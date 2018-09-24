Малый бизнес из Татарстана чаще всего мигрирует в Башкортостан

Около 1400 предпринимателей из Татарстана осуществляют деятельность в соседних регионах. При этом чаще всего татарстанские бизнесмены уходят на рынок Башкортостана. Такие данные привел министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.



Так, деятельность в Башкортостане осуществляют 302 предпринимателя из Татарстана, на рынке Самарской области еще 254 МСП, в Удмуртии — 240 МСП. Еще 614 МСП в Марий Эл (204), Чувашии (152), Ульяновской (134), Кировской (87) и Оренбургской (37) областях. Одной из причин миграции бизнеса являются более низкие тарифы на электроэнергию для МСП.

Отмечается, что всего в Татарстане работают 4,7 тыс. предпринимателей, еще 4,6 тыс. МСП из Татарстана ведут деятельность в других регионах России.

Ранее сообщалось, что в России субсидии из бюджета на программу льготных кредитов для малого и среднего бизнеса в 2019 году увеличат в 11 раз до 7,2 млрд рублей.