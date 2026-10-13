62 ящика и 381 произведение: жизнь императора в эпоху войн, революций и балов

В «Эрмитаже-Казань» готовят выставку «Николай II: семья и престол»

Распаковка Николая II. Фото: Сергей Козлов

23 октября в Центре «Эрмитаж-Казань» откроется выставка «Николай II: семья и престол» из собрания Государственного Эрмитажа — о жизни Романовых и империи на рубеже эпох. Сейчас идет подготовка экспозиции. На распаковку пригласили журналистов — при них вскрыли ящик, в котором из Петербурга приехал главный портрет выставки. Подробнее — в материале «Реального времени».

Автофургонами из Петербурга

В Казань экспонаты везут автофургонами — 62 ящика с 381 произведением, со специалистом из музея, охраной. Никаких самолетов. Фургоны приезжают заранее, чтобы на месте выровнялась температурная разница, доля процентов влажности, говорит главный хранитель Центра «Эрмитаж-Казань» Галина Захарова. Оптимальная температура для таких картин — 18—20°C, влажность — 50—55%. Это важно для сохранения красочного слоя.

— У нас в Эрмитаже есть специалисты, специальный отдел, который все это выверяет, подбирает для каждой группы произведений свои микроклиматические условия хранения и экспонирования, — добавляет художник-реставратор Эрмитажа Павел Давыдов.

Часть из привезенного сразу пойдет в фонд и будет выставлена позже, поскольку в экспозиции, объясняет Захарова, много графических произведений, фотографий, которые нуждаются в особом уровне сохранения предметов, их будут ротировать.

Для журналистов открывают несколько ящиков. Все помечены надписью Fragile, а на одной своеобразный «привет» от коллег — наклейка с гравюрным львом. Вывинчиваются шурупы, снимается крышка, резко срываются ленты на бумаге, ее разворачивают и сохраняют для обратной транспортировки. Картина кладется сначала задней частью, а потом изображением вверх на стол, а казанские хранители протирают ее от пыли бархатом. И сверяют по бумаге из лаборатории научной реставрации станковой живописи Эрмитажа особенности картин — где потертость, выпуклости, деформации, а где рама не дошла до края картины.

Коронация. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Неизвестный известный портрет Николая II

Ключевой экспонат выставки — портрет Николая II. Он сохранился почти в полный рост, не видно только ступней. За процессом размещения наблюдает куратор Николай Онегин, научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа. Он объясняет, что обычно портрет находится в здании Главного штаба Эрмитажа, поскольку относится к периоду Первой мировой войны.

— Тогда Николай II принял на себя титул Верховного главнокомандующего, сместив Николая Николаевича-младшего, — говорит Онегин. — С августа 1915 года все неудачи и удачи российской армии ложились на его совесть. Это важная для нас картина, потому что она малоизвестна, давно не выставлялась в собрании нашего музея.

Холст позже был обрезан, подписи не видно, указано, что художник неизвестен, но если удастся пройти все экспертизы, то ее атрибутируют как работу Николая Богданова-Бельского. Внебрачный сын батрачки, он получил фамилию Богданов от священника, который сказал, что его дал Бог. Бельский — указание на родной Бельский уезд.

— Он уже писал до этого Николая II с натуры, что было, кстати говоря, довольно редко, — говорит Онегин. — Потому что в эпоху последнего государя, как вы знаете, уже были фотографии. Николай не любил позировать, но для некоторых художников делал исключение...

Сейчас расставляют живопись. После придет черед керамики, платьев и других экспонатов. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Картина оказалась в Эрмитаже в 1998 году как подарок меценатов. Еще одна работа, «вскрытая» при журналистах, — «Коронация Николая II в Успенском соборе 14 (26) мая 1896 года» Лаурица Туксена. Художник рисовал лица с натуры, а вот костюмы ему для работы над деталями отправили позже. Как замечает Онегин, костюм Александры Федоровны в процессе примерила жена автора Урсула: «Так что на какое-то время стала императрицей».

Занятно, но самое большое восхищение у блогеров, похоже, вызвал «Портрет молодой женщины» Софьи Юнкер-Крамской, показывающий любовь к русскому фольклору в начале XX века. Давыдов обмахивает раму кисточкой, объясняя, что последние десятилетия в музеях стоят настолько мощные системы вентиляции, что на картинах почти не бывает пыли. Но порядок есть порядок.

«Портрет молодой женщины». Сергей Козлов / realnoevremya.ru

От путешествия в Японию до войны с Германией

В целом выставка разделена на шесть этапов. Первый — это восшествие на престол: сюда входит детство, включая восточные путешествия цесаревича, в частности в Японию на борту «Памяти Азова», где в Оцу на будущего императора было совершено покушение. Конечно, бракосочетание — посетители увидят платья императрицы Александры Федоровны.

Вторая часть посвящена внешней политике. Здесь можно посмотреть на масштабную акварель императора, императрицы и президента Французской республики Феликса Фора на военном смотре в Шалоне, что подчеркивает союз двух государств. В политике нашлось место даже семейным парным тарелкам. И дипломатическим подаркам — вроде китайского фарфора. Но вслед идет Русско-японская война, в память о ней — батальные плакаты о сражении под Порт-Артуром.

Третья часть — политика внутренняя: здесь зрителям представят, например, коллекцию фигурок с народами России от Императорского фарфорового завода. А журналистов привлек роскошный портрет митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония (Вадковского) авторства Андрея Карелина.

Четвертая часть посвящена царской семье. Особенно много здесь мундиров и платьев, а также игрушек, например кукол из Америки, Германии, России, с которыми играли Мария и Анастасия Николаевны. И внушительный картоньер, в котором хранились папки и документы, с яхты «Полярная звезда».

Николай Онегин. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

О придворной жизни говорит еще одна часть экспозиции. Здесь самые пышные наряды — вроде парадного костюма арапа Высочайшего двора, и листы из альбома, посвященного памятному «Русскому балу» 1903 года. Здесь же памятные сувениры к 300-летию Дома Романовых, где образ Николая Александровича «рифмуется» с Михаилом Федоровичем. Завершается экспозиция темой Первой мировой войны.

Выставка будет гостить в Казани почти год, до 5 сентября 2027-го.

1 / 29 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов