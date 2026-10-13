62 ящика и 381 произведение: жизнь императора в эпоху войн, революций и балов
В «Эрмитаже-Казань» готовят выставку «Николай II: семья и престол»
23 октября в Центре «Эрмитаж-Казань» откроется выставка «Николай II: семья и престол» из собрания Государственного Эрмитажа — о жизни Романовых и империи на рубеже эпох. Сейчас идет подготовка экспозиции. На распаковку пригласили журналистов — при них вскрыли ящик, в котором из Петербурга приехал главный портрет выставки. Подробнее — в материале «Реального времени».
Автофургонами из Петербурга
В Казань экспонаты везут автофургонами — 62 ящика с 381 произведением, со специалистом из музея, охраной. Никаких самолетов. Фургоны приезжают заранее, чтобы на месте выровнялась температурная разница, доля процентов влажности, говорит главный хранитель Центра «Эрмитаж-Казань» Галина Захарова. Оптимальная температура для таких картин — 18—20°C, влажность — 50—55%. Это важно для сохранения красочного слоя.
— У нас в Эрмитаже есть специалисты, специальный отдел, который все это выверяет, подбирает для каждой группы произведений свои микроклиматические условия хранения и экспонирования, — добавляет художник-реставратор Эрмитажа Павел Давыдов.
Часть из привезенного сразу пойдет в фонд и будет выставлена позже, поскольку в экспозиции, объясняет Захарова, много графических произведений, фотографий, которые нуждаются в особом уровне сохранения предметов, их будут ротировать.
Для журналистов открывают несколько ящиков. Все помечены надписью Fragile, а на одной своеобразный «привет» от коллег — наклейка с гравюрным львом. Вывинчиваются шурупы, снимается крышка, резко срываются ленты на бумаге, ее разворачивают и сохраняют для обратной транспортировки. Картина кладется сначала задней частью, а потом изображением вверх на стол, а казанские хранители протирают ее от пыли бархатом. И сверяют по бумаге из лаборатории научной реставрации станковой живописи Эрмитажа особенности картин — где потертость, выпуклости, деформации, а где рама не дошла до края картины.
Неизвестный известный портрет Николая II
Ключевой экспонат выставки — портрет Николая II. Он сохранился почти в полный рост, не видно только ступней. За процессом размещения наблюдает куратор Николай Онегин, научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа. Он объясняет, что обычно портрет находится в здании Главного штаба Эрмитажа, поскольку относится к периоду Первой мировой войны.
— Тогда Николай II принял на себя титул Верховного главнокомандующего, сместив Николая Николаевича-младшего, — говорит Онегин. — С августа 1915 года все неудачи и удачи российской армии ложились на его совесть. Это важная для нас картина, потому что она малоизвестна, давно не выставлялась в собрании нашего музея.
Холст позже был обрезан, подписи не видно, указано, что художник неизвестен, но если удастся пройти все экспертизы, то ее атрибутируют как работу Николая Богданова-Бельского. Внебрачный сын батрачки, он получил фамилию Богданов от священника, который сказал, что его дал Бог. Бельский — указание на родной Бельский уезд.
— Он уже писал до этого Николая II с натуры, что было, кстати говоря, довольно редко, — говорит Онегин. — Потому что в эпоху последнего государя, как вы знаете, уже были фотографии. Николай не любил позировать, но для некоторых художников делал исключение...
Картина оказалась в Эрмитаже в 1998 году как подарок меценатов. Еще одна работа, «вскрытая» при журналистах, — «Коронация Николая II в Успенском соборе 14 (26) мая 1896 года» Лаурица Туксена. Художник рисовал лица с натуры, а вот костюмы ему для работы над деталями отправили позже. Как замечает Онегин, костюм Александры Федоровны в процессе примерила жена автора Урсула: «Так что на какое-то время стала императрицей».
Занятно, но самое большое восхищение у блогеров, похоже, вызвал «Портрет молодой женщины» Софьи Юнкер-Крамской, показывающий любовь к русскому фольклору в начале XX века. Давыдов обмахивает раму кисточкой, объясняя, что последние десятилетия в музеях стоят настолько мощные системы вентиляции, что на картинах почти не бывает пыли. Но порядок есть порядок.
От путешествия в Японию до войны с Германией
В целом выставка разделена на шесть этапов. Первый — это восшествие на престол: сюда входит детство, включая восточные путешествия цесаревича, в частности в Японию на борту «Памяти Азова», где в Оцу на будущего императора было совершено покушение. Конечно, бракосочетание — посетители увидят платья императрицы Александры Федоровны.
Вторая часть посвящена внешней политике. Здесь можно посмотреть на масштабную акварель императора, императрицы и президента Французской республики Феликса Фора на военном смотре в Шалоне, что подчеркивает союз двух государств. В политике нашлось место даже семейным парным тарелкам. И дипломатическим подаркам — вроде китайского фарфора. Но вслед идет Русско-японская война, в память о ней — батальные плакаты о сражении под Порт-Артуром.
Третья часть — политика внутренняя: здесь зрителям представят, например, коллекцию фигурок с народами России от Императорского фарфорового завода. А журналистов привлек роскошный портрет митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония (Вадковского) авторства Андрея Карелина.
Четвертая часть посвящена царской семье. Особенно много здесь мундиров и платьев, а также игрушек, например кукол из Америки, Германии, России, с которыми играли Мария и Анастасия Николаевны. И внушительный картоньер, в котором хранились папки и документы, с яхты «Полярная звезда».
О придворной жизни говорит еще одна часть экспозиции. Здесь самые пышные наряды — вроде парадного костюма арапа Высочайшего двора, и листы из альбома, посвященного памятному «Русскому балу» 1903 года. Здесь же памятные сувениры к 300-летию Дома Романовых, где образ Николая Александровича «рифмуется» с Михаилом Федоровичем. Завершается экспозиция темой Первой мировой войны.
Выставка будет гостить в Казани почти год, до 5 сентября 2027-го.
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