста в сети «ВКонтакте» доцент КФУ грозится искать правду с прокуратурой.

В театр дети идут с родителями. И родители решают, что им можно, а что нет Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что говорит закон

Когда мы говорим о возрастной маркировке, то мы имеем в виду федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Благодаря ему на книгах, в фильмах, рекламе спектаклей мы видим цифры с плюсами. Также, кстати, и на сайте «Реального времени». При этом закон не распространяется на научную, научно— техническую, статистическую информацию. А также продукцию, имеющую значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, литературу из школьного списка, священные книги. И рекламу.

И закон не дает театру права просто так не пускать ребенка на спектакль. Он регулирует оборот «информационной продукции» (фильмы, книги, спектакли, концерты), а не вход в здание. Это уже театр сам решает, какой возрастной рейтинг поставить на афишу и какие меры защиты применить (например, контроль на входе, предупреждение родителей).

Если обратиться к упомянутой маркировке 16+, то к ней относятся: изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику.

А также, например, «не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изображения или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера».

«Реальное время» попросило управляющего партнера агентства «Барристер» Айдара Мулланурова прокомментировать закон. Он отметил, что начиная с маркировки 16+ и меньше (12+, 6+) жестких ограничений нет — решение отдается на откуп родителям, пришедших с чадом на спектакль, а культурное учреждение обязано предупредить о возрастных ограничениях.

— И даже это проверить сложно, — добавляет Муллануров. — Как понять «сопровождение взрослого»? А это человек — родитель или не родитель? Он должен брать с собой свидетельство о рождении? Например, класс пришел с руководителем, а это уже не родитель.



— У нас в стране такие вопросы возникают только из-за того, что мы привыкли, что каждый чих, каждый шаг должен обязательно руководствоваться каким-то законом, каким-то документом, — говорит Муллануров. — Что в нем должны определяться все случаи, когда, кто в каком возрасте должен в какой театр прийти. И любой билетер должен четко определять возраст.

Что пишут в правилах театров

Если предположить, что театр возложит обязанность поборника нравственности на охрану, билетеров, капельдинеров, то и тут возникнут сложности. Покупая билет, зритель принимает и правила театра, а также, зачастую, онлайн-кассы, вроде «Яндекс. Афиши». Лишь в одном случае мы обнаружили в них указание на нашу ситуацию с положительным решением для невнимательного покупателя.

«Уральский государственный театр эстрады» пишет: «В случае недопуска посетителя на зрелищное мероприятие УГТЭ по причине несоответствия его возраста установленному возрастному цензу на мероприятие, посетителю возвращается стоимость билета (электронного билета) в размере 100 процентов на основании заявления».

В остальных случаях можно пофантазировать и представить ситуацию, что родитель ребенка, недопущенного на спектакль, скандалит и уходит с постановки с оплаченным билетом, за который не получит обратно деньги. Но может ли такое произойти?

К примеру, театр Камала указывает, что на спектакли категории от «12+» допускаются дети с 12 лет в сопровождении взрослого и при наличии отдельного билета: «Ответственность за несоблюдение данного условия лежит на родителях, законных представителях и/или сопровождающих их лиц». А детям до 5 лет вход на спектакли возрастной категории от «12+» в сопровождении взрослого — бесплатно, но без предоставления отдельного места: «В случае некорректного поведения детей во время проведения мероприятия, администрация театра вправе попросить родителей, законных представителях и/или сопровождающих вывести детей из зала».

Также в правилах Камаловского указано, что администрация театра не несет ответственности за демонстрацию сцен в спектакле лицам, не достигшим возраста, установленного категорией просматриваемого спектакля.

В правилах ТЮЗа указано: 18+ — это серьезно. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Возврат билета в Камаловском театре можно оформить за три дня до спектакля. Также и в Тинчуринском. Здесь в правилах указывают: «Лица, сопровождающие детей, должны внимательно относиться к выбору мероприятия для детей и учитывать возрастные ограничения для посещения мероприятия. При этом ответственность за соблюдение возрастной категории при посещении мероприятия в полном объеме несет лицо, сопровождающее ребенка».

В Кариевском детей до 12 лет допускают на спектакли только в сопровождении взрослого: «Рекомендуемый возраст для просмотра указан на билете». Зато билет можно сдать за двое суток.

О том, что нужно учитывать возрастные ограничения, отмечает и ТЮЗ. При этом здесь, наконец-то, указано, что на спектакли, имеющие ограничения 18+, не допускаются лица, не достигшие совершеннолетнего возраста. И что сотрудник на контроле может потребовать у посетителя документ, удостоверяющий личность.

И упомянутый нами закон о защите детей четко указывает, что на спектакль или фильм с цензом 18+ подростков и малышей возраста меньше пускать нельзя. Категорически. Даже с билетом.

В частных беседах сотрудники театров указывают, что только цифра «18+» заставляет родителей отказаться от похода в зал. В остальных, послушав увещевания капельдинера, даже ознакомившись с описанием некоторых сцен, семья все равно идет на встречу с прекрасным. И никто им не указ.